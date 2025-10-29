RWA (Real-World Assets) — реальный мир на блокчейне

➡️ Как это работает

1. Токенизация долговых инструментов. Протоколы вроде Maple Finance подключают традиционных заёмщиков к блокчейну, превращая реальные кредиты в ликвидные токены.

2. Облигации и ценные бумаги на блокчейне. Компании, включая крупнейшую инвест компанию мира BlackRock, создают токенизированные версии облигаций США и других стран, корпоративных облигаций, а также акций и ETF.

3. Stablecoins на RWA. Новое поколение стейблкоинов обеспечено не просто деньгами на счёте, а токенизированными активами с доходностью — от краткосрочных облигаций до корпоративных долгов, — которой они делятся с владельцами токенов.