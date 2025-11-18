Медвежья услуга вместо поддержки: как налоговая реформа ударит по бизнесу

Системные проблемы налоговой реформы и увеличение фискальной нагрузки на бизнес

Ключевые недостатки предлагаемых налоговых изменений сводятся к ряду системных проблем, создающих чрезмерное фискальное давление на малый и средний бизнес. Основная тяжесть реформы ложится на наименее защищенную и наиболее уязвимую часть экономики.

Даже с учетом смягчения в виде поэтапного снижения порога — сначала до 20, затем до 15 и, наконец, до 10 миллионов рублей вместо изначально планировавшихся 10 миллионов, — снижение с текущих 60 миллионов рублей к 2028 году составит в шесть раз. Это выводит из-под льготного налогового режима сотни тысяч компаний, а под порог в 10 миллионов рублей попадает около 700 тысяч налогоплательщиков.

Снижение порога для уплаты налога на добавленную стоимость при применении УСН повлечет за собой резкое увеличение налоговой нагрузки на бизнес, который исторически создавался и работал без НДС. Для многих предпринимателей на УСН введение порога по НДС представляет собой не просто дополнительный налог, а кардинальное изменение бизнес-модели. Предприниматели будут вынуждены либо закладывать налог в цену, рискуя потерять клиентов, либо покрывать его из своей прибыли.

Существенно возрастает и административная нагрузка. Ведение НДС требует бухгалтерского учета, сдачи деклараций и ведения счетов-фактур. Для микробизнеса это означает необходимость нанимать квалифицированного бухгалтера, что создает дополнительные расходы.

Заявленные послабления для патентной системы носят недостаточный характер, фактически ведущий к ее упразднению. При этом существует прямое расхождение между словами премьера, говорящего о сохранении ПСН только для сельской и труднодоступной местности, и министра финансов, заявляющего о сохранении патента для всей стационарной розницы.

Упразднение патентной системы наносит удар по малоформатной торговле. Исключение розницы из льготного режима ставит на грань выживания тысячи небольших магазинов, которые не выдерживают конкуренции с сетевыми ритейлерами. Для предпринимателей на патенте переход на иную систему означает рост налогов, который может быть десяти-пятнадцатикратным.

При этом возникает острый социальный аспект. Магазины у дома выполняют важную социальную функцию. Их закрытие ударит по доступности товаров первой необходимости для населения.