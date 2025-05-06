Самому себе премия: Верховный суд запретил директорам премировать себя без одобрения общего собрания

Директора привлекут к ответственности за премирование себя без одобрения собрания

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, акционерное общество просило отменить решение арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражных судов апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на допущенные судами существенные нарушения норм материального и процессуального права.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ отменила решения нижестоящих судов, указав, что в силу своего назначения на должность генеральный директор получает широкие возможности по управлению доверенным ему хозяйственным обществом, включая возможность распоряжения его имуществом, не являясь собственником или законным владельцем соответствующих активов. При этом деятельность данного лица ограничивается требованиями добросовестности и разумности поведения.

Требование добросовестности означает, что генеральный директор должен действовать в интересах общества, а не в собственных интересах или в интересах третьих лиц.

Поэтому генеральный директор не вправе в отсутствие одобрения акционеров (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) общества определять условия выплаты вознаграждения за исполнение собственных обязанностей, включая определение размера вознаграждения, его пересмотр.

Если генеральный директор самостоятельно увеличивает размер своего вознаграждения, в том числе издает приказ о собственном премировании без одобрения общего собрания или совета директоров общества, он может быть привлечен к имущественной ответственности на основании пункта 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как такое поведение нарушает интересы общества и не отвечает требованию добросовестного ведения дел.

Верховный Суд напомнил, что эта правовая позиция уже озвучивалась ранее в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам от 16.12.2022 № 305-ЭС22-11727, от 04.10.2024 № 303-ЭС24-7037 и включена в Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2023 год, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023.