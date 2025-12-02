Миллионный иск разбился о коллаж: предприниматель победил «Империю поздравлений»

Кировский предприниматель одержал победу в арбитражном суде в споре с ООО «Империя поздравлений», которое пыталось взыскать с него более двух миллионов рублей за нарушение авторских прав. Поводом для иска послужили копилки с рисунком «Девочка и мальчик в военной форме», которые предприниматель продавал через маркетплейс Wildberries.
В подтверждение своих прав на рисунок компания ссылалась на трудовой договор со своим работником и акт приема-передачи исключительных прав. Факт нарушения был зафиксирован с помощью скриншотов с сайта маркетплейса.
После того как досудебная претензия с требованием выплатить компенсацию не была удовлетворена, ООО «Империя поздравлений» обратилось в суд. Однако Арбитражный суд Кировской области отказал в удовлетворении исковых требований. Компания попыталась оспорить решение, но Второй арбитражный апелляционный суд оставил вердикт в силе, окончательно подтвердив правоту предпринимателя.
Аргументация ООО «Империя поздравлений» о нарушении исключительных прав на рисунок
Данное дело заслуживает подробного анализа, поскольку, как свидетельствует картотека арбитражных дел kad.arbitr.ru, суды в подавляющем большинстве случаев удовлетворяют исковые требования ООО «Империя поздравлений» по аналогичным спорам.
Компания требовала с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства — рисунок с изображением девочки и мальчика в военной форме, который был размещен на копилках, продававшихся на маркетплейсе.
ООО «Империя поздравлений» утверждало, что обладает исключительными правами на произведение, полученными от автора — работника компании. В обоснование своих требований общество представило: трудовой договор с автором, акт приема-передачи исключительных прав, скриншоты послойного редактирования рисунка в Adobe Photoshop, подтверждающие процесс создания, каталог с опубликованным произведением, а также скриншоты страниц с товарами предпринимателя.
В апелляционной жалобе компания ссылалась на нарушение презумпции авторства, необоснованное предпочтение отданное скриншотам интернет-страниц и заключению специалиста, перед правоустанавливающими документами общества. Кроме того, утверждалось о субъективности мнения специалиста и о том, что исследование было заказным и проведено вне рамок судебного процесса. Также оспаривался довод об опровержении авторства посредством размещения изображения на Pinterest ввиду отсутствия на этом сайте достоверных данных о пользователях.
Предприниматель оспаривал как сам факт творческого характера создания рисунка, так и принадлежность прав на него ООО «Империя поздравлений». В подтверждение было представлено заключение дизайнера — члена Союза дизайнеров России, согласно которому спорное изображение является коллажом (фотомонтажом) из готовых графических элементов; аналогичные персонажи и элементы были опубликованы в сети ранее заявленной даты создания произведения и являются частью стикерпака, созданного профессиональным цифровым художником.
«Нет права — нет нарушения»: почему суды отказали в иске о нарушении авторских прав
Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций единодушно отказали в удовлетворении иска. Судьи указали, что бремя доказывания лежит на истце и включает в себя установление двух обстоятельств: принадлежность ему исключительного права и факт нарушения этого права ответчиком. При этом суды установили, что истец не доказал наличие права на иск.
Представленные в качестве доказательств трудовой договор и акт приема-передачи прав были признаны недостаточными. Судебные инстанции исходили из того, что невозможно передать право на произведение, которое не было создано лицом, его передающим.
Суды также детально проанализировали скриншоты из Adobe Photoshop. Было установлено, что скриншоты демонстрируют не процесс творческого создания изображения, а технику коллажа — комбинирование уже существующих готовых элементов. Это свидетельствует о заимствовании, а не о самостоятельном творчестве.
Также было отмечено, что каталог сам по себе не может служить доказательством ни авторства (при отсутствии указания на автора), ни принадлежности исключительного права компании.
ООО «Империя поздравлений» ссылалось на презумпцию авторства, в соответствии с которой автором признается лицо, указанное в этом качестве на экземпляре произведения. Однако судьи, руководствуясь правовой позицией Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 15.08.2024 № 302-ЭС24-3009, отклонили этот довод, указав, что данная презумпция действует только в отношении самого автора.
Доводы истца относительно заключения специалиста были отклонены. Суды указали, что специалист обладает необходимой квалификацией, а его выводы подкреплены ссылками на примеры из интернета с более ранними датами публикации.
Примечательно, что судьи даже не перешли к установлению факта размещения товара на маркетплейсе, поскольку иск был отклонен на более ранней стадии — из-за недоказанности самого права. Фактически суд руководствовался принципом: «нет права — нет нарушения».
Стандарт доказывания презумпции авторства и борьба с недобросовестными практиками
Суды в указанном деле не ограничились формальной проверкой документов (трудового договора, акта), а возложили на истца обязанность по представлению доказательств творческого процесса, таких как портфолио, эскизы и графические зарисовки.
В связи с тем, что авторство была оспорено и не было подтверждено ООО «Империя поздравлений», суды правомерно отказали в иске.
Данное решение устанавливает более строгий стандарт доказывания для компаний-правопреемников, лишая их возможности ссылаться на презумпцию авторства в случае оспаривания. Для бизнеса это означает необходимость тщательно подходить к оформлению прав на контент.
Состоявшееся решение можно расценивать как эффективный инструмент борьбы с недобросовестной практикой монетизации изображений, распространяемых в интернете без соответствующих прав.
Судебные акты по делу демонстрируют взвешенный и системный подход, при котором тщательная проверка установленных фактов позволила вынести обоснованное решение об отказе в иске из-за недоказанности принадлежности исключительного права.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
Telegram-канал https://t.me/kirpikovru
