Налог на имущество
Есть квартира, дом или доля в недвижимости? Значит, вам важно знать, как рассчитывается налог на имущество. Разберем, от чего зависит сумма, какие предусмотрены вычеты и льготы, где посмотреть начисления и когда нужно заплатить.
💸 Налог на имущество: что важно знать каждому собственнику
Есть квартира, дом или доля в недвижимости? Значит, вам важно знать, как рассчитывается налог на имущество. Разберём, от чего зависит сумма, какие предусмотрены вычеты и льготы, где посмотреть начисления и когда нужно заплатить.
1️⃣ Как рассчитывается налог? Формула и хитрости с вычетами
Расчет зависит от кадастровой стоимости, вычетов, ставки и периода владения. Вот ключевые моменты:
🏠 Вычеты для жилья: Минус 50 м² для дома, 20 м² для квартиры, 10 м² для комнаты. Если площадь меньше — налог нулевой!
👨👩👧👦 Дополнительно для многодетных: Семьи с 3+ детьми минусуют по 5-7 м² на каждого ребенка.
📊 Ставки:
🏢 0,1% для для квартир, комнат, долей в них; домов; гаражей и машино-мест; недостроенных объектов; хозпостроек на участках ИЖС или ЛПХ;
🏬 0,5% для нежилых помещений.
💰2% для элитки дороже 300 млн руб. В Москве и Питере — прогрессивная шкала.
📅 Если владение меньше года: Налог только за месяцы собственности (от даты в ЕГРН).
Пример: Квартира 60 м², кадастровая стоимость 5 млн руб. (83,3 тыс. руб./м²). После вычета 20 м² база = 3,3 млн руб. Ставка 0,1% → Налог = 3300 руб. за год.
2️⃣ Как узнать, сколько начислили?
🔹уведомление направляется не позднее чем за 30 дней до срока уплаты налога;
🔹если сумма налогов меньше 300 ₽, документ не направляется
🔹приоритетный способ получения — электронное уведомление в Личном кабинете налогоплательщика;
🔹 уведомления доступны также на Госуслугах;
🔹 если у собственника нет доступа к онлайн-сервисам, уведомление придёт по почте заказным письмом.
Кадастровую стоимость проверьте в выписке ЕГРН или на сайте ФНС — чтобы убедиться, что всё адекватно.
3️⃣ Когда платить и что будет, если просрочить?
Крайний срок — 1 декабря 2026 года. Нет уведомления? Это не означает, что налог платить не нужно — проверяйте онлайн!
Если не заплатите:
Пени: 1/300 ставки ЦБ от долга ежедневно.
Штраф 20% от суммы за умышленную неуплату.
Суд, приставы, запрет на выезд (от 30 тыс. руб. долга) или удержание из зарплаты. Не рискуйте — лучше оплатить вовремя!
4️⃣ Льготы: Кто может сэкономить или не платить вовсе?
Федеральные льготы для пенсионеров, инвалидов, военных, многодетных и других (полный список в ст. 407 НК РФ или на сайте ФНС). Регионы добавляют свои — проверяйте! Льгота на один объект: если несколько — платите за остальные.
5️⃣ Налог на имущество детей: Родители, внимание!
Если ребенок — собственник, налог начислят на него, но платят родители. Налоговое уведомление приходит на имя ребенка, но оплачивать его должны взрослые — так же, как и за собственное имущество.
Если у семьи есть право на льготу, необходимо предоставить подтверждающие документы, чтобы снизить или отменить платеж.
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