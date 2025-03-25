Лизинг: на ком лежит ответственность за недостатки переданного лизингополучателю имущества

Лизинговые споры остаются одной из самых распространенных категорий споров. Споры по договору лизинга возникают в процессе его исполнения и могут быть связаны с несоответствием качества переданного имущества, неисполнением условий договора, его досрочным прекращением, возвратом выкупной цены предмета лизинга и иными обстоятельствами.

Отношения, возникающие из договора лизинга, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Приобретение имущества для передачи лизингополучателю – одна из основных обязанностей лизингодателя.

Поскольку лизингополучатель заинтересован в том, чтобы предмет лизинга соответствовал предъявляемым к нему требованиям, договором обычно предусматривается, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингополучателем.

На ком лежит ответственность за предмет лизинга при обнаружении недостатков

По общему правилу лизингодатель не отвечает за невозможность использования предмета лизинга, который был приобретен у выбранного лизингополучателем продавца.

Лизингополучатель наделен правом предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора лизинга, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и лизингодателем, в частности, в отношении качества, и продавец несет перед лизингополучателем ответственность за передачу предмета лизинга с недостатками. При этом лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества.

Вместе с тем лизингополучатель не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия лизингодателя, поскольку последний является покупателем по этому договору.

Законом предусмотрено, что лизингодатель и лизингополучатель по отношению к продавцу предмета лизинга выступают как солидарные кредиторы. Это означает, что любая сторона договора лизинга может предъявить продавцу свои требования по договору купли-продажи.

Если договором лизинга не предусмотрено иное, лизингодатель не отвечает перед лизингополучателем за исполнение продавцом обязательств по договору купли-продажи, за исключением случаев, когда выбор продавца лежит на лизингодателе. В последнем случае лизингополучатель вправе по своему выбору предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно продавцу имущества, так и лизингодателю, которые несут солидарную ответственность.

Запрет расторжения договора купли-продажи с продавцом без согласия лизингодателя, а также наличие специальных правил о распределении рисков при исполнении договора лизинга сами по себе не препятствуют применению общих положений о расторжении договора.

В обзоре судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга), утвержденного Президиумом Верховного суда РФ 27.10.2021, указано, что уклонение лизингодателя от содействия лизингополучателю в предъявлении требований к продавцу при обнаружении неустранимых недостатков предмета лизинга может быть признано существенным нарушением договора лизинга, при котором лизингополучатель вправе требовать его расторжения.

Осмотрительность при приобретении имущества, возврат выкупной цены предмета лизинга

Как уже отмечалось, в обязанности лизингодателя входит приобретение у определенного продавца в собственность определенного имущества для его передачи в качестве предмета лизинга лизингополучателю. Из указанного следует, что функция лизингодателя состоит в финансовом посредничестве – приобретении необходимого лизингополучателю имущества за счет средств, полученных от лизингополучателя (авансовый платеж по договору лизинга), а также за счет финансирования, предоставленного самим лизингодателем.

Если лизингодателем не была проявлена должная осмотрительность на стадии заключения договора с продавцом, в результате чего лизингополучателю не передан предмет лизинга, то лизингополучатель вправе требовать возмещения обусловленных этим нарушением убытков, в том числе в размере уплаченного лизингодателю авансового платежа.

Договором лизинга может быть предусмотрено право лизингополучателя выкупить предмет лизинга по истечении срока этого договора или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон (выкупной лизинг). При расторжении выкупного лизинга по инициативе лизингодателя лизингополучатель вправе требовать возврата суммы, уплаченной в качестве выкупной цены предмета лизинга.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

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