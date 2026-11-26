Электронная подпись на сопровождаемом контракте перестаёт быть мелкой статьёй расходов в тот момент, когда сертификат бухгалтера истекает в день платежа. Дальше выясняется, что закупкой подписи, её продлением и доверенностями на сотрудников никто не управлял: счёт УЦ оплатили с расчётного, МЧД оформили «когда понадобится», а в раздельном учёте по контракту этих затрат нет вовсе. И вопрос «можно ли оплатить это с лицевого счёта» возникает уже в спешке.
Ниже разбор для главного бухгалтера и финансиста исполнителя: из чего состоят расходы на подпись и доверенности, как отразить их в учёте, можно ли платить с лицевого счёта и каким направлением расходования, что приложить к распоряжению и какие документы хранить. Опираемся на Порядок санкционирования целевых расходов, утверждённый приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (в редакции приказа от 16.06.2026 № 75н), на Порядок учёта затрат, утверждённый приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н, и на единые требования к формам доверенностей, утверждённые приказом Минцифры России от 18.08.2021 № 857 (в редакции приказа от 05.11.2025 № 1001). Там, где норма прямо не отвечает на вопрос, мы так и пишем и называем это практикой.
Короткий ответ
- Отдельной строки для электронной подписи в приложении 3 к Порядку № 214н нет. Это главный вывод: «правильного кода из перечня» для сертификата не существует, есть ближайшие по смыслу направления и решение, которое принимает исполнитель и подтверждает казначейство.
- Оплатить с лицевого счёта можно, если направление расходования заложено в Сведениях, по нему есть остаток, затрата связана с исполнением контракта, а к распоряжению приложены документы-основания. Если связи с контрактом не видно, платёж лучше проводить с расчётного счёта.
- Сертификат ключа проверки подписи, носитель, средство криптографической защиты и доверенности — разные затраты с разным учётом. Смешивать их в одну строку «ЭЦП» нельзя: потом не получится ни распределить, ни обосновать.
- Машиночитаемая доверенность нужна на сотрудников, которые работают в «Электронном бюджете» от имени организации. Руководителю доверенность не нужна: он действует без неё.
Из чего состоят расходы
Прежде чем говорить о коде и проводках, разберём, что именно вы покупаете. На практике это пять разных затрат.
Затрата
Что это
Как отличается по учёту
Квалифицированный сертификат
Услуга удостоверяющего центра: выпуск сертификата ключа проверки подписи на конкретного сотрудника
Услуга сторонней организации; срок действия указан в сертификате
Продление
На практике это выпуск нового сертификата по новому заявлению, а не «продление» старого
Та же услуга, но повторяющаяся: заложите её в график, иначе платёж остановится
Носитель ключа
Токен или иное устройство для хранения ключа
Материальная ценность; порог признания в запасы или основные средства задаёт учётная политика
Средство криптографической защиты
Лицензия на программу, которая подписывает и шифрует документы
Право использования программы; учитывается по учётной политике, чаще всего как расход или нематериальный актив
Машиночитаемая доверенность
Электронный документ в формате XML, подписанный подписью доверителя
Сама по себе доверенность может не иметь стоимости, если вы формируете её сами; затраты возникают, если пользуетесь платным сервисом или услугой УЦ
Обратите внимание на последнюю строку: денег может стоить не доверенность, а сервис, через который вы её создаёте, регистрируете и отзываете. Если вы платите за такой сервис, это отдельная услуга, и в первичных документах она должна называться своим именем, а не «ЭЦП».
Что требуют нормы от подписи и доверенности
Порядок № 214н исходит из того, что обмен документами между участником казначейского сопровождения, казначейством и заказчиком идёт в электронной форме, а документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право на подписание. Распоряжения, Сведения об операциях, акты и УПД, которые вы прикладываете в качестве документов-оснований, подписываются так же.
Для открытия лицевого счёта Порядок № 44н в действующей редакции требует, чтобы полномочия представителя подтверждались доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде. При изменении реквизитов клиента новая доверенность формируется в течение двух рабочих дней. Для расходов это означает: доверенности будут возникать не один раз, а при каждой смене сотрудника, полномочий или реквизитов организации, и бюджет на них нужно иметь заранее.
Единые требования Минцифры (приказ № 857) задают, что должна содержать машиночитаемая доверенность. Для бухгалтера важны следующие элементы:
- формат XML и подпись доверителя усиленной квалифицированной подписью;
- сведения о доверителе, а для юридического лица ещё и о лице, которое действует от его имени без доверенности, то есть о руководителе;
- сведения о представителе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС и ИНН;
- дата совершения доверенности и срок действия, если он установлен;
- полномочия: идентификатор и наименование из классификатора, а если подходящего идентификатора нет, то текстовое описание;
- номер доверенности и сведения об информационной системе, где можно проверить досрочное прекращение действия, в том числе отмену;
- возможность передоверия.
