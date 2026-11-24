1 октября вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». В законе впервые на федеральном уровне установлены новые правила для маркетплейсов. Закон призван перевести эту динамично развивающуюся отрасль электронной торговли в правовое поле, создав безопасную, прозрачную и предсказуемую среду для всех участников: продавцов, исполнителей, потребителей и пунктов приёма и выдачи заказов.
Правовой фундамент для платформенной экономики
До принятия указанного закона платформенная экономика в России регулировалась антимонопольным законодательством, законами о защите прав потребителей и персональных данных. Новый закон впервые вводит чёткий понятийный аппарат, закрепляя такие определения, как «цифровая платформа», «партнёр-продавец», «партнёр-исполнитель», «пользователь посреднической цифровой платформы», «оператор посреднической цифровой платформы» и «пункт приёма и выдачи заказов».
Ключевым элементом становится создание государственного реестра посреднических цифровых платформ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2026 № 54 «Об утверждении дополнительных критериев отнесения цифровой платформы к посредническим цифровым платформам» в него войдут маркетплейсы, среднесуточная аудитория которых превышает 100 тысяч пользователей, а оборот — свыше 50 млрд рублей в год. Небольшие торговые площадки, хотя и могут иметь платформенную природу, не подлежат включению в указанный реестр, однако для них также будут действовать общие принципы добросовестности и прозрачности.
Условия договоров с маркетплейсом: от скидок до алгоритмов
Одним из главных нововведений является детальная регламентация договорных отношений между маркетплейсами и партнёрами. Закон обязывает маркетплейсы заключать с продавцами и владельцами пунктов приёма и выдачи заказов электронные договоры, предварительно проверив сведения о контрагенте через государственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕСИА).
Условия договора между маркетплейсом и партнёром или владельцем пункта выдачи заказов должны в том числе предусматривать:
требования к партнёру, владельцу пункта выдачи заказов;
порядок обмена юридически значимыми сообщениями, в том числе направления уведомления об изменении договора;
исчерпывающий перечень применяемых к партнёру, владельцу пункта выдачи заказов и оператору мер ответственности, основания и порядок их применения;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) оператора в рамках системы досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров) с указанием срока и процедуры рассмотрения жалоб;
порядок продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе порядок и условия приостановления или прекращения принятия заказов партнёром-исполнителем;
порядок осуществления взаиморасчётов между оператором и партнёром или владельцем пункта выдачи заказов, включая порядок определения срока платежей;
порядок предоставления партнёру, владельцу пункта выдачи заказов доступа к информации о принципах формирования рейтинга, об основаниях изменения рейтинга и о последствиях, наступающих для партнёра, владельца пункта выдачи заказов при определённых значениях рейтинга;
порядок доступа к информации о принципах ранжирования результатов поисковой выдачи и об основаниях изменения положения карточки товара в поисковой выдаче;
порядок установления, изменения партнёрами цены товара, работы, услуги, включая срок вступления такого изменения в силу;
порядок определения размера вознаграждения оператора за оказание услуг партнёру или владельцу пункта выдачи заказов;
порядок установления скидок на предлагаемые товары, работы и услуги.
Продавцов защитят от принудительных скидок и санкций
По новым правилам маркетплейсы не смогут в одностороннем порядке снижать цену товара за счёт продавца или включать его в акцию без явно выраженного согласия. Маркетплейс обязан уведомить партнёра о намерении снизить цену не менее чем за пять рабочих дней и получить его согласие. Продавец, в свою очередь, может установить в личном кабинете минимальную цену или вовсе запретить скидки на свои товары.
Отказ от участия в акциях не может являться основанием для применения санкций к продавцу, таких как ограничение доступа к личному кабинету, прекращение размещения карточки товара, снижение рейтинга, изменение положения карточки товара в поисковой выдаче, или для иного ущемления его интересов.
Новый закон обязывает маркетплейсы заблаговременно уведомлять партнёров об изменениях в договоре. В случае если изменение влечёт за собой изменение мер ответственности, предусмотренных договором, увеличение размера вознаграждения оператора за услуги, оказываемые партнёру, владельцу пункта выдачи заказов, изменение порядка определения размера вознаграждения оператора за услуги, оказываемые партнёру, владельцу пункта выдачи заказов, снижение размера вознаграждения владельца пункта выдачи заказов, изменение порядка определения размера вознаграждения владельца пункта выдачи заказов, изменение условий приёмки, хранения, доставки, выдачи, отправления или возврата товара партнёра-продавца, срок уведомления составляет 45 календарных дней.
