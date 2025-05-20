Готовьте кошельки: штрафы за нарушения при работе с персональными данными вырастут в десятки раз!

В конце мая ожидается увеличение штрафов за нарушение правил обработки персональных данных в несколько раз. Также вводятся новые составы правонарушений, включая ответственность за утечку персональных данных.

Юридические и физические лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных, обязаны направлять уведомления о начале такой обработки в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). В силу Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» уведомление необходимо подать до начала обработки.

Уведомление может быть подано в бумажном виде или в форме электронного документа. В случае изменений оператор персональных данных обязан уведомить Роскомнадзор не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, когда изменения произошли. За несоблюдение требований закона при обработке персональных данных предусмотрена ответственность.