Приказ № 857 действует до 1 марта 2028 года, об этом сказано в самом приказе. Поэтому долгосрочный регламент стоит привязывать к актуальной редакции требований, а не к бланку, который сделали два года назад.
Кому нужна доверенность, а кому нет
Практическое правило, которое подтверждается работой в «Электронном бюджете»: машиночитаемая доверенность нужна на сотрудников, которые работают в системе от имени организации, то есть на бухгалтера, финансиста, ответственного за Сведения. Руководителю доверенность не нужна: в требованиях Минцифры он указан как лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности. Значит, расходы на МЧД растут вместе с числом сотрудников, допущенных к платежам, а не вместе с числом контрактов. Один подписант на все контракты создаёт риск единственной точки отказа: об этом ниже.
Как отразить в бухгалтерском учёте
Единого «казначейского» способа учёта электронной подписи нет: это обычные расходы организации, и их квалификация зависит от учётной политики. Ниже типовая схема. Номера счетов затрат подставьте по своему плану счетов и учётной политике.
Операция
Типовая проводка
Комментарий
Получен сертификат по акту или УПД
Дебет счёта затрат (общехозяйственные или управленческие), кредит счёта расчётов с поставщиками
Если сертификат действует дольше отчётного периода, расход можно распределить на срок действия через расходы будущих периодов; для небольших сумм это решается критерием существенности в учётной политике
НДС по счёту УЦ
Дебет счёта НДС по приобретённым ценностям, кредит расчётов с поставщиками
Затем принятие к вычету при наличии счёта-фактуры и условий для вычета
Приобретён носитель
Дебет счёта материалов или основных средств, кредит расчётов с поставщиками
При стоимости ниже порога учётной политики списывается на расходы при передаче в эксплуатацию
Приобретено право использования СКЗИ
Дебет счёта затрат или нематериальных активов, кредит расчётов с поставщиками
Зависит от условий лицензионного договора и учётной политики
Платёж поставщику с лицевого счёта
Дебет расчётов с поставщиками, кредит счёта, на котором вы учитываете лицевой счёт
Субсчёт выберите так, чтобы он совпадал с аналитикой по контракту
Раздельный учёт по контракту
Здесь начинается специфика сопровождения. Порядок учёта затрат № 210н требует вести учёт доходов и затрат по каждому государственному контракту отдельно. Электронная подпись почти всегда относится к затратам, которые нельзя прямо привязать к одному контракту: сертификат бухгалтера используется для всех платежей. Значит, это косвенная затрата, и у вас есть два варианта.
- Не относить на контракт. Расход остаётся в общих расходах организации и оплачивается с расчётного счёта. Это самый простой и самый безопасный путь, если в расчёте цены контракта такой статьи нет.
- Включить в накладные расходы. Затрата распределяется между контрактами по принятой базе и попадает в расчёт накладных расходов. Это возможно, если накладные расходы предусмотрены условиями контракта и заложены в Сведения.
Выбор зависит не от желания бухгалтера, а от того, как построена цена контракта. Если заказчик не принимает накладные расходы или они посчитаны в твёрдой сумме без этой статьи, переносить затраты на подпись в контракт бессмысленно: при проверке их придётся исключить.
Можно ли оплатить с лицевого счёта
Короткий ответ: можно при выполнении нескольких условий. Теперь по порядку.
Куда смотреть в приложении 3
Приложение 3 к Порядку № 214н — перечень направлений расходования целевых средств. Слов «электронная подпись», «сертификат» или «доверенность» в нём нет. Поэтому ближайшие по смыслу строки приходится выбирать самому.
Направление
Формулировка в приложении 3
Когда подходит
«0200 021»
Другие аналогичные выплаты, связанные с оказанием услуг в области информационных технологий
Сертификат и доверенность как услуга в области ИТ, если она непосредственно связана с исполнением контракта
«0200 019»
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение
Лицензия на средство криптографической защиты, если оно приобретается под контракт
«0888 019»
Работы и (или) услуги, выполняемые сторонними организациями, в группе «Общехозяйственные затраты»
Услуга УЦ, если вы относите её к общехозяйственным затратам и платите в составе накладных расходов
«0888 012»
Те же работы и услуги в группе «Административно-управленческие расходы»
То же, но затрата отнесена к административно-управленческим
«0610»
Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам
Не подходит автоматически: см. ниже про предоплату услуги
Какой из вариантов выбрать, нормативный документ за вас не решает. Практический критерий такой: если подпись нужна именно для исполнения этого контракта и затрата прямо привязана к нему, обсуждается группа «0200». Если же подпись общая для организации, ближе накладные расходы «0888». Здесь важно, чтобы выбор совпадал с тем, что вы указали в Сведениях и в расчёте накладных расходов, и чтобы он был единым для всех подобных платежей. Спорный платёж лучше заранее обсудить с территориальным органом казначейства и записать итог в учётную политику.
