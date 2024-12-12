Дата возникновения права распоряжаться доходом от маркетплейса для налогообложения по УСН

‼ В налоговом споре по дате определения дохода налогоплательщиком УСН суды, наиболее вероятно, будут руководствоваться позицией, изложенной Минфином РФ в письмах от 06.12.2024 № 03-11-11/123325 (от 04.09.2024 № 03-11-11/84125, от 01.09.2023 № 03-11-11/83988).

Позиция Минфина РФ в письме 06.12.2024 № 03-11-11/123325, что при реализации товаров по договорам через маркетплейс датой получения дохода налогоплательщиком УСН, является дата возникновения у него права распоряжаться полученными денежными средствами, наиболее достоверно устанавливает момент определения налоговой базы налогоплательщиком УСН в соответствии с п. 1 ст. 346.17 НК РФ (кассовый метод).

В отличии от следующих ошибочных мнений учитывать налогоплательщикам УСН доход на дату поступления денег:

а) от покупателя агенту (письма ФНС России от 04.08.2017 N СД-4-3/15363@, Минфина РФ от 06.06.2014 N 03-11-11/27455);

б) от агента принципалу (письма Минфина РФ от 03.04.2020 N 03-11-11/26872, от 26.09.2019 N 03-11-11/74067).