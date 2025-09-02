Дачников ждут новые правила: как изменится жизнь на садовом участке с новым законом

1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 353-ФЗ, вносящий изменения в правила для садоводов. Поправки внесены сразу в несколько нормативных правовых актов, в том числе Федеральный закон № 217-ФЗ о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Законом уточнено определение садового земельного участка. Согласно внесенным изменениям, членам СНТ разрешено разведение сельскохозяйственной птицы и кроликов на садовых участках в случаях, предусмотренных законодательством.
Уточняется, что к хозяйственным постройкам относятся объекты капитального строительства или некапитальные строения и сооружения, расположенные на садовых земельных участках и предназначенные для удовлетворения бытовых и иных нужд. К таким постройкам относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. При этом погреба и иные сооружения не относятся к хозяйственным постройкам, если они являются частью жилого или садового дома.
Правила ведения гражданами садоводства: что нужно знать о новом законе
Закон запрещает создавать садоводства:
на землях сельскохозяйственного назначения, если они относятся к сельскохозяйственным угодьям;
на землях населенных пунктов, если их территориальные зоны не предусматривают ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Также запрещается ведение гражданами садоводства на указанных землях.
Вести садоводство на землях, правовой режим которых не допускает такой деятельности, разрешается только при создании товариществ.
Не допускается образовывать садовые земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями.
К исключительной компетенции общего собрания членов СНТ отнесено принятие решений о заключении договора безвозмездного пользования земельным участком, предоставляемым товариществу для создания территории садоводства.
Раздел садового земельного участка допускается только в соответствии с нормами земельного законодательства.
Образование садовых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется путем раздела земельного участка, предоставленного садоводческому некоммерческому товариществу, для их последующего распределения между его членами.
Собственник садового земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нем жилого или садового дома, хозяйственных построек, гаража. Запрещен и раздел самого жилого или садового дома, хозяйственных построек, гаража.
Строительство и реконструкция жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек и гаражей, относящихся к объектам капитального строительства, разрешаются только при соблюдении требований, установленных законодательством.
Кроме того, уточнены требования к габаритам построек. Установлено, что предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции указанных объектов, возводимых на садовых земельных участках, определяются градостроительными регламентами. При этом параметры жилого или садового дома должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, установленным законодательством о градостроительной деятельности.
Ограничения для садоводов: запрет коммерции и сложности с наследством
Изменения также внесены в Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах», Земельный и Градостроительный кодексы Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также в некоторые другие нормативные правовые акты.
В большинстве законодательных актов словосочетание «ведение садоводства и огородничества» дополнили уточнением «для собственных нужд». Это означает, что садоводы больше не смогут размещать на своих участках автомастерские, гостиницы, складские помещения, торговые точки и другие коммерческие объекты. Единственное разрешенное использование земельных участков для садоводов — традиционное садоводство.
Федеральный закон № 353-ФЗ вносит важные изменения в правила для садоводов. Однако запрет на раздел построек может осложнить процедуру наследования, особенно если наследников несколько, а имущество невозможно разделить в натуре.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
