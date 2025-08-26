Новый обзор судебной практики по спорам о государственной регистрации юридических лиц

Федеральная налоговая служба выпустила Обзор судебной практики № 1 (2025) по спорам с участием регистрирующих органов. Письмом от 05.08.2025 № КВ-4-14/7293 ФНС России предложила своим управлениям по субъектам РФ довести данный обзор до нижестоящих территориальных органов для использования в работе и формирования единообразной правоприменительной практики.

В обзоре приводится судебная практика по делам, связанным с признанием недействительными решений о государственной регистрации или отказе в регистрации юридических лиц, а также с оспариванием иных решений и действий регистрирующих органов.

Так, в обзор вошло дело, в котором суды пришли к выводу, что нотариус совершает следующие действия в рамках единого нотариального действия: удостоверяет заявление участника о выходе из ООО, подает в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), направляет обществу документы, подтверждающие выход участника.

Решение о принятии участника в состав общества и об определении его номинальной доли, не удостоверенное нотариально, является ничтожным.