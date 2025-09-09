Налоговики получили новые полномочия: долги по налогам взыщут без обращения в суд

С 1 ноября вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, включая самозанятых граждан. Рассказываем, что представляет собой внесудебное взыскание налогов, как этот порядок будет применяться налоговыми органами и какие гарантии предусмотрены законом для должников.
Напомним, что в настоящее время внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности применяется только к организациям и ИП. Взыскание налогов с физических лиц, включая самозанятых, производится через суд по судебному приказу в порядке административного судопроизводства.
С указанной даты налоговые органы будут вправе обращаться в суд для взыскания налоговой задолженности с физических лиц только в том случае, если должник оспаривает сумму долга.
Это означает, что налоговики будут списывать недоимку по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам без обращения в суд, если налогоплательщик не оспаривает сумму задолженности.
Порядок бесспорного взыскания налоговой недоимки с налогоплательщиков-должников
Взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам с налогоплательщиков — физических лиц во внесудебном порядке будет осуществляться в следующем порядке:
Возникновение задолженности. Если налогоплательщик — физическое лицо не уплатит налог в установленный срок (например, имущественные налоги — до 1 декабря, налог на профессиональный доход для самозанятых — до 28-го числа месяца, следующего за расчетным периодом), на его едином налоговом счете формируется отрицательное сальдо. Это будет означать образование налоговой недоимки.
Направление требования. После образования задолженности налоговый орган направляет налогоплательщику требование об уплате. Срок добровольного исполнения требования — восемь дней с даты его получения.
Принятие решения о взыскании. Если в течение восьми дней долг не погашен, налоговый орган вправе вынести решение о взыскании средств со счетов в бесспорном порядке. Сделать это он может в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования. Решение о взыскании задолженности, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит.
Уведомление налогоплательщика. Вынесенное решение о взыскании направляется налогоплательщику через личный кабинет на сайте ФНС России или на едином портале госуслуг либо по почте заказным письмом.
Исполнение решения. Если возражения не поступили, налоговый орган по истечении семи дней с даты направления решения размещает в реестре решений о взыскании поручение на списание средств. Это поручение содержит указание банку заблокировать счета налогоплательщика и перечислить необходимую сумму в счет погашения задолженности.
Списание средств банком. Банк на основании поручения налогового органа заблокирует средства на счетах налогоплательщика в пределах суммы долга и перечислит ее в бюджетную систему.
Взыскание при отсутствии средств на счетах. Если на счетах налогоплательщика недостаточно денежных средств или счета отсутствуют, налоговый орган вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Судебные приставы на основании постановления налогового органа арестуют и реализуют имущество должника для погашения налоговой недоимки.
Обращение взыскания задолженности по налогам за счет имущества налогоплательщика
Взыскание задолженности по налогам за счет имущества налогоплательщика-должника производится в следующей очередности за счет:
денежных средств на счетах и во вкладах в банках, электронных денежных средств (электронных кошельков), драгоценных металлов на счетах (во вкладах), а также цифровых рублей;
наличных денежных средств;
имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество;
иного имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования физическим лицом или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством.
Это означает, что налоговый орган в первую очередь обратит взыскание на наиболее ликвидные активы — денежные средства в банках. Если средств на счетах недостаточно для полного погашения задолженности, взыскание обращается на следующие виды имущества в установленной законом последовательности: наличные деньги, доходы от сданного в аренду имущества и т. д.
Важно, что взыскание не может быть обращено на имущество, которое в соответствии с законом не подлежит аресту и реализации, например, единственное жилье.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
Telegram-канал https://t.me/kirpikovru
