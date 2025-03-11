ФНС выпустила новый обзор судебной практики по спорам о госрегистрации юрлиц и ИП

Федеральная налоговая служба обобщила судебную практику по спорам о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ФНС России письмом от 28.12.2024 N КВ-4-14/14787 довела обзор судебной практики до сведения нижестоящих территориальных налоговых органов для руководства и применения в работе. В обзоре приведена практика по делам о признании недействительными решений об отказе в госрегистрации юрлиц и ИП, решений о регистрации, а также об оспаривании других решений и действий (бездействия) налоговых органов.

Так, нарушение положений Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при принятии решения об уменьшении уставного капитала в части периодичности публикации об этом сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» повлечет отказ в регистрации.

В регистрации изменений сведений относительно адреса юридического лица также откажут, если информация об адресе не соответствует сведениям, содержащимся в Государственном адресном реестре. Поскольку это является препятствием к идентификации места нахождения юрлица.