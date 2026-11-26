Можно ли оплатить с лицевого счёта

Короткий ответ: можно при выполнении нескольких условий. Теперь по порядку.



Куда смотреть в приложении 3



Приложение 3 к Порядку № 214н — перечень направлений расходования целевых средств. Слов «электронная подпись», «сертификат» или «доверенность» в нём нет. Поэтому ближайшие по смыслу строки приходится выбирать самому.

Направление Формулировка в приложении 3 Когда подходит «0200 021» Другие аналогичные выплаты, связанные с оказанием услуг в области информационных технологий Сертификат и доверенность как услуга в области ИТ, если она непосредственно связана с исполнением контракта «0200 019» Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение Лицензия на средство криптографической защиты, если оно приобретается под контракт «0888 019» Работы и (или) услуги, выполняемые сторонними организациями, в группе «Общехозяйственные затраты» Услуга УЦ, если вы относите её к общехозяйственным затратам и платите в составе накладных расходов «0888 012» Те же работы и услуги в группе «Административно-управленческие расходы» То же, но затрата отнесена к административно-управленческим «0610» Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам Не подходит автоматически: см. ниже про предоплату услуги

Какой из вариантов выбрать, нормативный документ за вас не решает. Практический критерий такой: если подпись нужна именно для исполнения этого контракта и затрата прямо привязана к нему, обсуждается группа «0200». Если же подпись общая для организации, ближе накладные расходы «0888». Здесь важно, чтобы выбор совпадал с тем, что вы указали в Сведениях и в расчёте накладных расходов, и чтобы он был единым для всех подобных платежей. Спорный платёж лучше заранее обсудить с территориальным органом казначейства и записать итог в учётную политику.



Оговорка по кодам оплаты. Код с первой цифрой «8» (8200, 8300 и другие) — это оплата работ, выполненных своими силами, по акту или УПД, подписанным с заказчиком. Субподрядчикам платят по своим кодам, возмещение затрат идёт кодами «9xxx», накладные расходы — кодом «0888». Оплата услуги удостоверяющего центра ни к «8xxx», ни к возмещению не относится: платёж идёт по одному из направлений выше.