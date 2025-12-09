Иллюзия защиты: почему период охлаждения не искоренит квартирное мошенничество

В обществе нарастает беспокойство из-за активизации мошенников на рынке недвижимости. Это явление приобрело такие масштабы, что в обиходе закрепился термин «эпидемия». Толчком послужила история с продажей квартиры Ларисой Долиной, которая оспорила сделку и вернула себе жилье. В результате участники рынка все чаще опасаются совершать сделки.

На рынке появилось понятие «токсичных квартир» — объектов, которых покупатели стараются избегать. Проблема в том, что проблемной может оказаться практически любая квартира. Хотя такие проблемы существуют, их масштабы сильно преувеличены. При этом СМИ продолжают активно нагнетать тему, создавая вокруг нее нездоровый ажиотаж.

На этой волне депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную Думу законопроект, предлагающий ввести «период охлаждения» продолжительностью до семи дней для сделок с недвижимостью. Расчеты предлагается проводить исключительно в безналичной форме и только после перехода прав собственности. Ранее с инициативой о «заморозке» средств на 30 дней выступал депутат Леонид Слуцкий. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой механизм позволит защитить граждан от действий мошенников, а также от финансовых и имущественных потерь.

Чем опасен законопроект о внесении изменений в закон о госрегистрации недвижимости

Предлагаемый законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не только не решает заявленные проблемы, но и создает новые риски для участников рынка недвижимости.

Семидневный «период охлаждения» не покрывает годичный срок исковой давности по требованиям о признании сделки недействительной, что делает его бесполезным против мошеннических схем. Мошенники могут просто дождаться окончания семидневного периода и затем оспорить сделку в течение всего последующего года. Таким образом, ни семидневный «период охлаждения», ни 30-дневная «заморозка» не защищают покупателей квартир, поскольку не препятствуют недобросовестному продавцу оспорить сделку спустя месяц. Судебный спор по квартире Ларисы Долиной подтверждает, что иск подается значительно позже совершения сделки.

Законопроект также нарушает принцип свободы договора. Императивное введение обязательных условий для всех сделок с физическими лицами противоречит базовым принципам гражданского законодательства, согласно которым граждане свободны в заключении договора. Проект лишает участников рынка возможности самостоятельно определять условия расчетов, устанавливая единый обязательный порядок для всех, что представляет собой неоправданное вмешательство государства в гражданский оборот.

Требование предоставления нотариально заверенного согласия собственника квартиры на вселение граждан не гарантирует реального вселения продавца, легко обходится мошенниками через поддельные документы и дискриминирует граждан, не имеющих родственников.

Кроме того, особый режим устанавливается только для сделок, где продавцом является физическое лицо. Законопроект фактически объявляет всех продавцов-физических лиц потенциально недееспособными.

Наконец, законопроект создает избыточные барьеры и ведет к удорожанию сделок. Обязательное использование безналичных расчетов существенно усложняет процесс купли-продажи. Дополнительные банковские комиссии ложатся на плечи сторон, сроки проведения сделки увеличиваются минимум на 7–12 дней, а создание искусственных препятствий для альтернативных сделок нарушает принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав.

Закон-символ: почему предлагаемые депутатами меры не искоренят квартирное мошенничество

Ключевая проблема, которую не решает законопроект — возврат денежных средств покупателю при признании сделки недействительной. Согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, в этом случае применяется двусторонняя реституция, обязывающая каждую из сторон вернуть другой все полученное по сделке.

Логично было бы аннулировать запись в ЕГРН только после того, как покупателю вернут деньги за квартиру. Однако практика идет по иному пути: сначала недвижимость возвращается продавцу, и лишь затем ставится вопрос о выплате компенсации покупателю, чьи права в результате оказываются ущемленными.

Для эффективной защиты прав граждан необходимо закрепить принцип одномоментности возврата денег и жилья. Кроме того, назрела необходимость в разъяснениях Верховного Суда РФ относительно критериев добросовестности приобретателя и единообразного применения статей 177–179 ГК РФ.

Предлагаемые «Справедливой Россией» меры не способны искоренить практику квартирного мошенничества, поскольку не учитывают годичный срок исковой давности, не гарантируют возврата средств и создают избыточные административные барьеры.

Таким образом, законопроект представляет собой типичный образец «закона-символа», принимаемого как быстрая реакция на резонансные случаи, но не способного решить проблему по существу. Это, как говорится, мертвому припарки.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

