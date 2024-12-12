Подарить недвижимость теперь только через нотариуса

Госдума приняла изменения в Гражданский кодекс, которые делают нотариальное удостоверение сделок дарения недвижимости обязательным.

По ныне действующему законодательству договор дарения недвижимости не требует нотариального заверения сделки.

Зачем это сделано❓

🔹 Инициаторы закона считают, что это позволит защитить пожилых граждан и людей, попавших под влияние мошенников. Нотариус разъяснит сторонам смысл и значение заключаемой сделки, а также проверит, соответствует ли содержание сделки действительным намерениям сторон.

🔹 Доказать недействительность сделки, когда она заключалась в простой письменной форме, крайне затруднительно. Судебные тяжбы могут длиться годами, а издержки с учетом актуальных судебных госпошлин могут оказаться неподъемными, особенно если истцом выступает пенсионер.

🔹 Сначала планировалось ограничить требование нотариальной формы только сделками между гражданами, не связанными родственными отношениями. Однако в финальной редакции правило распространяется на всех, так как зачастую имущественные интересы собственника жилья нарушают близкие родственники.

🔹 Еще один важный момент, который следует учесть, это последствия для тех, кто покупает подаренные квартиры. Нотариус при проверке сделки посмотрит все базы и сможет понять, нет ли у дарителя большого долга или просроченной задолженности, нет ли признаков банкротства. В связи с чем он мог подсуетиться и подарить квартиру, например, сыну, чтобы ее не забрали или не учитывали при взыскании долга. Без такой проверки в дальнейшем такая сделка дарения может быть оспорена.

💰 Стоимость оформления сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, складывается из федерального и регионального тарифов. Первый рассчитывается как 0,5% от суммы сделки и не может превышать 20 тысяч рублей. Региональный тариф зависит от субъекта РФ, где проводится сделка. Ряд категорий граждан имеют право на льготы.

Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.