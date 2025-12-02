Миллионный иск разбился о коллаж: предприниматель победил «Империю поздравлений»

«Нет права — нет нарушения»: почему суды отказали в иске о нарушении авторских прав

Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций единодушно отказали в удовлетворении иска. Судьи указали, что бремя доказывания лежит на истце и включает в себя установление двух обстоятельств: принадлежность ему исключительного права и факт нарушения этого права ответчиком. При этом суды установили, что истец не доказал наличие права на иск.

Представленные в качестве доказательств трудовой договор и акт приема-передачи прав были признаны недостаточными. Судебные инстанции исходили из того, что невозможно передать право на произведение, которое не было создано лицом, его передающим.

Суды также детально проанализировали скриншоты из Adobe Photoshop. Было установлено, что скриншоты демонстрируют не процесс творческого создания изображения, а технику коллажа — комбинирование уже существующих готовых элементов. Это свидетельствует о заимствовании, а не о самостоятельном творчестве.

Также было отмечено, что каталог сам по себе не может служить доказательством ни авторства (при отсутствии указания на автора), ни принадлежности исключительного права компании.

ООО «Империя поздравлений» ссылалось на презумпцию авторства, в соответствии с которой автором признается лицо, указанное в этом качестве на экземпляре произведения. Однако судьи, руководствуясь правовой позицией Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 15.08.2024 № 302-ЭС24-3009, отклонили этот довод, указав, что данная презумпция действует только в отношении самого автора.

Доводы истца относительно заключения специалиста были отклонены. Суды указали, что специалист обладает необходимой квалификацией, а его выводы подкреплены ссылками на примеры из интернета с более ранними датами публикации.

Примечательно, что судьи даже не перешли к установлению факта размещения товара на маркетплейсе, поскольку иск был отклонен на более ранней стадии — из-за недоказанности самого права. Фактически суд руководствовался принципом: «нет права — нет нарушения».