Новый обзор практики Верховного Суда: ваша дача — не самострой, а со страховщика — штраф

Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики № 3 (2025). В нем содержатся правовые позиции по гражданским, экономическим и административным делам.
Верховный Суд разъяснил, что положения гражданского законодательства о признаках самовольной постройки не распространяются на строения, расположенные в пределах правомерно занимаемых земельных участков и не являющиеся объектами недвижимости. Это правило действует, если конструктивные характеристики таких строений позволяют осуществить без ущерба их перемещение, демонтаж и последующую сборку, а сам факт их возведения не свидетельствует о нарушении правил целевого использования земельного участка.
При взыскании со страховой организации убытков, вызванных необоснованной заменой формы страхового возмещения по договору ОСАГО (когда вместо организации и оплаты ремонта произведена страховая выплата), страховщик не освобождается от уплаты предусмотренных законом неустойки и штрафа. Размер неустойки и штрафа определяется не размером возмещенных убытков, а размером не исполненного добровольно страхового возмещения.
Разъяснения по вопросам в сфере страхования, жилищных отношений и трудовых споров
Верховный Суд указал, что при наличии у страховой компании обязанности осуществить страховую выплату и по договору обязательного страхования ответственности, и по договору добровольного страхования имущества, право выбора принадлежит потерпевшему. До исполнения страховщиком обязательства по первоначальному обращению потерпевший вправе изменить свое решение и потребовать страховую выплату по второму договору.
По другому делу, касающемуся защиты прав потребителей финансовых услуг, разъяснено, что штраф за неисполнение страховой организацией решения финансового уполномоченного в установленный срок подлежит взысканию, если на страховую компанию возложена обязанность исполнить обязательство по организации и оплате ремонта поврежденного транспортного средства.
Средства массовой информации не обязаны удалять правомерно опубликованные статьи и видеорепортажи, содержащие сведения о гражданине и его изображении, а также прекращать к ним доступ по причине утраты актуальности информации. Увольнение с прежнего места работы само по себе не относится к таким обстоятельствам.
Если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу или реконструкции, за бывшими членами семьи собственника изымаемого жилого помещения, которые отказались от участия в приватизации, сохраняются гарантии на получение жилья из муниципального жилищного фонда.
Это условие действует, если данное жилое помещение является для них единственным, они признаны малоимущими, приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении или имеют право состоять на таком учете.
Для признания законным вселения в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, необходимо согласие нанимателя, членов его семьи и наймодателя, а также изменение договора социального найма с указанием в нем такого лица.
Нормы трудового законодательства, в том числе устанавливающие сроки обращения в суд для разрешения индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других причитающихся работнику выплат, применяются к отношениям, возникшим на основании гражданско-правового договора, только после того, как суд признает такие отношения трудовыми.
В случае если отказ в приеме на работу гражданина будет признан судом необоснованным (незаконным), то для восстановления нарушенных трудовых прав гражданина и надлежащей защиты его прав и законных интересов как экономически более слабой стороны в трудовых отношениях подлежат удовлетворению требования о возложении на работодателя обязанности заключить трудовой договор.
Правовые позиции по законодательству о юридических лицах, налоговым спорам и штрафах
Новый обзор содержит правовые позиции судебной коллегии по экономическим спорам:
после представления участником общества доказательств, свидетельствующих о возможном искусственном завышении задолженности для уменьшения действительной стоимости доли, обязанность по доказыванию обстоятельств, подтверждающих наличие задолженности, возлагается на общество;
ничтожность решения общего собрания участников общества, принятого в отсутствие нотариального удостоверения, не может быть констатирована судом, если это решение исполнялось и материалами дела подтверждается факт его принятия всеми участниками;
истечение срока исковой давности предоставляет должнику защиту от принудительного исполнения требований кредитора;
штраф, рассчитанный налоговым органом исходя из общего размера начисленного предпринимателю налога на доходы физических лиц, не подлежит корректировке на суммы налога, уплаченные работниками — физическими лицами, являющимися плательщиками налога на профессиональный доход;
при решении вопроса о замене административного штрафа на предупреждение правоприменительному органу следует давать оценку всем обстоятельствам совершенного правонарушения.
Правовые позиции, содержащиеся в обзоре, будут полезны для формирования единообразной судебной практики.
