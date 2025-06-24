Новое послабление для бизнеса: штраф за первое нарушение заменят предупреждением

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий заменять штраф предупреждением за правонарушение, совершенное предпринимателем впервые. Инициатива направлена на снижение административного давления на бизнес и устранение противоречий в применении правовых норм.

Как отмечается в пояснительной записке, реформа контрольно-надзорной деятельности стала эффективным инструментом снижения административной нагрузки на бизнес. В частности:

исключено большое количество неактуальных и дублирующих контрольно-надзорных мероприятий;

сформированы четкие и прозрачные требования, учитывающие категорию риска объекта контроля;

приоритет отдается профилактике нарушений, а не карательным мерам.

Однако эти меры регулируют только те аспекты взаимодействия бизнеса и власти, которые подпадают под действие Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Внесенный законопроект призван распространить эти гарантии на более широкий круг ситуаций.