Критерии должной осмотрительности при выборе контрагента: что нужно знать налогоплательщикам?

Критерии должной осмотрительности при выборе контрагента остаются актуальными в налоговых спорах по сей день.

Понятие должной осмотрительности было введено в правоприменительную практику Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» и подразумевает использование налогоплательщиком всех доступных возможностей для получения и проверки информации о контрагенте. В налоговых спорах доказать, что бизнес проявил должную осмотрительность, бывает достаточно сложно. Тем важнее ознакомиться с примерами, когда налогоплательщикам удалось выиграть споры против налоговых органов.

По результатам камеральной налоговой проверки деклараций обществу были доначислены НДС и штрафные санкции. Основанием для доначисления послужили выводы налогового органа о том, что налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду за счет применения налоговых вычетов по договорам поставки.

В ходе налогового контроля было установлено, что контрагент обладает признаками «технической компании». В связи с чем, по мнению инспекции, у него отсутствуют условия для ведения экономической деятельности, закуп товара для целей поставки не подтвержден, как и его доставка в адрес общества.

Искажение сведений о фактах хозяйственной жизни и создание формального документооборота

Налоговый орган, не оспаривая факт наличия товара и его дальнейшей реализации, пришел к выводу о том, что товары были поставлены в адрес налогоплательщика иными неустановленными лицами.

Арбитражные суды при рассмотрении спора пришли к выводу о необходимости принятия налоговых вычетов, исходя из того, что налоговым органом не оспаривался факт реального приобретения налогоплательщиком товара, спорные хозяйственные операции подтверждены фактом дальнейшей реализации товара в адрес конечных покупателей при исчислении налога на прибыль и НДС с выручки от реализации.

Доводы налогового органа о том, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента, были отклонены судами с учетом ординарного характера сделки по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в толковании, сложившемся в судебно-арбитражной практике, под искажением сведений о фактах хозяйственной жизни между налогоплательщиком (покупателем) и контрагентами (поставщиками товаров), не имеющими необходимых условий для экономической деятельности и не исполняющими налоговые обязательства по сделкам, осуществляемым от их имени, понимается создание между покупателем и поставщиками исключительно формального документооборота, не сопровождающегося реальным приобретением покупателем товара, либо приобретением его у иных лиц в условиях «задвоения» (как одновременного наличия реального потока товара от поставщиков, чья хозяйственная деятельность не вызывает сомнений, и искусственного документального формирования нереального потока того же товара с участием спорных контрагентов).

В таком случае главной целью, преследуемой налогоплательщиком, является получение дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность, что влечет признание налоговой выгоды необоснованной.

В случае же реальной поставки товара налогоплательщику, фактически осуществленной иным лицом при встраивании в цепочку поставки «технической компании», необоснованной налоговой выгодой может быть признана та часть расходов и налоговых вычетов по НДС, которая приходится на наценку, добавленную такой организацией.

Проявление налогоплательщиком должной осмотрительности в сделках ординарного характера

В Обзоре практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023, указывается, что критерии проявления должной осмотрительности для ординарного пополнения материально-производственных запасов и для случаев приобретения дорогостоящего актива.

В данном споре сделки налогоплательщика с обществом носили ординарный характер: приобретение товара осуществлялось по разовым заявкам, а объем поставок был незначителен. Поэтому в отсутствие доказательств того, что налогоплательщик знал об уклонении поставщика от уплаты НДС, арбитражные суды признали, что стандартные меры проверки добросовестности контрагента свидетельствуют о должной осмотрительности применительно к спорным сделкам.

В свою очередь, налоговый орган не представил доказательств того, что операции по поставке товара контрагентом не носят ординарного характера и требовали проявления повышенной степени осмотрительности от налогоплательщика.

Поскольку налоговый орган не установил взаимозависимость и аффилированность между налогоплательщиком и контрагентом, в силу которых обществу было бы известно о неисполнении поставщиком налоговых обязательств, суды пришли к выводу о наличии оснований для применения спорной суммы налоговых вычетов по НДС.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

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