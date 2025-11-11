Взыскание задолженности: бюджет в приоритете, а с взыскателей удержат исполнительский сбор

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект об увеличении исполнительского сбора с 7 до 12 % от суммы долга. Изменение предлагается внести в закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Действующим законодательством исполнительский сбор установлен в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы или стоимости имущества. При этом минимальный размер сбора составляет 1 тысячу рублей для граждан и индивидуальных предпринимателей и 10 тысяч рублей для организаций. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя установлен в размере 5 тысяч рублей, с должника-организации — 50 тысяч рублей.

Согласно законопроекту, размер исполнительского сбора предлагается увеличить с 7 до 12 % от суммы долга. Также планируется повысить фиксированные суммы сбора за неисполнение требований неимущественного характера: для граждан и индивидуальных предпринимателей — до 10 тысяч рублей, а для организаций — до 100 тысяч рублей.

Взыскатели будут получать меньше из-за нового порядка уплаты исполнительского сбора

Согласно законопроекту, предлагается взыскивать исполнительский сбор одновременно с суммой долга. Для исполнительных документов имущественного характера размер сбора составит 12 % от взысканной суммы или денежных средств, вырученных от реализации имущества должника. Из этого правила исключаются дела о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба от преступления, а также о компенсации морального вреда.

Если у должника недостаточно денежных средств или иного имущества для полного удовлетворения требований взыскателя, исполнительский сбор будет удерживаться пропорционально той сумме, которую удалось взыскать.

В правительстве считают, что увеличение размера сбора станет дополнительным стимулом для должников к исполнению обязательств в установленный срок.

По замыслу авторов, увеличение размера исполнительского сбора должно побудить должника к добровольному исполнению требований, а также обеспечить права взыскателя на получение причитающихся выплат в более короткие сроки, без затяжных процедур принудительного исполнения. Кроме того, по мнению правительства, это повысит эффективность работы органов принудительного исполнения и увеличит поступления в федеральный бюджет.

На практике это будет означать, что при недостаточности средств у должника 12 % от любой взысканной суммы будут направляться в федеральный бюджет, и только оставшиеся 88 % получат сами взыскатели. Например, если судебные приставы взыскали с должника 10 000 рублей при общей задолженности в 100 000 рублей, взыскатель получит не 10 000 рублей, а лишь 8 800 рублей. Остальные 1 200 рублей будут перечислены в бюджет как исполнительский сбор. По ныне действующим положениям закона взыскатель получил бы все 10 000 рублей, а сбор взыскивался бы после полного погашения долга.

Фактически исполнительский сбор превращается в скрытую пошлину с взыскателя за работу приставов.

Сохранение прежнего порядка для алиментов, возмещения вреда здоровью и других социально значимых категорий дел свидетельствует о том, что предложенный механизм признается авторами законопроекта несправедливым для социально уязвимых групп. Однако они допускают его применение ко всем остальным категориям взыскателей.

Исполнительский сбор за чужие долги: как новый закон заставит вас платить за должников

Главный недостаток предлагаемого законопроекта заключается в том, что бремя оплаты работы судебных приставов перекладывается с виновной стороны (должника) на пострадавшую — взыскателя. В основе законопроекта лежит ошибочная предпосылка, будто увеличение сбора заставит должников платить быстрее. Однако на практике большинство из них не платят не из-за размера сбора, а из-за отсутствия денег.

Для добросовестных, но неплатежеспособных должников, оказавшихся в трудной ситуации, увеличение финансовой нагрузки станет не стимулом, а дополнительным неподъемным бременем. Это усугубит их положение и снизит шансы на полное погашение долга.

Более того, законопроект ставит во главу угла фискальную функцию — пополнение бюджета — в ущерб защите прав граждан и организаций. Государство теперь гарантированно будет получать доход с каждого исполнительного производства. Это искажает саму роль института исполнительного производства.

В результате, вместо того чтобы усиливать механизмы поиска активов должников и борьбы с уклонением, государство выбирает простой, но несправедливый путь — гарантированно пополнять бюджет за счет взыскателей.

Автор: Александр Кирпиков, руководитель центра Кирпиков и партнеры.

