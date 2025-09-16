Снижение порога по НДС для «упрощенцев»: риски для малого бизнеса и экономики

Ведущие деловые объединения России — РСПП, «Опора России» и Торгово-промышленная палата — выступили с критикой инициативы по снижению порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Письмо с изложением позиции о рисках для субъектов малого и среднего предпринимательства было направлено председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
Речь идет о возможном снижении порога по НДС для предприятий торговой сферы. Правительство по поручению президента Владимира Путина рассматривает возможность ужесточения условий применения УСН. Ключевое предложение — снизить лимит годовой выручки с нынешних 60 млн до 30 млн рублей или полностью отменить его.
Напомним, что с 2025 года лимит годового дохода для применения УСН был увеличен с 200 до 450 млн рублей. При этом для «упрощенцев», чей доход превышает 60 млн рублей, введена обязанность по уплате НДС. Такие налогоплательщики могут выбрать специальные ставки: 5% — при доходе от 60 до 250 млн рублей; 7% — при доходе от 250 до 450 млн рублей (но без права вычета «входного» НДС); либо общие ставки 20% и 10% с возможностью его вычета.
Почему снижение порога НДС для плательщиков УСН может дать обратный эффект
Снижение порога годовой выручки для уплаты НДС для субъектов УСН может спровоцировать ряд негативных экономических последствий:
Резкий рост фискальной нагрузки на микробизнес. Компании со среднемесячной выручкой от 2,5 млн рублей будут обязаны платить НДС. Учитывая их низкую маржинальность и ограниченные ресурсы, это может стать для них непосильным бременем.
Увеличение административных издержек. Переход на НДС потребует ведения сложного налогового учета, оформления счетов-фактур, сдачи квартальной отчетности и привлечения квалифицированных бухгалтеров. Для малого бизнеса это означает рост операционных расходов, которые могут достигать 5–10 % от оборота.
Игнорирование региональной специфики. В малых городах и сельской местности рентабельность многих предприятий обеспечена именно за счет применения УСН. Снижение порога по НДС неминуемо приведет к их массовому закрытию, что усугубит экономическое неравенство регионов.
Усиление инфляционного давления. Рост налоговой нагрузки вынудит предпринимателей перекладывать часть издержек на потребителей через повышение цен. В условиях высокой инфляции это усугубит экономические проблемы.
Помимо этого, следует учитывать потенциальные системные риски:
Сокращение числа малых предприятий. До 30 % предприятий микробизнеса могут либо прекратить деятельность, либо уйти в тень.
Снижение инвестиционной активности. Увеличение налоговой нагрузки ограничит возможности для реинвестирования и развития бизнеса.
Рост безработицы. Учитывая, что в сфере малого бизнеса заняты миллионы человек, многие рискуют потерять работу.
Сокращение налоговых поступлений. Массовый уход предпринимателей в теневой сектор может привести к снижению общей собираемости налогов, что даст эффект, обратный ожидаемому.
К числу ключевых ошибок инициативы следует отнести:
Завышенные ожидания по бюджетным доходам. Хотя в краткосрочной перспективе поступления от НДС могут вырасти, в долгосрочной перспективе эффект может быть обратным из-за закрытия бизнеса и ухода в тень.
Игнорирование необходимости адаптации. Бизнесу требуется значительное время (2–3 года) для подготовки к столь кардинальным изменениям в налоговом администрировании.
Переоценка возможностей ценового маневрирования. Малые предприятия зачастую не могут переложить налоги на конечную цену из-за высокой конкуренции, что вынуждает их нести издержки за счет собственной рентабельности, приближаясь к порогу убыточности.
Налоговая реформа или «узаконенный грабеж»: риск подрыва доверия бизнеса к власти
Правительство ранее гарантировало неизменность фискальной нагрузки до 2030 года. Поэтому снижение порога НДС для «упрощенцев» предприниматели могут воспринять как нарушение принципа стабильности и расценить через призму известной максимы о том, что налоги являются узаконенным грабежом, что серьезно подорвет доверие к власти.
В качестве мер, альтернативных немедленному снижению порога НДС, целесообразно:
Сохранить действующий порог в размере 60 млн рублей как минимум до 2028 года для обеспечения стабильности и предсказуемости налоговой системы.
Поэтапно индексировать порог с учетом инфляции и макроэкономических показателей, начиная с 2028 года.
Разработать целевые программы поддержки для субъектов малого предпринимательства, чей оборот приближается к установленному порогу.
Упростить административные процедуры для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих с УСН на общий режим налогообложения.
Таким образом, предложение снизить порог уплаты НДС для плательщиков УСН основано на неверной оценке последствий для малого бизнеса. Инициатива не учитывает ни финансовые возможности микропредприятий, ни значительные административные затраты на переход к новой системе налогообложения.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
Telegram-канал https://t.me/kirpikovru
