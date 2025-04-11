Зачем инвестировать на бирже, когда в банках такая высокая доходность?

Но что если ставка ЦБ еще вырастет?

Вы можете справедливо заметить, что есть риск дальнейшего роста инфляции и ставки ЦБ. На этот случай на бирже тоже есть решение — это ОФЗ-ИН! Это не просто облигации, а настоящий щит от инфляции, о котором мало кто знает, кроме специалистов.

Представьте себе: инструмент, специально созданный для того, чтобы защитить ваши деньги от обесценивания. Это как обычные облигации с постоянным доходом, но с суперспособностью — их номинал автоматически растёт вместе с инфляцией!

И вот что самое впечатляющее — сегодня ОФЗ-ИН предлагают невероятную доходность: 9-10% годовых СВЕРХ инфляции! Кажется, что мало? А теперь представьте, что инфляция вдруг взлетит до 20-30% в год (как это уже было в нашей истории), что тогда? Банковские вклады в такой ситуации просто утонут! Ваши деньги будут гореть на глазах, а вы ничего не сможете поделать. Но не ОФЗ-ИН! Они не просто сохранят ваши накопления, но и принесут обещанную доходность сверху!

Да, если инфляция вдруг пойдёт вниз, эти облигации могут принести чуть меньше дохода, чем обычные ОФЗ. Но это небольшая цена за такую мощную страховку от финансового армагеддона!

Это единственный консервативный инструмент на рынке, который даёт вам реальную защиту от резкого роста цен! Всё прозрачно и понятно: инфляция растёт — ваши облигации растут вместе с ней, сохраняя ваши деньги в целости и сохранности!