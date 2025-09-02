Дачников ждут новые правила: как изменится жизнь на садовом участке с новым законом

1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 353-ФЗ, вносящий изменения в правила для садоводов. Поправки внесены сразу в несколько нормативных правовых актов, в том числе Федеральный закон № 217-ФЗ о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Законом уточнено определение садового земельного участка. Согласно внесенным изменениям, членам СНТ разрешено разведение сельскохозяйственной птицы и кроликов на садовых участках в случаях, предусмотренных законодательством.

Уточняется, что к хозяйственным постройкам относятся объекты капитального строительства или некапитальные строения и сооружения, расположенные на садовых земельных участках и предназначенные для удовлетворения бытовых и иных нужд. К таким постройкам относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. При этом погреба и иные сооружения не относятся к хозяйственным постройкам, если они являются частью жилого или садового дома.