Что о вас могут рассказать основания платежа? Как подтвердить право на возмещение НДС по остаткам ТМЦ
Я не буду описывать все мероприятия проверки, а расскажу только о тех, что проводились с участием налогоплательщика.
Один из ключевых этапов проверки — допрос. Об этом будет несколько постов.
Я никогда не задавала руководителям и свидетелям бессмысленных вопросов. В протоколе допроса отразила суть сделки: причины закупки товара, рынок сбыта, критерии выбора поставщика, прогноз продаж, предполагаемые сроки реализации товара.
Налогоплательщик предоставил развернутые ответы (с моей помощью):
Решение о ведении деятельности по продажи данного товара было принято после участия в тематических выставках. Это подтвердили соответствующими документами.
У налогоплательщика есть коммерческие предложения и деловая переписка, подтверждающие выбор поставщика.
Руководитель организации подробно рассказал о перемещении товара, таможенном оформлении и транспортировке.
При сопоставлении денежных и товарных потоков расхождений не обнаружено.
В ходе осмотра установлено, что ТМЦ находятся в арендуемых складских помещениях. На складе организована система учета и хранения, есть необходимое оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. В результате выборочной инвентаризации остатки соответствовали данным складского учета, нарушений не выявлено.
В итоге проверки нарушений не обнаружено, искажений фактов хозяйственной жизни не установлено.
Налоговый консультант Анчугова Татьяна Сергеевна.
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