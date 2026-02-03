Новый закон: как изменилась ответственность бизнеса за нарушение прав потребителей

Федеральным законом от 28.12.2025 № 500-ФЗ внесены изменения в законодательство о защите прав потребителей, направленные на достижение баланса интересов между потребителями и бизнесом.
Законом установлены случаи, освобождающие от взыскания штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований. Штраф не подлежит взысканию, если изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или индивидуальный предприниматель, импортер) не удовлетворил требования в добровольном порядке по вине потребителя, в том числе в случае уклонения его от совершения необходимых действий. Также штраф не взыскивается, если обязательства перед потребителем не исполнены или исполнены несвоевременно вследствие нарушения контрагентом изготовителя (исполнителя, продавца) обязанностей по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), необходимых для такого исполнения. Кроме того, основанием для освобождения от штрафа служит заключение медиативного соглашения между сторонами.
Помимо этого, запрещена уступка потребителями права требования об уплате неустоек (пеней, штрафов), если такая уступка совершается до вступления в законную силу решения суда об их взыскании. Установлено, что сумма законной неустойки не может превышать цену товара (сумму договора).
Освобождение от штрафа, ограничение неустойки и запрет на уступку права требования
Одним из наиболее важных изменений стало дополнение статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» новыми основаниями для освобождения от 50-процентного штрафа в пользу потребителя.
Теперь закон прямо предусматривает, что указанный штраф не взыскивается в следующих случаях:
по вине самого потребителя, если он уклонялся от необходимых действий (например, не предоставлял товар для проверки качества) или иным образом препятствовал добровольному удовлетворению собственных требований. Это пресекает тактику манипуляций, когда потребитель предъявляет претензию, но саботирует ее рассмотрение, чтобы затем взыскать штраф через суд;
из-за нарушения контрагентом изготовителя (исполнителя, продавца) при условии, что изготовитель (исполнитель, продавец) выбрал контрагента добросовестно и разумно;
при заключении медиативного соглашения, что служит дополнительным стимулом для досудебного разрешения спора.
Эти положения направлены на пресечение форм так называемого потребительского экстремизма. Однако здесь кроется и определенный риск: недобросовестные предприниматели могут злоупотреблять новыми основаниями, искусственно создавая условия для «вины» потребителя.
Наиболее спорным представляется исключение ответственности вследствие нарушения контрагентом своих обязанностей. Потребитель заключает договор с конкретным изготовителем (исполнителем, продавцом) и не должен нести риски исполнения обязательств последнего перед третьими лицами.
Принцип ответственности предпринимателя за выбор контрагентов и организацию своей деятельности имеет первостепенное значение, поскольку лежит в основе баланса интересов и минимизации рисков. Закон о защите прав потребителей усиливает эту ответственность перед слабой стороной. Данная поправка нивелирует один из основных защитных механизмов, перекладывая предпринимательские риски на потребителя.
Кроме того, критерий «добросовестности и разумности» выбора контрагента является оценочным. Бремя доказывания недобросовестности такого выбора возлагается на потребителя, что для него зачастую нереально, поскольку эта информация носит внутренний характер для бизнеса. Это может сделать указанную оговорку малоэффективной и превратить норму в возможность для ухода от ответственности.
Еще одной важной новеллой является поправка в статью 23 Закона. Она ограничивает сумму законной неустойки (пени) стоимостью товара и прямо предоставляет суду право уменьшить несоразмерную неустойку. Ранее в случае длительных нарушений сроков (например, при ремонте автомобиля) накопленная неустойка могла многократно превышать цену товара, что превращает механизм защиты права в инструмент необоснованного обогащения. Введение потолка соответствует общим принципам соразмерности ответственности.
Не менее значимым является запрет на уступку права требования неустойки и штрафа третьим лицам до вступления решения суда в законную силу. Эта норма направлена против практики, когда посредники выкупают у потребителей претензии для взыскания штрафов с бизнеса. Закон возвращает спор с потребителями в плоскость защиты нарушенного права, а не в инструмент извлечения дохода.
Изменения в законодательстве о защите прав потребителей меняют баланс интересов
Изменения затронули также порядок расчета компенсации при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества. Ранее потребитель мог требовать полного возмещения его стоимости, даже если активно пользовался товаром в течение длительного срока. Теперь же сумма к возврату будет определяться исходя из цены аналогичного товара с учетом его износа и года выпуска.
Поправки направлены на борьбу со злоупотреблениями и перекосами в судебной практике. Однако избранный законодателем способ представляется избыточным и несбалансированным. Вместо точечных поправок (которые мог бы внести Верховный Суд Российской Федерации) было проведено кардинальное изменение положений законодательства, подрывающее базовые механизмы защиты прав потребителей.
При этом риск заключается не столько в том, что изменения откроют широкие возможности для злоупотреблений со стороны бизнеса, — хотя такая опасность, безусловно, существует. Гораздо серьезнее то, что эффективность защиты прав потребителей в сложных ситуациях (например, при длительном ремонте или выявлении скрытых недостатков) может быть существенно снижена.
Цель поправок — снизить число судебных споров за счет стимулирования досудебного урегулирования, что выгодно и гражданам, и бизнесу. Важным фактором должна стать практика применения новых норм: конечный эффект реформы законодательства будет зависеть от способности судов действовать гибко и взвешенно, пресекая злоупотребления.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
Telegram-канал https://t.me/kirpikovru
