Субсидиарная ответственность лиц, получивших выгоду от банкротства: кто будет отвечать личным имуществом по долгам

Разберем, кто может быть привлечен к субсидиарке, и поделимся своим кейсом, когда к ответственности был привлечен руководитель “зеркальной” компании, которая формально на имела отношения к должнику.
Кто может быть привлечен к субсидиарной ответственности
Закон позволяет взыскать долги компании с участников бизнеса, которые способствовали банкротству или получили от него выгоду. Это:
● контролирующее должника лицо (КДЛ) – фактический или номинальный руководитель, который принимал ключевые решения;
● бенефициары – лица, получившие активы компании перед банкротством;
● аффилированные структуры – юридические лица, участвовавшие в сделках, приведших к банкротству должника.
Если к банкротству компании причастны несколько лиц, они несут ответственность солидарно.
Ключевым фактором для привлечения к субсидиарной ответственности является наличие статуса контролирующего должника лица и доказательство причинно-следственной связи между его[u1] действиями (или бездействием) и невозможностью полного удовлетворения требований кредиторов.
Как доказать получение выгоды от банкротства
Чтобы инициировать привлечение к субсидиарной ответственности, кредитору необходимо доказать несколько ключевых факторов:
● факт вывода активов – передача имущества, денег или обязательств без экономического обоснования;
● связь между должником и выгодоприобретателем – общий учредитель, перекрестные финансовые потоки;
● причинно-следственная связь – действия ответчика привели к невозможности выплат кредиторам.
Если активы компании переданы по заниженной стоимости или без встречного исполнения обязательств, суд также может признать такие сделки недействительными.
Далее рассмотрим нашу практику рассмотрения дела о привлечении к субсидиарке в суде.
Как мы привлекли к субсидиарной ответственности «зеркальную» компанию и ее руководителя
В процедуре банкротстве (№ А03-1822/2019) юристы Юридического центра «Де-Конс» представляли интересы кредитора и обратились с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника.
Факты дела
Руководство компании «А» сознательно не подавало заявление о банкротстве, несмотря на очевидные финансовые проблемы. Значительные активы были переведены в компанию «Б», связанную с прежними владельцами. После этого компания «А» прекратила деятельность, а компания «Б» продолжила тот же бизнес без долгов.
Перед нами стояла задача доказать, что компания «Б» является «зеркальной»: ведет такую же деятельность, как должник, и по сути контролировала его и получила выгоду от его банкроства. Данная организация извлекла выгоду из незаконного, в том числе, недобросовестного поведения руководителя должника. Руководитель и единственный участник компании «Б» фактически контролировал деятельности компании «А».
Как мы обосновывали свою позицию
Средства и имущество должника, а также все его клиенты были переведены на новую компанию, формально неаффилированную с Должником, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов. Контролирующее должника лицо получило выгоду от этих сделок, поскольку сохранило активы и бизнес в новом юрлице. Создание «зеркальной» компании позволило избежать исполнения обязательств перед кредиторами.
Ряд признаков подтверждал связанность двух компаний:
- одинаковые виды деятельности;
- одно лицо исполняло функции главного бухгалтера;
- расположены по одному адресу;
- одни и те же поставщики и покупатели;
- обе компании использовали один номер телефона, электронную почту для взаимодействия с банком, а также имели один IP-адрес. Это подтверждает, что деньги перечислялись от имени разных юрлиц с одного компьютера.
Доводы ответчиков
Руководители компании «А» утверждали, что финансовые трудности возникли по объективным рыночным причинам. Они отрицали связь с новыми компаниями, заявляя, что те действовали независимо. Переводы активов объяснялись экономической необходимостью.
Решение суда
Суд установил, что лица, контролировавшие компанию «А», фактически перевели активы в новое юрлицо. Все сделки были признаны фиктивными. Суд постановил привлечь к субсидиарной ответственности саму «зеркальную» компанию, ее руководителя, а также директора компании-должника.
Это судебное дело в очередной раз показывает, что создание новых компаний с переводом активов на них не освобождает от долгов.
Заключение
Субсидиарная ответственность при банкротстве распространяется не только на руководителей, но и на выгодоприобретателей. Если активы компании были незаконно переведены на аффилированные структуры, их владельцы могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.
Если ваш контрагент внезапно прекратил деятельность, а его активы оказались в другой компании, это не означает, что долг списан. Кредиторы имеют законные механизмы взыскания, и мы поможем вам их реализовать.
Автор
Аркадий Колпащиков, руководитель Юридического центра “Де-Конс”
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