УСН при переезде в регионы с пониженной ставкой налога: риски фиктивной смены региона

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), исчисляют налог и авансовые платежи по установленным ставкам. 6 %, если объектом налогообложения являются доходы, и 15 %, если объект – доходы, уменьшенные на расходы.

Регионы могут устанавливать пониженные ставки налога по УСН. Чтобы экономить на налогах, многие предприниматели меняют место регистрации на регионы с пониженной ставкой этого налога с целью получения льгот. Так, по данным налоговой службы, только в Удмуртии за прошлый год зарегистрировались более восьми тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше двухсот организаций из других регионов России.

Привлекательность указанного региона объясняется пониженной ставкой налога: 1 %, если объектом налогообложения являются доходы, и 5 %, если объект – доходы, уменьшенные на расходы. Однако использовать указанные ставки можно лишь при выполнении определенных условий. Например, при непрерывном применении упрощенной системы налогообложения (при переходе на другой режим и последующем возврате на УСН право на льготу теряется).