Оговорка по кодам оплаты. Код с первой цифрой «8» (8200, 8300 и другие) — это оплата работ, выполненных своими силами, по акту или УПД, подписанным с заказчиком. Субподрядчикам платят по своим кодам, возмещение затрат идёт кодами «9xxx», накладные расходы — кодом «0888». Оплата услуги удостоверяющего центра ни к «8xxx», ни к возмещению не относится: платёж идёт по одному из направлений выше.
Условия, при которых платёж пройдёт
Территориальный орган не принимает к исполнению распоряжение на перечисление средств на счета юридических лиц, заключивших с участником контракты (договоры), за исключением оплаты по договорам, средства по которым не подлежат казначейскому сопровождению. Для удостоверяющего центра это означает: у вас должен быть договор или принятая оферта, и счёт УЦ должен быть выставлен под этот договор. Дальше проверяются те же пункты, что и у любого платежа.
1. Направление есть в Сведениях. Территориальный орган проверяет, что сумма в распоряжении не превышает остаток по укрупнённому коду направления из Сведений, и что текстовое назначение платежа соответствует направлению. Если подпись раньше не планировали, придётся представить Сведения с изменениями и дождаться утверждения заказчиком.
2. Операция соответствует предмету контракта. Территориальный орган проверяет соответствие содержания операции, исходя из документа-основания, назначению платежа, предмету и условиям документа, обосновывающего обязательство. На подпись это даёт практический риск: вопрос «при чём здесь ваш контракт» возможен. Заранее подготовьте короткое пояснение.
3. К распоряжению приложены документы-основания. Для оплаты услуг участник представляет контракт или информацию из него и документы-основания, подписанные электронной подписью. Для УЦ это счёт и акт или УПД.
4. В распоряжении указан идентификатор контракта. Без него распоряжение не примут.
5. Накладные расходы подтверждены расчётом. Если платите по «0888», к распоряжению прикладывается расчёт суммы накладных расходов, а сумма в распоряжении не должна превышать сумму по расчёту. Расчёт ведётся по форме, приведённой в приложении 1 к Порядку учёта затрат № 210н.
Предоплата услуги УЦ
Удостоверяющие центры обычно выставляют счёт до выпуска сертификата, то есть оплата проходит вперёд. Для казначейства это предоплата услуги. Если вы заложили в Сведения направление «0200» или «0888», платёж по счёту УЦ идёт именно по нему. Отдельное авансовое направление «0610» применяется для выбытия авансовых платежей по контрактам (договорам), и не стоит подменять им обычную оплату услуги по счёту: проверьте, как это согласуется с условиями вашего контракта и с тем, что указано в Сведениях, и при сомнении уточните у территориального органа. Если нет уверенности, что платёж с лицевого счёта выдержит проверку, проведите его с расчётного, а контракт не трогайте.
Если оплатили с расчётного: можно ли вернуть
Порядок допускает возмещение произведённых участником расходов, но только если условиями контракта такое возмещение предусмотрено, и при условии представления копий платёжных поручений и документов, подтверждающих оплату. Если в вашем контракте возмещения нет, платёж с расчётного останется вашим расходом, и ждать его компенсации с лицевого счёта не нужно. Если есть, затрата должна быть описана в контракте так, чтобы её можно было отнести к предмету.
Какие документы приложить и как назвать платёж
Рекомендуемый набор к распоряжению на оплату услуги УЦ:
- счёт УЦ с названием услуги, фамилией владельца сертификата и реквизитами договора;
- акт оказанных услуг или УПД, подписанные электронной подписью;
- договор или оферта удостоверяющего центра, если они не были представлены ранее;
- расчёт накладных расходов, если платёж идёт по «0888»;
- при необходимости короткое пояснение, зачем сертификат нужен для исполнения контракта.
