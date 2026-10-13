Есть квартира, дом или доля в недвижимости? Значит, вам важно знать, как рассчитывается налог на имущество. Разберем, от чего зависит сумма, какие предусмотрены вычеты и льготы, где посмотреть начисления и когда нужно заплатить.

💸 Налог на имущество: что важно знать каждому собственнику

Есть квартира, дом или доля в недвижимости? Значит, вам важно знать, как рассчитывается налог на имущество. Разберём, от чего зависит сумма, какие предусмотрены вычеты и льготы, где посмотреть начисления и когда нужно заплатить.

1️⃣ Как рассчитывается налог? Формула и хитрости с вычетами

Расчет зависит от кадастровой стоимости, вычетов, ставки и периода владения. Вот ключевые моменты:

🏠 Вычеты для жилья: Минус 50 м² для дома, 20 м² для квартиры, 10 м² для комнаты. Если площадь меньше — налог нулевой!

👨‍👩‍👧‍👦 Дополнительно для многодетных: Семьи с 3+ детьми минусуют по 5-7 м² на каждого ребенка.

📊 Ставки:

🏢 0,1% для для квартир, комнат, долей в них; домов; гаражей и машино-мест; недостроенных объектов; хозпостроек на участках ИЖС или ЛПХ;

🏬 0,5% для нежилых помещений.

💰2% для элитки дороже 300 млн руб. В Москве и Питере — прогрессивная шкала.

📅 Если владение меньше года: Налог только за месяцы собственности (от даты в ЕГРН).

Пример: Квартира 60 м², кадастровая стоимость 5 млн руб. (83,3 тыс. руб./м²). После вычета 20 м² база = 3,3 млн руб. Ставка 0,1% → Налог = 3300 руб. за год.

2️⃣ Как узнать, сколько начислили?

🔹уведомление направляется не позднее чем за 30 дней до срока уплаты налога;

🔹если сумма налогов меньше 300 ₽, документ не направляется

🔹приоритетный способ получения — электронное уведомление в Личном кабинете налогоплательщика;

🔹 уведомления доступны также на Госуслугах;

🔹 если у собственника нет доступа к онлайн-сервисам, уведомление придёт по почте заказным письмом.

Кадастровую стоимость проверьте в выписке ЕГРН или на сайте ФНС — чтобы убедиться, что всё адекватно.

3️⃣ Когда платить и что будет, если просрочить?

Крайний срок — 1 декабря 2026 года. Нет уведомления? Это не означает, что налог платить не нужно — проверяйте онлайн!

Если не заплатите:

Пени: 1/300 ставки ЦБ от долга ежедневно.

Штраф 20% от суммы за умышленную неуплату.

Суд, приставы, запрет на выезд (от 30 тыс. руб. долга) или удержание из зарплаты. Не рискуйте — лучше оплатить вовремя!

4️⃣ Льготы: Кто может сэкономить или не платить вовсе?

Федеральные льготы для пенсионеров, инвалидов, военных, многодетных и других (полный список в ст. 407 НК РФ или на сайте ФНС). Регионы добавляют свои — проверяйте! Льгота на один объект: если несколько — платите за остальные.

5️⃣ Налог на имущество детей: Родители, внимание!

Если ребенок — собственник, налог начислят на него, но платят родители. Налоговое уведомление приходит на имя ребенка, но оплачивать его должны взрослые — так же, как и за собственное имущество.

Если у семьи есть право на льготу, необходимо предоставить подтверждающие документы, чтобы снизить или отменить платеж.