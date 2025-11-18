Медвежья услуга вместо поддержки: как налоговая реформа ударит по бизнесу

Правительство объявило о смягчении ключевых положений налоговой реформы, чтобы сделать предстоящие изменения в законодательстве менее болезненными для предпринимателей. Ко второму чтению бюджетного пакета в Госдуме подготовлены поправки, смягчающие последствия снижения порога доходов для уплаты НДС для малого и среднего бизнеса. Вместо одномоментного перехода снижение будет поэтапным: с 2026 года порог составит 20 миллионов рублей, с 2027-го — 15 миллионов, а с 2028 года — 10 миллионов рублей.
Для облегчения этого перехода также предложены административные меры. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, для налогоплательщиков, впервые нарушивших правила по НДС, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.
Также власти смягчили свою позицию по патентной системе налогообложения (ПСН). Первоначальный план полностью запретить ее для стационарной торговли и грузоперевозок скорректирован. Патент планируют сохранить для магазинов в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах. Министр финансов Антон Силуанов высказался еще шире, пообещав не лишать права на ПСН всю стационарную розницу и грузоперевозки.
Системные проблемы налоговой реформы и увеличение фискальной нагрузки на бизнес
Ключевые недостатки предлагаемых налоговых изменений сводятся к ряду системных проблем, создающих чрезмерное фискальное давление на малый и средний бизнес. Основная тяжесть реформы ложится на наименее защищенную и наиболее уязвимую часть экономики.
Даже с учетом смягчения в виде поэтапного снижения порога — сначала до 20, затем до 15 и, наконец, до 10 миллионов рублей вместо изначально планировавшихся 10 миллионов, — снижение с текущих 60 миллионов рублей к 2028 году составит в шесть раз. Это выводит из-под льготного налогового режима сотни тысяч компаний, а под порог в 10 миллионов рублей попадает около 700 тысяч налогоплательщиков.
Снижение порога для уплаты налога на добавленную стоимость при применении УСН повлечет за собой резкое увеличение налоговой нагрузки на бизнес, который исторически создавался и работал без НДС. Для многих предпринимателей на УСН введение порога по НДС представляет собой не просто дополнительный налог, а кардинальное изменение бизнес-модели. Предприниматели будут вынуждены либо закладывать налог в цену, рискуя потерять клиентов, либо покрывать его из своей прибыли.
Существенно возрастает и административная нагрузка. Ведение НДС требует бухгалтерского учета, сдачи деклараций и ведения счетов-фактур. Для микробизнеса это означает необходимость нанимать квалифицированного бухгалтера, что создает дополнительные расходы.
Заявленные послабления для патентной системы носят недостаточный характер, фактически ведущий к ее упразднению. При этом существует прямое расхождение между словами премьера, говорящего о сохранении ПСН только для сельской и труднодоступной местности, и министра финансов, заявляющего о сохранении патента для всей стационарной розницы.
Упразднение патентной системы наносит удар по малоформатной торговле. Исключение розницы из льготного режима ставит на грань выживания тысячи небольших магазинов, которые не выдерживают конкуренции с сетевыми ритейлерами. Для предпринимателей на патенте переход на иную систему означает рост налогов, который может быть десяти-пятнадцатикратным.
При этом возникает острый социальный аспект. Магазины у дома выполняют важную социальную функцию. Их закрытие ударит по доступности товаров первой необходимости для населения.
Налоговые уступки властей для бизнеса: медвежья услуга вместо реальной поддержки
Предлагаемые властями смягчающие меры носят недостаточный и формальный характер. Незначительные уступки преподносятся как серьезные послабления, хотя на деле они не решают системных проблем. Поэтапное снижение порога по НДС в течение трех лет является не решением, а лишь отсрочкой, поскольку обязанность по уплате налога все равно приведет к росту фискальной нагрузки. А мораторий на штрафы за первичное нарушение похож на «медвежью услугу», так как он не снижает финансового бремени, а лишь временно откладывает штрафные санкции.
Чрезмерная налоговая нагрузка на легальный бизнес может подтолкнуть часть предпринимателей к уходу в тень. Возросшая нагрузка приведет к снижению деловой и инвестиционной активности. Кроме того, крайне сжатые сроки реализации изменений не оставляют бизнесу времени на адаптацию, подрывая доверие к государству.
Таким образом, ключевые недостатки предлагаемых изменений — непропорциональное бремя для малого и среднего бизнеса, фискально-карательная, а не стимулирующая направленность, а также недооценка масштаба негативных последствий (рост цен, закрытие предприятий, безработица). Анонсированные «смягчения» не меняют сути фискальной реформы, которая заключается в радикальном перераспределении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
Telegram-канал https://t.me/kirpikovru
