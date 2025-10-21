Исковая давность под вопросом: Верховный Суд пересмотрит дело о приватизации Ивановского завода

Заместитель председателя Верховного Суда направил в Судебную коллегию по экономическим спорам кассационное представление Генеральной прокуратуры. Оно касается решения об отказе в обращении в доход государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС).

Поводом для процесса послужила незаконная приватизация ИЗТС в 1990-х годах, проведенная неуполномоченными региональными властями без согласия собственника — Российской Федерации. Прокуратура требовала обратить акции завода в доход государства.

Первоначально Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск, применив нормы о виндикации. В обоснование решения суд ссылался на необходимость защиты публичных интересов, связанных с обороной страны.

Однако Второй арбитражный апелляционный суд отменил это решение и отказал в иске. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что завод не являлся оборонным предприятием, для приватизации которого требовалось решение Правительства РФ. Кроме того, суд констатировал пропуск срока исковой давности. Течение срока началось в августе 1996 года — с даты регистрации ОАО «ИЗТС», когда истец должен был узнать о выбытии имущества из своего владения.

Правовая неопределенность: откажется ли Верховный Суд от практики по исковой давности?

Определением судьи Верховного Суда от 17.03.2025 в передаче кассационного представления Генпрокуратуры для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам было отказано. Однако заместитель председателя суда, используя свое исключительное полномочие, отменил указанное определение, признав доводы прокуратуры заслуживающими внимания, и передал дело на рассмотрение экономической коллегии.

Аргументы, приведенные в определении заместителя председателя суда, касаются нескольких аспектов.

Во-первых, это вопрос исковой давности. В определении приводится позиция прокуратуры о том, что иск направлен на защиту не частного интереса, а публичного порядка, включая обороноспособность и безопасность государства, что, по ее мнению, исключает применение исковой давности. Также подчеркивается, что Российская Федерация не знала и не могла знать о нарушении своих прав до проведения прокурорской проверки.

Во-вторых, высказываются сомнения в законности приватизации. В определении выражено несогласие с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций о законности реорганизации и выбытии имущества из государственной собственности по воле собственника, а также о том, что завод не относится к предприятиям, изготавливающим системы вооружения.

В-третьих, вызывает вопросы расширительное толкование нормы о требованиях, на которые исковая давность не распространяется. Позиция Генпрокуратуры, которую поддерживает заместитель председателя суда, заключается в том, что иск о деприватизации стратегического предприятия является требованием о защите нематериального блага или публичного порядка и на него не распространяется исковая давность. Эта позиция представляется крайне спорной и противоречащей сложившейся судебной практике.

Статья 208 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень требований, на которые исковая давность не распространяется, включая требования о возмещении вреда жизни или здоровью, о защите личных неимущественных прав и другие. Виндикационный иск, предусмотренный статьей 301 ГК РФ, представляет собой имущественное требование о возврате вещи из чужого незаконного владения.

Суды неоднократно указывали, что иски о признании права собственности и истребовании имущества носят имущественный характер, и на них распространяются общие сроки исковой давности, на что указал Верховный Суд в Определении от 25.06.2024 № 45-КГ24-6-К7. Ссылка на обеспечение обороноспособности не меняет правовую природу иска. В противном случае любое требование государства можно было бы вывести за рамки исковой давности под предлогом защиты публичных интересов, что подрывает стабильность гражданского оборота и принцип правовой определенности.

Наконец, в деле усматривается смешение оснований иска. Генпрокуратура, оспаривая законность актов о приватизации, по сути, приводит доводы, относящиеся к недействительности сделки, однако заявляет виндикационный иск.

Для оспаривания сделки по приватизации применяется срок исковой давности, который давно истек. Виндикация же предполагает, что имущество выбыло из владения помимо воли собственника. В данном случае государственные органы, пусть и региональные, активно участвовали в процессе приватизации. Таким образом, воля собственника в лице этих органов была выражена.

Апелляционная и кассационная инстанции разграничили эти основания, указав, что наличие кооперационных связей с оборонной промышленностью не делает завод субъектом, приватизация которого требовала решения федерального правительства. Следовательно, действия региональных органов не были неуполномоченными на момент их совершения.

Чем грозит отмена исковой давности по сделкам о приватизации тридцатилетней давности

Данное определение демонстрирует использование исключительных полномочий как инструмента для «переигрывания» неугодного решения. Судья Верховного Суда, оценив материалы дела, не нашла существенных нарушений. Однако заместитель председателя, по сути, подменяет эту оценку своей, не приводя конкретных и убедительных правовых аргументов, ограничиваясь лишь общей констатацией того, что «доводы заслуживают внимания».

При этом игнорируется принцип правовой определенности. Проблема заключается в том, что с момента приватизации завода прошло почти 30 лет, и за это время сформировались права добросовестных приобретателей. Пересмотр таких давно состоявшихся сделок наносит ущерб стабильности гражданского оборота.

Требование государства о возврате имущества спустя десятилетия, при отсутствии со стороны приобретателей признаков недобросовестности (что было установлено судами апелляционной и кассационной инстанций), нарушает баланс между публичными и частными интересами.

Определение заместителя председателя Верховного Суда создает опасный прецедент, позволяющий обходить правила исковой давности, что в итоге может привести к перекосу в правоприменении в ущерб защите права собственности и принципам гражданского права.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

