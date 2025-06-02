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Татьяна Анчугова
НДС

Что о вас могут рассказать основания платежа? Как подтвердить право на возмещение НДС по остаткам ТМЦ

Поскольку акты налоговой проверки основаны на ст. 54.1 НК РФ, в ходе камеральной проверки нужно подтвердить, что товар был действительно приобретен проверяемым налогоплательщиком, остатки на складе соответствуют документам учета на момент осмотра. Важно также обосновать экономическую целесообразность закупки.

Я не буду описывать все мероприятия проверки, а расскажу только о тех, что проводились с участием налогоплательщика.

Один из ключевых этапов проверки — допрос. Об этом будет несколько постов.

Я никогда не задавала руководителям и свидетелям бессмысленных вопросов. В протоколе допроса отразила суть сделки: причины закупки товара, рынок сбыта, критерии выбора поставщика, прогноз продаж, предполагаемые сроки реализации товара.

Налогоплательщик предоставил развернутые ответы (с моей помощью):

  1. Решение о ведении деятельности по продажи данного товара было принято после участия в тематических выставках. Это подтвердили соответствующими документами.

  2. У налогоплательщика есть коммерческие предложения и деловая переписка, подтверждающие выбор поставщика.

  3. Руководитель организации подробно рассказал о перемещении товара, таможенном оформлении и транспортировке.

При сопоставлении денежных и товарных потоков расхождений не обнаружено.

В ходе осмотра установлено, что ТМЦ находятся в арендуемых складских помещениях. На складе организована система учета и хранения, есть необходимое оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. В результате выборочной инвентаризации остатки соответствовали данным складского учета, нарушений не выявлено.

В итоге проверки нарушений не обнаружено, искажений фактов хозяйственной жизни не установлено.

Налоговый консультант Анчугова Татьяна Сергеевна

Мой авторский канал https://t.me/AnchugovaTS

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Татьяна Анчугова

Татьяна Анчугова

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