Новые разъяснения Верховного Суда: коммерческая концессия, товарные знаки, исковая давность

Президиум Верховного Суда РФ утвердил четвертый обзор судебной практики за 2025 год. В нем обобщены правовые позиции по спорам, вытекающим из договорных, обязательственных и трудовых отношений, а также приведена практика применения законодательства о юридических лицах, о банках и банковской деятельности, о защите интеллектуальной собственности, о положениях КоАП РФ и по другим вопросам.

В обзоре указывается, что при нарушении органом местного самоуправления права гражданина на получение арендуемого участка в собственность арендная плата не подлежит взысканию в части, превышающей размер земельного налога, который подлежал бы уплате, если бы это право не было нарушено.

Реализация членом садоводческого товарищества права на бесплатную приватизацию выделенного ему земельного участка не может быть ограничена из-за бездействия товарищества, не оформившего в установленном порядке факт своего создания.

Законодательство допускает раздел жилого дома с образованием объектов блокированной застройки при условии соблюдения требований градостроительного и земельного законодательства.

Выкуп предмета лизинга, дополнительный выпуск акций и выплата страхового возмещения

Из правовых позиций, содержащихся в обзоре судебной практики, заслуживают внимания следующие:

если к моменту рассмотрения вопроса о последствиях недействительности сделки выкуп предмета лизинга уже состоялся, восстановление обязательств перед лизингодателем невозможно, в том числе в отношении надлежащего лизингополучателя;

в случае, если к окончанию срока действия договора ни одна из сторон не уведомила другую о его расторжении, договор считается пролонгированным на тот же срок и на прежних условиях;

обязанность поручителя возместить кредитору судебные издержки по взысканию долга с основного должника не зависит от того, были ли они понесены в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, а также при предъявлении первоначального или встречного иска;

закон не возлагает на работника обязанности дополнительно сообщать работодателю о продлении периода нетрудоспособности и открытии нового листка нетрудоспособности;

суд вправе признать злоупотреблением правом голосование большинства акционеров за дополнительный выпуск акций, если при рассмотрении дела будет установлено, что экономических причин для принятия такого решения не имелось;

обращение покупателя в суд после истечения гарантийного срока не лишает его права на судебную защиту, но обязывает его представить доказательства обнаружения недостатков в течение гарантийного срока;

условия договора страхования, исключающие выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие неосторожных действий (бездействия) страхователя, являются ничтожными;

перевод объекта индивидуального жилищного строительства в нежилое здание не должен являться способом обхода предусмотренной законом процедуры возведения и введения в гражданский оборот объекта капитального строительства коммерческого назначения;

денежные средства, списанные банком в период действия отсрочки исполнения судебного акта, не могут квалифицироваться как убытки, поскольку должник не освобождается от обязанности их уплаты, а ему предоставлена лишь отсрочка исполнения;

требование антимонопольного органа о взыскании с общества причиненного ущерба является реализацией механизма, направленного на компенсацию потерь бюджета, и по своей правовой природе не аналогично требованию о взыскании убытков.

От коммерческой концессии и товарных знаков до электросамокатов и парковки на газоне

Новый обзор содержит правовые позиции о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В частности, указано, что:

для признания надлежащего исполнения обязательств по договору коммерческой концессии необходимо установить реальное предоставление комплекса исключительных прав в объеме, предусмотренном этим договором;

само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, в адресной строке сайта не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права, если такие действия не направлены на индивидуализацию товаров и услуг и в результате их не возникает вероятность смешения;

исковая давность по требованию о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак исчисляется со дня, когда правообладателю стало известно о негативных для него последствиях, вызванных поведением нарушителя.

Внимания владельцев транспортных средств заслуживают правовые позиции по делам об административных правонарушениях:

управление в состоянии опьянения электросамокатом, который по своим характеристикам является мопедом, влечет административную ответственность;

частичное отсутствие на газоне травянистого покрытия не делает его местом для парковки транспортных средств.

Цель правовых позиций обзора — обеспечение единообразия судебной практики.

