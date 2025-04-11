Зачем инвестировать на бирже, когда в банках такая высокая доходность?

Сегодня банки предлагают высокие ставки по вкладам — до 20-21% и даже выше. Это является следствием высокой ставки ЦБ — политики по сдерживанию инфляции, курса рубля и оттока денег. Значит ли это, что вклады стали самым выгодным инструментом для вложения денег? Давайте разберемся.
Ведь можно пока подождать и оставаться в депозитах?
Что происходит с другими инструментами
В таких условиях растет доходность не только по банковским депозитам, но и по другим инвестиционным инструментам, ведь инвесторы ожидают аналогичную или более высокую доходность от других инвестиций. Согласитесь, зачем покупать рисковый инструмент с ожидаемой доходностью 15%, если есть гарантированная 20%.
Бизнес, нуждающийся в привлечении капитала, вынужден предлагать инвесторам условия значительно выгоднее банковских ставок, иначе он не сможет найти финансирование. В итоге акции и другие инструменты вынуждены быть более привлекательными по цене, с более высокой ожидаемой доходностью.
Главный риск банковских вкладов
Депозиты принято считать самыми надежными и безрисковыми инструментами. Но многие люди упускают их главный недостаток — существенный риск реинвестирования.
Рассмотрим пример: вы копите на квартиру, пенсию, детям — на перспективу больше, чем 1-2 года. Если вы рассчитываете достичь этих целей через вклады, то возникают сложности с прогнозированием доходности.
Почему так? Вы можете точно знать доходность на год, возможно два. Но что будет через 5 лет, предсказать сложно. Процентные ставки по вкладам зависят от экономической ситуации, решений Центрального банка и других факторов, которые трудно учесть на будущее.
Другими словами, вы получаете высокую ставку сейчас, но совсем не факт, что уже через год-два сможете переложить деньги под сопоставимые проценты.
Как обойти риск реинвестирования
На Московской бирже доступны надежные облигации с доходностью, сравнимой с банковскими вкладами и даже выше. Их главное преимущество — возможность зафиксировать высокую ставку на длительный срок (3, 5, даже 10 лет). И когда ставка ЦБ снизится, доходности вкладов упадут, вы все равно продолжите получать зафиксированную вами доходность.
Более того, при этом вырастет еще и цена облигаций, и при желании вы сможете продать их раньше, зафиксировав еще большую доходность.
В отличие от вкладов, где приходится регулярно перекладывать всю сумму под новую, возможно более низкую ставку, облигации позволяют зафиксировать доходность на весь срок. Однако большинство россиян продолжают использовать вклады для долгосрочных целей, рискуя получить меньшую доходность, если ставки снизятся.
Но что если ставка ЦБ еще вырастет?
Вы можете справедливо заметить, что есть риск дальнейшего роста инфляции и ставки ЦБ. На этот случай на бирже тоже есть решение — это ОФЗ-ИН! Это не просто облигации, а настоящий щит от инфляции, о котором мало кто знает, кроме специалистов.
Представьте себе: инструмент, специально созданный для того, чтобы защитить ваши деньги от обесценивания. Это как обычные облигации с постоянным доходом, но с суперспособностью — их номинал автоматически растёт вместе с инфляцией!
И вот что самое впечатляющее — сегодня ОФЗ-ИН предлагают невероятную доходность: 9-10% годовых СВЕРХ инфляции! Кажется, что мало? А теперь представьте, что инфляция вдруг взлетит до 20-30% в год (как это уже было в нашей истории), что тогда? Банковские вклады в такой ситуации просто утонут! Ваши деньги будут гореть на глазах, а вы ничего не сможете поделать. Но не ОФЗ-ИН! Они не просто сохранят ваши накопления, но и принесут обещанную доходность сверху!
Да, если инфляция вдруг пойдёт вниз, эти облигации могут принести чуть меньше дохода, чем обычные ОФЗ. Но это небольшая цена за такую мощную страховку от финансового армагеддона!
Это единственный консервативный инструмент на рынке, который даёт вам реальную защиту от резкого роста цен! Всё прозрачно и понятно: инфляция растёт — ваши облигации растут вместе с ней, сохраняя ваши деньги в целости и сохранности!
Сложности инвестиций на бирже
С инвестированием на бирже связаны дополнительные сложности и возможности:
Для работы с акциями и облигациями необходим брокерский счёт. В отличие от банковских вкладов, брокерские счета в России не страхуются. Поэтому важно выбрать надежного, но и выгодного брокера, чтобы не переплачивать за комиссии. Крупные суммы лучше распределить по нескольким брокерам.
Налогообложение. Если в банках, упрощенно говоря, сумма вкладов до миллиона освобождается от налога, то с инвестиционного дохода нужно платить налоги независимо от суммы . При этом есть эффективные способы избежать налогов полностью (в отличие от банков). Это ИИС, это льгота долгосрочного владения, это дополнительные тактики. Экономия на налогах, реинвестирование без налогов могут существенно улучшить результаты ваших вложений.
Более того, на ИИС вы можете дополнительно получать налоговый вычет на взносы до 400 тыс ₽ в год — 13% или более, т.е. от 52 000 ₽ доходности сверху. С таким комбо не сравнится ни один банковский вклад.
Как выйти на биржу и не совершить ошибки
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На этой неделе разбираемся с аккуратным стартом на бирже для новичков.
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