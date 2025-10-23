Новый обзор практики Верховного Суда: ваша дача — не самострой, а со страховщика — штраф

Разъяснения по вопросам в сфере страхования, жилищных отношений и трудовых споров

Верховный Суд указал, что при наличии у страховой компании обязанности осуществить страховую выплату и по договору обязательного страхования ответственности, и по договору добровольного страхования имущества, право выбора принадлежит потерпевшему. До исполнения страховщиком обязательства по первоначальному обращению потерпевший вправе изменить свое решение и потребовать страховую выплату по второму договору.

По другому делу, касающемуся защиты прав потребителей финансовых услуг, разъяснено, что штраф за неисполнение страховой организацией решения финансового уполномоченного в установленный срок подлежит взысканию, если на страховую компанию возложена обязанность исполнить обязательство по организации и оплате ремонта поврежденного транспортного средства.

Средства массовой информации не обязаны удалять правомерно опубликованные статьи и видеорепортажи, содержащие сведения о гражданине и его изображении, а также прекращать к ним доступ по причине утраты актуальности информации. Увольнение с прежнего места работы само по себе не относится к таким обстоятельствам.

Если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу или реконструкции, за бывшими членами семьи собственника изымаемого жилого помещения, которые отказались от участия в приватизации, сохраняются гарантии на получение жилья из муниципального жилищного фонда.

Это условие действует, если данное жилое помещение является для них единственным, они признаны малоимущими, приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении или имеют право состоять на таком учете.

Для признания законным вселения в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, необходимо согласие нанимателя, членов его семьи и наймодателя, а также изменение договора социального найма с указанием в нем такого лица.

Нормы трудового законодательства, в том числе устанавливающие сроки обращения в суд для разрешения индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других причитающихся работнику выплат, применяются к отношениям, возникшим на основании гражданско-правового договора, только после того, как суд признает такие отношения трудовыми.

В случае если отказ в приеме на работу гражданина будет признан судом необоснованным (незаконным), то для восстановления нарушенных трудовых прав гражданина и надлежащей защиты его прав и законных интересов как экономически более слабой стороны в трудовых отношениях подлежат удовлетворению требования о возложении на работодателя обязанности заключить трудовой договор.