Самозанятых готовят к возвращению в «тень»: останутся только няни и репетиторы

В Госдуме предложили пересмотреть параметры режима для самозанятых и ограничить сферу его применения после завершения эксперимента в 2029 году.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с инициативой, способной кардинально изменить условия применения специального налогового режима для самозанятых. Соответствующие предложения направлены в правительство. Речь идет о судьбе почти 16,5 миллиона граждан, легализовавших свою деятельность в рамках эксперимента по налогу на профессиональный доход.

Инициатива депутата основывается на двух ключевых положениях: существенном ограничении сферы действия режима и введении для самозанятых обязательных взносов на социальное страхование.

Автор инициативы обращает внимание на проблемы, выявленные за время действия режима. Низкая налоговая нагрузка и простота регистрации, с одной стороны, обеспечили высокую популярность режима, а с другой — создали почву для злоупотреблений. Недобросовестные работодатели начали подменять трудовые отношения договорами с самозанятыми, экономя на страховых взносах и снимая с себя обязанность предоставлять социальные гарантии. В результате самозанятые рискуют остаться без пенсионного обеспечения и социальной защиты

Благие намерения? Как забота о пенсиях самозанятых может загнать их в «тень»

Предлагаемая инициатива вызывает серьезные вопросы. Первое предложение — ограничить применение режима, разрешив его использование только для оказания услуг физическим лицам (няни, репетиторы, помощники по хозяйству) и сдачи недвижимости в аренду. Это означает фактический запрет на оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Но именно такое взаимодействие обеспечило рост целых секторов экономики — от IT и маркетинга до строительства и перевозок. Более того, действующее законодательство прямо предусматривает такую возможность, устанавливая для нее повышенную ставку.

Резкое сворачивание этого налогового режима не решит проблему подмены трудовых отношений, а лишь уничтожит легальный инструмент для миллионов самозанятых и компаний. Вместо борьбы с уклонением от уплаты страховых взносов государство рискует получить массовый уход в «тень» — как исполнителей, так и заказчиков, которые просто перестанут официально оформлять сделки.

Второе предложение касается интеграции самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением обязательных взносов в Соцфонд. Цель благая, но она противоречит самой концепции режима. Напомним, что индивидуальные предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов. Именно это, наряду с простотой регистрации и отсутствием отчетности, стало главным стимулом выхода граждан из «тени».

Введение обязательных взносов нивелирует ключевое преимущество спецрежима для самозанятых и превращает его в аналог мини-предприятия с нагрузкой, сопоставимой с патентной или упрощенной системой. Для людей с низким и нестабильным доходом это станет непосильным бременем. Забота о будущей пенсии обернется потерей текущего дохода. При этом с 2026 года заработал механизм добровольного страхования, предоставляющий гражданам право выбора. Замена его принуждением — шаг назад.

Предлагаемые меры — ограничение круга клиентов и введение обязательных платежей — могут повлиять на решение самозанятых продолжать деятельность. Они подрывают доверие к стабильности налоговой системы, столь важной для малого бизнеса.

Смена вектора: от легализации теневого сектора к жесткой фискальной оптимизации

Инициатива пересмотра режима для самозанятых демонстрирует смену вектора государственной политики: от либерализации и легализации теневого сектора — к жесткой фискальной оптимизации. Если на начальном этапе приоритетом был массовый вывод граждан из «тени» через низкие налоговые ставки, то теперь на первый план возвращается классический фискальный интерес.

Государство стремится вернуть в бюджет и внебюджетные фонды миллиарды рублей, выпадающие из-за подмены трудовых отношений. Ужесточение правил и введение обязательных страховых взносов должны устранить этот дисбаланс, переложив социальную нагрузку обратно на бизнес и самих самозанятых.

Речь идет и о расширении налоговой базы за счет тех, кто уже легализовался, но платит по минимальным ставкам. Сужение категорий льготников фактически означает перевод значительной части самозанятых на режимы с более высокой налоговой нагрузкой. Для государства это гарантированный рост поступлений без существенного увеличения административных издержек: инфраструктура учета таких граждан уже создана и отлажена.

На этом фоне забота о социальной защищенности граждан выглядит скорее удобным прикрытием для решения фискальных задач — пополнения бюджета и обеспечения устойчивости социальных фондов за счет тех, кто ранее пользовался льготным налогообложением.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

