Налоговики получили новые полномочия: долги по налогам взыщут без обращения в суд

С 1 ноября вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, включая самозанятых граждан. Рассказываем, что представляет собой внесудебное взыскание налогов, как этот порядок будет применяться налоговыми органами и какие гарантии предусмотрены законом для должников.

Напомним, что в настоящее время внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности применяется только к организациям и ИП. Взыскание налогов с физических лиц, включая самозанятых, производится через суд по судебному приказу в порядке административного судопроизводства.

С указанной даты налоговые органы будут вправе обращаться в суд для взыскания налоговой задолженности с физических лиц только в том случае, если должник оспаривает сумму долга.

Это означает, что налоговики будут списывать недоимку по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам без обращения в суд, если налогоплательщик не оспаривает сумму задолженности.