Взыскание убытков с бывшего директора

Гражданский кодекс РФ в статье 53.1 устанавливает для руководителя компании обязанность действовать добросовестно и разумно в интересах, управляемого им общества. Если же действия директора привели к убыткам, он несет ответственность за такие последствия.

На практике основаниями для взыскания обычно служат заключение невыгодных или фиктивных сделок, вывод активов юридического лица, начисление себе завышенной заработной платы или премии.

Чтобы предъявить требования к бывшему руководителю, нужно доказать, что он действовал неразумно или недобросовестно. Например, скрывал информацию о совершенной сделке от учредителей, игнорировал очевидные риски, не учитывал возможные негативные последствия, нарушил корпоративные процедуры или совершал действия в личных интересах или интересах третьих лиц, противоречащих интересам компании.

Бывшему директор придется отвечать собственными деньгами и имуществами и в случаях, когда он заключал сделки на невыгодных условиях либо с “фирмами-однодневками”.