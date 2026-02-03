Новый закон: как изменилась ответственность бизнеса за нарушение прав потребителей

Освобождение от штрафа, ограничение неустойки и запрет на уступку права требования

Одним из наиболее важных изменений стало дополнение статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» новыми основаниями для освобождения от 50-процентного штрафа в пользу потребителя.

Теперь закон прямо предусматривает, что указанный штраф не взыскивается в следующих случаях:

по вине самого потребителя, если он уклонялся от необходимых действий (например, не предоставлял товар для проверки качества) или иным образом препятствовал добровольному удовлетворению собственных требований. Это пресекает тактику манипуляций, когда потребитель предъявляет претензию, но саботирует ее рассмотрение, чтобы затем взыскать штраф через суд;

из-за нарушения контрагентом изготовителя (исполнителя, продавца) при условии, что изготовитель (исполнитель, продавец) выбрал контрагента добросовестно и разумно;

при заключении медиативного соглашения, что служит дополнительным стимулом для досудебного разрешения спора.

Эти положения направлены на пресечение форм так называемого потребительского экстремизма. Однако здесь кроется и определенный риск: недобросовестные предприниматели могут злоупотреблять новыми основаниями, искусственно создавая условия для «вины» потребителя.

Наиболее спорным представляется исключение ответственности вследствие нарушения контрагентом своих обязанностей. Потребитель заключает договор с конкретным изготовителем (исполнителем, продавцом) и не должен нести риски исполнения обязательств последнего перед третьими лицами.

Принцип ответственности предпринимателя за выбор контрагентов и организацию своей деятельности имеет первостепенное значение, поскольку лежит в основе баланса интересов и минимизации рисков. Закон о защите прав потребителей усиливает эту ответственность перед слабой стороной. Данная поправка нивелирует один из основных защитных механизмов, перекладывая предпринимательские риски на потребителя.

Кроме того, критерий «добросовестности и разумности» выбора контрагента является оценочным. Бремя доказывания недобросовестности такого выбора возлагается на потребителя, что для него зачастую нереально, поскольку эта информация носит внутренний характер для бизнеса. Это может сделать указанную оговорку малоэффективной и превратить норму в возможность для ухода от ответственности.

Еще одной важной новеллой является поправка в статью 23 Закона. Она ограничивает сумму законной неустойки (пени) стоимостью товара и прямо предоставляет суду право уменьшить несоразмерную неустойку. Ранее в случае длительных нарушений сроков (например, при ремонте автомобиля) накопленная неустойка могла многократно превышать цену товара, что превращает механизм защиты права в инструмент необоснованного обогащения. Введение потолка соответствует общим принципам соразмерности ответственности.

Не менее значимым является запрет на уступку права требования неустойки и штрафа третьим лицам до вступления решения суда в законную силу. Эта норма направлена против практики, когда посредники выкупают у потребителей претензии для взыскания штрафов с бизнеса. Закон возвращает спор с потребителями в плоскость защиты нарушенного права, а не в инструмент извлечения дохода.