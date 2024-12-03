Субсидиарная ответственность лиц, получивших выгоду от банкротства: кто будет отвечать личным имуществом по долгам

В процедуре банкротстве (№ А03-1822/2019) юристы Юридического центра «Де-Конс» представляли интересы кредитора и обратились с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника.

Факты дела

Руководство компании «А» сознательно не подавало заявление о банкротстве, несмотря на очевидные финансовые проблемы. Значительные активы были переведены в компанию «Б», связанную с прежними владельцами. После этого компания «А» прекратила деятельность, а компания «Б» продолжила тот же бизнес без долгов.

Перед нами стояла задача доказать, что компания «Б» является «зеркальной»: ведет такую же деятельность, как должник, и по сути контролировала его и получила выгоду от его банкроства. Данная организация извлекла выгоду из незаконного, в том числе, недобросовестного поведения руководителя должника. Руководитель и единственный участник компании «Б» фактически контролировал деятельности компании «А».

Как мы обосновывали свою позицию

Средства и имущество должника, а также все его клиенты были переведены на новую компанию, формально неаффилированную с Должником, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов. Контролирующее должника лицо получило выгоду от этих сделок, поскольку сохранило активы и бизнес в новом юрлице. Создание «зеркальной» компании позволило избежать исполнения обязательств перед кредиторами.

Ряд признаков подтверждал связанность двух компаний:

- одинаковые виды деятельности;

- одно лицо исполняло функции главного бухгалтера;

- расположены по одному адресу;

- одни и те же поставщики и покупатели;

- обе компании использовали один номер телефона, электронную почту для взаимодействия с банком, а также имели один IP-адрес. Это подтверждает, что деньги перечислялись от имени разных юрлиц с одного компьютера.

Доводы ответчиков

Руководители компании «А» утверждали, что финансовые трудности возникли по объективным рыночным причинам. Они отрицали связь с новыми компаниями, заявляя, что те действовали независимо. Переводы активов объяснялись экономической необходимостью.

Решение суда

Суд установил, что лица, контролировавшие компанию «А», фактически перевели активы в новое юрлицо. Все сделки были признаны фиктивными. Суд постановил привлечь к субсидиарной ответственности саму «зеркальную» компанию, ее руководителя, а также директора компании-должника.

Это судебное дело в очередной раз показывает, что создание новых компаний с переводом активов на них не освобождает от долгов.