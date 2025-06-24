Новое послабление для бизнеса: штраф за первое нарушение заменят предупреждением

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий заменять штраф предупреждением за правонарушение, совершенное предпринимателем впервые. Инициатива направлена на снижение административного давления на бизнес и устранение противоречий в применении правовых норм.
Как отмечается в пояснительной записке, реформа контрольно-надзорной деятельности стала эффективным инструментом снижения административной нагрузки на бизнес. В частности:
исключено большое количество неактуальных и дублирующих контрольно-надзорных мероприятий;
сформированы четкие и прозрачные требования, учитывающие категорию риска объекта контроля;
приоритет отдается профилактике нарушений, а не карательным мерам.
Однако эти меры регулируют только те аспекты взаимодействия бизнеса и власти, которые подпадают под действие Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Внесенный законопроект призван распространить эти гарантии на более широкий круг ситуаций.
Расширение возможности замены штрафа на предупреждение для предпринимателей
Действующие положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривают возможность замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение при соблюдении следующих условий:
правонарушение совершено впервые;
оно выявлено исключительно в ходе мероприятий государственного или муниципального контроля (надзора), проводимых в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
отсутствует причинение вреда либо угроза его причинения жизни и здоровью людей, безопасности государства, а также угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
не причинен имущественный ущерб.
При этом положения статьи 4.1.1 указанного кодекса не применяются, если нарушения обязательных требований, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, выявлены в ходе осуществления иных контрольных или надзорных мероприятий, возложенных на соответствующие органы и должностных лиц на основании федеральных законов либо нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или Правительства РФ.
По мнению авторов законопроекта, это нарушает принцип равенства всех перед законом, закрепленному в Конституции Российской Федерации и статье 1.4 КоАП РФ.
Законопроектом предлагается дополнить статью 4.1.1 КоАП положением о замене административного наказания в виде штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение, выражающееся в несоблюдении требований, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Такая замена будет применяться при выявлении нарушения как в ходе контроля (надзора), так и при реализации иных контрольных или надзорных функций, возложенных на органы и должностных лиц, при условии наличия обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.
Также предлагается внести корреспондирующие изменения в часть 3.5 статьи 4.1 данного кодекса, предусмотрев в ней условия назначения административного наказания в виде предупреждения. Оно будет применяться, если соответствующая статья КоАП или закона субъекта РФ об административных правонарушениях предусматривает такую возможность и правонарушение совершено впервые.
Смягчение наказания за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности
Законопроект предусматривает условия назначения административного наказания за впервые совершенные административные правонарушения:
нарушение должно относиться к сфере предпринимательской или иной экономической деятельности;
отсутствие вреда или угрозы его причинения жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
Предложенный законопроект согласуется с правовой позицией Верховного Суда РФ, изложенной в Определениях от 27.03.2019 № 301-ЭС19-1849 и от 02.08.2019 № 307-ЭС19-12049, согласно которой в целях применения положений статьи 4.1.1 КоАП РФ понятие «государственный контроль (надзор)» должно толковаться широко, а не ограничиваться только рамками действия закона об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Если закон примут, предприниматели смогут избежать штрафов за впервые совершенные административные правонарушения. Это снизит финансовую нагрузку на малый и средний бизнес и сделает контроль более гибким.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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