Взлетаем по-новому: главные изменения в правилах воздушных перевозок пассажиров

Авиапассажиры смогут сдать билеты, если рейс задержится более чем на 30 минут, а при опоздании на регистрацию бронь сохранится.

С 1 марта вступили в силу масштабные поправки в Федеральные авиационные правила, утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ от 15.10.2025 № 341. Изменения внесены в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию авиапассажиров, грузоотправителей и грузополучателей.

Новые требования существенно расширяют перечень информации, которую авиакомпании обязаны предоставлять пассажиру на этапе бронирования. Ранее пассажиры зачастую могли ознакомиться с полными условиями перевозчика только задним числом — например, при регистрации на рейс или при его отмене. Теперь же при бронировании пассажирам должны предоставляться сведения, включающие:

правила перевозчика;

порядок изменения условий договора воздушной перевозки, включая процедуру отказа пассажира от перевозки на одном из участков маршрута;

размер платы за операции по изменению условий договора воздушной перевозки;

размер платы за операции по аннулированию бронирования, осуществлению расчетов сумм, причитающихся к возврату, и оформлению возврата средств.

Задержка рейса, возврат билетов и «сгоревшие» обратные билеты

Наиболее значимыми являются изменения, касающиеся признания отказа пассажира от перевозки вынужденным. Ключевое новшество — задержка рейса более чем на 30 минут от времени отправления, указанного в билете, теперь является безусловным основанием для возврата пассажиру стоимости перевозки.

К вынужденным причинам также отнесены отправление рейса ранее указанного времени и невозможность предоставить пассажиру место на рейс и дату, указанные в билете.

Решена давняя проблема «сгорания» обратных билетов. Ранее, если пассажир опаздывал или не являлся на рейс, авиакомпании автоматически аннулировали все последующие бронирования по маршруту. Теперь это запрещено. Правила обязывают перевозчика сохранять бронь на последующих участках маршрута при условии, что пассажир уведомил авиакомпанию о намерении продолжить перевозку не позднее чем через два часа после вылета пропущенного рейса.

Новые правила детально регламентируют обслуживание авиапассажиров при задержках рейсов. Если раньше нормы носили общий характер, то теперь введены четкие временные рамки и обязанности авиакомпаний.

Питьевая вода предоставляется не позднее чем через час по истечении двух часов ожидания начала посадки пассажиров в воздушное судно.

Горячее питание и напитки предоставляются пассажирам не позднее чем через два часа по истечении первых четырех часов ожидания начала посадки пассажиров в воздушное судно. В дальнейшем питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное. Указанные интервалы отсчитываются от окончания первых четырех часов ожидания начала посадки.

Гостиница предоставляется не позднее чем через два часа по истечении восьми часов ожидания начала посадки пассажиров в воздушное судно в дневное время и шести часов — в ночное, за исключением случаев, когда посадка началась до истечения срока размещения в гостинице.

Эти услуги предоставляются при любой задержке, независимо от ее причин, включая неблагоприятные метеорологические условия и необходимость устранения технических неисправностей воздушного судна, а также при перерыве в перевозке по вине авиакомпании, отмене рейса или изменении маршрута.

Данные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

Новые правила авиаперевозки детей: новые гарантии для родителей

Новая редакция правил усиливает социальную направленность авиаперевозок.

Во-первых, закреплена обязанность авиакомпаний предоставлять соседние места детям до 12 лет и сопровождающим их взрослым. Подробно определено, что именно считать соседними местами (в одном ряду, не разделенные проходом), и установлен порядок действий на случай, если таких мест нет на момент регистрации. За предоставление соседних или иных свободных мест при регистрации на рейс дополнительная плата с пассажиров, сопровождающих детей до 12 лет, не взимается.

Во-вторых, уточнены правила перевозки детей до двух лет. Закреплены условия их перевозки, в том числе с использованием детской люльки, при обязательном соблюдении требований безопасности. Кроме того, система скидок на детские тарифы не только сохраняется, но и получила более детализированное описание.

Новый приказ Минтранса — это шаг вперед в развитии рынка авиаперевозок. Пассажир получит не просто услугу по перевозке, а комплексный сервис, права на который защищены четкими и понятными правилами. Для перевозчиков новые требования означают необходимость оптимизации внутренних процессов, особенно в части информирования и логистики, но в перспективе они будут способствовать повышению качества услуг и росту доверия со стороны авиапассажиров.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

