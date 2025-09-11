Новые инструменты Wildberries: выгода или риск убытков для продавцов маркетплейсов?

Wildberries начал тестировать инструмент «Поддержка продаж (beta)». Пока он работает в тестовом режиме, а в будущем его планируется выделить в отдельный сервис на торговой площадке.

Система сама рассчитывает цены, которые, по мнению Wildberries, являются эффективными для увеличения продаж. Если продавец установит рекомендованную цену, маркетплейс предоставит на товар дополнительную скидку за свой счет.

В случае если цена товара находится на рекомендованном уровне или ниже, повышенная скидка применяется автоматически. Если же цена товара выше, скидка не предоставляется. Чтобы ее получить, необходимо снизить цену до предложенного уровня или ниже.

Алгоритм прост: чем ниже цена, тем выше скидка. При выборе тарифа с самой низкой ценой скидка достигает максимального размера. Размер скидки может меняться. При увеличении продавцом цены скидка аннулируется.

Почему нововведения Wildberries вызывают неоднозначную реакцию у продавцов

На первый взгляд новый инструмент Wildberries выглядит привлекательно. За снижение цены товара продавцам предоставляется скидка, а также дополнительные бонусы: повышение позиции карточки в поиске и увеличение количества показов.

Однако для низкомаржинальных товаров участие в подобных акциях — прямой путь к убыткам: чем больше продаж, тем выше финансовые потери. В первую очередь к этой категории относятся товары первой необходимости с низкой торговой наценкой — бытовая химия, бакалея, корма для домашних животных и детское питание. Эти товары пользуются стабильно высоким спросом, который мало зависит от сезона, но маржинальность, как правило, не превышает 30 %.

Еще одно нововведение Wildberries — так называемый индекс остатка. Он рассчитывается для всех товаров продавцов, использующих склады маркетплейса. Если значение индекса падает ниже установленной отметки, у продавца на выбор один из вариантов: начать распродажу со скидкой, которая будет расти каждую неделю, продолжить хранение по увеличенному тарифу или вывезти товар со склада, оплатив его возврат с удержанием 50 % от стоимости.

По словам представителей Wildberries, новый инструмент помогает продавцам гибко управлять ценами. Система анализирует данные и предлагает цены, которые, по ее оценкам, могут способствовать увеличению продаж. Соглашаясь придерживаться рекомендованного уровня цен, продавец получает повышенную скидку. Что касается индекса остатка, то он был введен для ускоренной реализации товаров, которые долго хранятся на складах и пользуются низким спросом. Это позволяет более эффективно управлять складскими запасами и ускоряет отгрузку товаров с высокой оборачиваемостью.

Утверждается, что основная цель нововведений — обеспечение стабильности и эффективности работы маркетплейса в период пиковых нагрузок, связанных с высокой активностью покупателей. Однако их внедрение спровоцировало негативную реакцию со стороны продавцов.

Защита прав продавцов: как бороться с нарушением антимонопольного законодательства

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещает недобросовестную конкуренцию. В данном случае продавцы вынуждены соглашаться с рекомендованными ценами, чтобы не потерять скидку.

Для ее получения продавец должен снизить цену товара. Отказ от снижения цены ведет к лишению скидки, ухудшению позиций в поисковой выдаче и падению продаж. Вместе с тем антимонопольное законодательство запрещает навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.

Отказ от снижения цены ставит продавцов в заведомо невыгодное положение по сравнению с теми, кто пошел на уступки маркетплейсу. Это подрывает основы конкуренции и ограничивает свободу ценообразования.

Такие действия могут быть признаны нарушением антимонопольного законодательства, так как создают дискриминационные условия. Для защиты своих прав продавцы вправе обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России).

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru