Упрощенка: как подготовиться к налоговой реформе (еще раз про НДС, кратко)

Налоговая реформа 2025 года коснется всех, но, пожалуй, организации на УСН должны перестроить свою деятельность наиболее радикально из-за нового статуса плательщика НДС. Упраздняются положения ст. 346.11 НК РФ, которые в настоящее время определяют, что организации и ИП, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС. По этому поводу уже написано огромное количество статей с разъяснениями и рекомендациями. Тем не менее, в силу актуальности и сложности вопроса, еще одна статья с кратким изложением основных изменений представляется вполне уместной.

Что же следует сделать уже сейчас, чтобы минимизировать негативные последствия перехода?

Прежде всего следует оценить доходы организации (или ИП) и понять, не превысят ли они 60 миллионов рублей по итогам 2024 года. Если доходы не превышают этот порог, то предприниматели получают освобождение от НДС согласно новой редакции п.1 ст.145 НК РФ. Отметим, что подача уведомления для применения данного освобождения не предусмотрена. Более того, предприниматели на УСН с доходом менее 60 миллионов рублей не могут отказаться от освобождения от НДС (согласно разъяснениям Минфина от 02 октября 2024 года). Важно : в случае, если текущем периоде применения освобождения от НДС, например, в 2025 году, доходы превысят 60 миллионов рублей, организация лишается права на освобождение и должна с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение, выполнять все правила плательщика НДС.

Если же доходы организации в 2024 году больше 60 миллионов рублей, то закон предлагает два способа уплаты НДС. Первый — это платить НДС по обычным правилам по ставкам 10 и 20%, при этом принимая к вычету входящий НДС.

Второй способ: платить НДС по пониженным ставкам - 5% и 7%, при этом права принимать к вычету входящий НДС у плательщиков нет. Заметим, что для применения этих ставок есть ограничения по доходу: 250 миллионов рублей для ставки 5% и 450 миллионов рублей для ставки 7%. Подача уведомления о применении пониженных ставок также не требуется. Если в текущем периоде доходы организации превысят указанные пороги, то она утрачивает право на применение соответствующей пониженной ставки с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение.

Т.е., если, например, доход организации, применяющей УСН в 2024 году, составит в 2024 году 100 миллионов рублей, то она может или применять в 2025 году пониженную ставку 5%, не принимая к вычету входящий налог, или платить НДС в обычном порядке, как организации на ОСНО, по ставкам 10% и 20%, при этом уменьшая сумму налога к уплате на входящий НДС. В случае, если она решит применять пониженную ставку 5% и в июле 2025 года ее доход превысит 250 миллионов рублей, она начинает платить НДС по ставке 7% с 01 августа 2025 года. Если же в октябре 2024 года ее доход превысит 450 миллионов, то с 01 ноября 2024 года организация утрачивает право на применение УСН.

Важно заметить, что пониженные ставки 5% и 7% организация должна применять не менее 12 последовательных налоговых периодов (кварталов), начиная с периода, за который впервые представлена декларация с такой ставкой. Прекратить их применение досрочно возможно, только утратив право на их применение (доход достиг 450 миллионов рублей) или получив освобождение (доход меньше 60 миллионов рублей).

В ситуации выбора между пониженными и обычными ставками НДС организации и ИП должны проанализировать структуру затрат, а также, являются ли плательщиками НДС их основные поставщики. Понятно, что в случае высокого удельного веса в структуре затрат закупок, например, у плательщиков НДС на ОСНО, стандартные ставки 10% и 20% с возможностью применения к вычету входящего НДС могут быть более выгодны для организации, чем пониженные ставки. Очевидно, что выбор системы уплаты НДС требует детального анализа работы отдельной организации, здесь приемлемы только самые общие рекомендации.

И, в заключение: с 2025 года устанавливаются новые пороги утраты права на применение УСН: доход - 450 миллионов рублей, остаточная стоимость основных средств — 200 миллионов рублей, средняя численность работников — 130 человек.