Снижение порога по НДС для «упрощенцев»: риски для малого бизнеса и экономики

Почему снижение порога НДС для плательщиков УСН может дать обратный эффект

Снижение порога годовой выручки для уплаты НДС для субъектов УСН может спровоцировать ряд негативных экономических последствий:

Резкий рост фискальной нагрузки на микробизнес. Компании со среднемесячной выручкой от 2,5 млн рублей будут обязаны платить НДС. Учитывая их низкую маржинальность и ограниченные ресурсы, это может стать для них непосильным бременем.

Увеличение административных издержек. Переход на НДС потребует ведения сложного налогового учета, оформления счетов-фактур, сдачи квартальной отчетности и привлечения квалифицированных бухгалтеров. Для малого бизнеса это означает рост операционных расходов, которые могут достигать 5–10 % от оборота.

Игнорирование региональной специфики. В малых городах и сельской местности рентабельность многих предприятий обеспечена именно за счет применения УСН. Снижение порога по НДС неминуемо приведет к их массовому закрытию, что усугубит экономическое неравенство регионов.

Усиление инфляционного давления. Рост налоговой нагрузки вынудит предпринимателей перекладывать часть издержек на потребителей через повышение цен. В условиях высокой инфляции это усугубит экономические проблемы.

Помимо этого, следует учитывать потенциальные системные риски:

Сокращение числа малых предприятий. До 30 % предприятий микробизнеса могут либо прекратить деятельность, либо уйти в тень.

Снижение инвестиционной активности. Увеличение налоговой нагрузки ограничит возможности для реинвестирования и развития бизнеса.

Рост безработицы. Учитывая, что в сфере малого бизнеса заняты миллионы человек, многие рискуют потерять работу.

Сокращение налоговых поступлений. Массовый уход предпринимателей в теневой сектор может привести к снижению общей собираемости налогов, что даст эффект, обратный ожидаемому.

К числу ключевых ошибок инициативы следует отнести:

Завышенные ожидания по бюджетным доходам. Хотя в краткосрочной перспективе поступления от НДС могут вырасти, в долгосрочной перспективе эффект может быть обратным из-за закрытия бизнеса и ухода в тень.

Игнорирование необходимости адаптации. Бизнесу требуется значительное время (2–3 года) для подготовки к столь кардинальным изменениям в налоговом администрировании.

Переоценка возможностей ценового маневрирования. Малые предприятия зачастую не могут переложить налоги на конечную цену из-за высокой конкуренции, что вынуждает их нести издержки за счет собственной рентабельности, приближаясь к порогу убыточности.