В иных случаях маркетплейс обязан направить партнёру, владельцу пункта выдачи заказов уведомление не менее чем за 15 дней до дня вступления такого изменения в силу.
Карточки товаров, маркировка и исключительные права
Закон устанавливает жёсткие требования к карточкам товаров. Маркетплейсы обязаны обеспечить продавцу техническую возможность указывать всю необходимую информацию о сертификатах, лицензиях, маркировке и государственной регистрации товаров. Более того, маркетплейс не имеет права размещать карточки товаров, содержащих информацию о продаже:
товаров, изъятых из оборота;
пестицидов и агрохимикатов, не прошедших государственную регистрацию в Реестре пестицидов и агрохимикатов;
биологически активных добавок, не прошедших государственную регистрацию специализированной пищевой продукции;
лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию;
товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, государственной регистрации, обязательной маркировке средствами идентификации.
Это возлагает на маркетплейсы ответственность за модерацию контента и, по сути, делает их фильтром на пути нелегальной и контрафактной продукции.
Правообладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в случае обнаружения нарушения его исключительного права и законных интересов вправе обратиться к маркетплейсу с заявлением о прекращении размещения на цифровой платформе информации, нарушающей такое исключительное право.
Права исполнителей и оформление трудовых отношений
Закон ввёл отдельную главу, регулирующую отношения с партнёрами-исполнителями — физическими лицами (индивидуальными предпринимателями и самозанятыми). Его цель — отделить гражданско-правовые отношения от трудовых. Для этого устанавливаются критерии, при которых работа через платформу считается самостоятельной деятельностью: исполнитель лично выполняет заказы, не имеет режима (графика) работы, не подчиняется правилам внутреннего распорядка и самостоятельно принимает решение о выполнении работ или об оказании услуг.
Однако имеются и нормы, призванные бороться со скрытыми трудовыми отношениями. Вводятся критерии систематичности, один из которых — лимит работы на одного заказчика не более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Если этот порог превышен, платформа обязана ограничить оказание услуг. Это заставляет бизнес пересматривать модели работы с исполнителями, переходя к фактическому оформлению трудовых отношений либо к диверсифицированному привлечению исполнителей.
Защита прав: досудебные жалобы и возмещение убытков
Новый закон существенно расширяет механизмы защиты прав как продавцов, так и потребителей. Вводится обязательный этап досудебного разрешения споров между партнёром и маркетплейсом. Продавец или владелец пункта выдачи заказов обязан сначала подать жалобу через систему на самой платформе. Маркетплейс обязан рассмотреть её не позднее 15 дней. Если жалоба признаётся обоснованной, применённые санкции (например, ограничение или прекращение размещения карточки товара, ограничение доступа к личному кабинету, снижение рейтинга, изменение положения карточки товара в поисковой выдаче) должны быть отменены в течение 48 часов.
Важное нововведение касается ответственности операторов за их собственные действия. Если маркетплейс причинит вред и партнёр или владелец пункта выдачи заказов возместят его, они имеют право обратного требования (регресса) к этому маркетплейсу в соответствии с гражданским законодательством. Это создаёт дополнительную мотивацию для маркетплейсов не нарушать права своих контрагентов.
Что изменит Федеральный закон 289-ФЗ для бизнеса
Федеральный закон 289-ФЗ — это не просто очередной свод правил, а ответ на вызовы стремительного роста платформенной экономики. Он формирует правовую среду, в которой интересы всех участников рынка получают надёжную защиту. Продавцам закон даёт предсказуемость и возможность планировать бизнес без страха внезапных изменений. Маркетплейсам — ясные правила игры и снижение репутационных рисков. Потребителям — больше информации и прозрачности.
Закон переводит отношения между цифровыми гигантами и их партнёрами из плоскости диктата в плоскость права и диалога. Для бизнеса грядущие изменения несут как новые возможности, так и вызовы. С одной стороны, рынок становится более прозрачным и предсказуемым, а права продавцов и исполнителей получают правовую защиту. С другой — повышаются требования к документальному оформлению и соблюдению норм, что потребует от предпринимателей большей дисциплины и адаптации к новым реалиям.
Новые нормы призваны стать фундаментом для дальнейшего развития электронной коммерции, обеспечивая баланс между свободой предпринимательства и необходимостью защиты прав участников рынка.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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