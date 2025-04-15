УСН при переезде в регионы с пониженной ставкой налога: риски фиктивной смены региона

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), исчисляют налог и авансовые платежи по установленным ставкам. 6 %, если объектом налогообложения являются доходы, и 15 %, если объект – доходы, уменьшенные на расходы.
Регионы могут устанавливать пониженные ставки налога по УСН. Чтобы экономить на налогах, многие предприниматели меняют место регистрации на регионы с пониженной ставкой этого налога с целью получения льгот. Так, по данным налоговой службы, только в Удмуртии за прошлый год зарегистрировались более восьми тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше двухсот организаций из других регионов России.
Привлекательность указанного региона объясняется пониженной ставкой налога: 1 %, если объектом налогообложения являются доходы, и 5 %, если объект – доходы, уменьшенные на расходы. Однако использовать указанные ставки можно лишь при выполнении определенных условий. Например, при непрерывном применении упрощенной системы налогообложения (при переходе на другой режим и последующем возврате на УСН право на льготу теряется).
Создание искусственных условий для использования пониженной ставки налога
Не секрет, что смена региона регистрации зачастую производится налогоплательщиками для снижения налоговой нагрузки, а не с целью ведения и развития реального бизнеса на территории нового региона.
Согласно определению налоговой выгоды, данному в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 и используемому налоговыми органами, таковая может быть получена в форме применения пониженной налоговой ставки.
Смена региона регистрации для снижения налоговой нагрузки является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.
О получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды за счет создания искусственных условий для использования пониженной ставки УСН могут свидетельствовать:
регистрация большого количества граждан по одному адресу, в том числе в виде долевой собственности;
отсутствие работников у организации и индивидуального предпринимателя в новом регионе;
отсутствие контрагентов на территории региона;
отсутствие налогоплательщика по адресу регистрации (выявляется в результате осмотра);
отсутствие в новом регионе зарегистрированной контрольно-кассовой техники (при ее наличии по прежнему месту учета);
отсутствие арендных и коммунальных платежей на территории региона (при их наличии по прежнему месту учета);
ведение видов деятельности, которые не предполагают присутствия в новом регионе (сдача недвижимости в аренду и прочее);
осуществление платежей из прежнего региона.
Доказательствами получения необоснованной налоговой выгоды также могут являться:
проживание налогоплательщика по прежнему адресу регистрации;
направление налоговых деклараций по телекоммуникационному каналу связи из прежнего региона;
нахождение офисных помещений, производственных, складских зданий, транспортных средств в регионе по прежнему месту регистрации;
подписание документов с контрагентами в регионе по прежнему месту регистрации;
осуществление отгрузки продукции из региона по прежнему месту регистрации.
Предпринимателям, воспользовавшимся услугами «налоговых консультантов» для смены региона регистрации на регион с пониженной ставкой УСН, вероятно, не разъяснили, что покупка доли в жилом помещении или заключение договора аренды – это лишь часть действий, необходимых для ведения и развития реального бизнеса в новом регионе.
Однако многие ограничиваются только этим, продолжая работать в прежнем регионе. При этом налоговым органам не составит труда выявить фиктивность смены юрисдикции с целью получения льгот по УСН.
В случае если налоговому органу в ходе мероприятий налогового контроля удастся доказать необоснованность налоговой выгоды, налогоплательщику доначислят налог и начислят пени за несвоевременную уплату авансовых платежей. Налогоплательщика также привлекут к ответственности за умышленную неполную уплату сумм налога в виде штрафа в размере 40 % от неуплаченных сумм налога.
С этого года при смене региона ведения деятельности применять новую ставку УСН можно лишь в случае, если она выше прежней. Если по новому месту нахождения фирмы (месту жительства ИП) налоговая ставка меньше, чем была в прежнем регионе, то платить налог придется по той, которая действовала в прежнем регионе.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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