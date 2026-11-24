Продавцов защитят от принудительных скидок и санкций

По новым правилам маркетплейсы не смогут в одностороннем порядке снижать цену товара за счёт продавца или включать его в акцию без явно выраженного согласия. Маркетплейс обязан уведомить партнёра о намерении снизить цену не менее чем за пять рабочих дней и получить его согласие. Продавец, в свою очередь, может установить в личном кабинете минимальную цену или вовсе запретить скидки на свои товары.

Отказ от участия в акциях не может являться основанием для применения санкций к продавцу, таких как ограничение доступа к личному кабинету, прекращение размещения карточки товара, снижение рейтинга, изменение положения карточки товара в поисковой выдаче, или для иного ущемления его интересов.

Новый закон обязывает маркетплейсы заблаговременно уведомлять партнёров об изменениях в договоре. В случае если изменение влечёт за собой изменение мер ответственности, предусмотренных договором, увеличение размера вознаграждения оператора за услуги, оказываемые партнёру, владельцу пункта выдачи заказов, изменение порядка определения размера вознаграждения оператора за услуги, оказываемые партнёру, владельцу пункта выдачи заказов, снижение размера вознаграждения владельца пункта выдачи заказов, изменение порядка определения размера вознаграждения владельца пункта выдачи заказов, изменение условий приёмки, хранения, доставки, выдачи, отправления или возврата товара партнёра-продавца, срок уведомления составляет 45 календарных дней.

В иных случаях маркетплейс обязан направить партнёру, владельцу пункта выдачи заказов уведомление не менее чем за 15 дней до дня вступления такого изменения в силу.