В назначении платежа укажите, что именно оплачено, по какому документу и по какому направлению. Образец формулировки: «Оплата услуг по выпуску квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи по счёту № ___ от ___, договор № ___, направление расходования ___». Не пишите «ЭЦП» или «за подпись»: казначейство сверяет назначение платежа с кодом, и расплывчатое слово даёт повод вернуть распоряжение. По срокам проверки: распоряжение принимают или отклоняют не позднее рабочего дня, следующего за днём его представления. На практике ответ приходит в тот же или на следующий день, а время на исправление документов после отказа зависит от того, как быстро разобран протокол.
Что хранить
Документы по подписи и доверенностям нужны не только казначейству. Их запросит аудитор или проверяющий из органа контроля, а при споре о том, кто подписал платёж, они будут главным доказательством.
Документ
Зачем хранить
Договор или оферта УЦ, счёт, акт или УПД
Подтверждение расхода и его связи с деятельностью
Заявление на выпуск сертификата и акт приёма-передачи
Кто владелец сертификата, когда он получен
Файл сертификата и сведения о сроке действия
Контроль продления, подтверждение полномочий на дату платежа
Приказ о назначении ответственных за подпись и работу в «Электронном бюджете»
Подтверждение внутреннего порядка
Файл машиночитаемой доверенности и файл её подписи
Подтверждение полномочий представителя
Сведения об отмене или прекращении доверенности
Подтверждение, что после смены сотрудника доверенность не работала
Платёжный документ, протокол принятия, при отказе протокол отказа
Подтверждение платежа и исправлений
Расчёт распределения или расчёт накладных расходов
Обоснование части затраты, отнесённой на контракт
Выписка из Сведений с нужным направлением
Подтверждение, что направление было заложено
Срок хранения определите по номенклатуре дел и учётной политике. Мы не называем конкретных сроков: они зависят от вида документа и требований вашего контролирующего органа.
Регламент продления и риск единственной подписи
Самая дорогая ошибка в этой теме не бухгалтерская, а организационная. Сертификат истёк, сотрудник в отпуске, нового нет, платёж по этапу стоит. Причём в сопровождаемом контракте это не просто неудобство: пропущенный срок оплаты поставщику превращается в претензии по договору.
Что стоит зафиксировать:
- реестр сертификатов со сроком действия по каждому сотруднику и напоминанием заранее;
- единый порядок: кто заказывает новый сертификат, кто оплачивает, кто принимает акт;
- перечень сотрудников, у которых есть доверенность, и дата её окончания; доверенность без срока действия допустима, но срок лучше указывать, чтобы не копились забытые полномочия;
- запасной подписант с готовой доверенностью и действующим сертификатом;
- порядок отзыва доверенности при увольнении, переводе или отпуске, если сотрудник не должен подписывать документы.
Сроки выпуска сертификата и оформления доверенности зависят от удостоверяющего центра и вашей подготовки, поэтому закладывайте запас и не обещайте их ни себе, ни контрагентам.
Типичные ошибки
- Оплачивают подпись с лицевого счёта без направления в Сведениях и получают отказ в приёме распоряжения.
- Относят затрату на «0888», но не прикладывают расчёт накладных расходов или превышают его сумму.
- Платят по авансовому направлению, потому что УЦ выставил счёт вперёд.
- Пишут в назначении платежа «ЭЦП» и теряют время на разбор протокола отказа.
- Забывают отозвать доверенность уволенного сотрудника.
Короткий чек-лист перед оплатой
1. Определите, какую именно затрату оплачиваете: сертификат, носитель, лицензию или сервис по доверенностям.
2. Решите, относится ли она к контракту напрямую, через накладные расходы или не относится вовсе.
3. Проверьте, есть ли подходящее направление в Сведениях и остаток по нему.
4. Убедитесь, что счёт выставлен под договор, а название услуги понятно.
5. Подготовьте акт или УПД, расчёт накладных расходов, пояснение.
6. Составьте назначение платежа с указанием услуги, документа и идентификатора контракта.
7. Если связь с контрактом не очевидна, оплатите с расчётного счёта.
8. Сохраните комплект документов и внесите дату окончания сертификата в реестр.
Что в итоге
Электронная подпись и доверенности на сотрудников — небольшая по деньгам, но чувствительная по последствиям статья. Прямой строки в приложении 3 для неё нет, поэтому выбор направления нужно делать заранее и один раз: либо группа «0200», либо накладные расходы «0888» с расчётом, либо оплата с расчётного счёта без привязки к контракту. Затем закрепить решение в учётной политике, заложить направление в Сведения и вести реестр сертификатов и доверенностей. Тогда вопрос «с какого счёта платить» не возникнет в день, когда подпись уже истекла, а при проверке у вас будет понятный комплект документов, из которого видно, кто, когда и на каком основании подписывал платежи.