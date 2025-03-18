Коллекторы Сбербанка: как и кто взыскивает долги самому известному банку страны?

Возврат выданных кредитов является одной из важнейших задач для любой финансовой организации, и Сбербанк, будучи крупнейшим банком России, не является исключением.

Для эффективного возврата просроченной задолженности Сбербанк использует многоступенчатую систему взыскания, включающую как досудебные, так и судебные методы, с привлечением государственных исполнительных органов – судебных приставов. Центральную роль в этом процессе играет взаимодействие с профессиональными коллекторскими агентствами, которые действуют на основании двух основных моделей:

- агентских договоров, где агентство выступает представителем банка

- договоров цессии (переуступки права требования), где агентство приобретает долг у банка и осуществляет самостоятельное взыскание.

Особое место среди этих агентств занимает "АктивБизнесКонсалт" (АБК) – собственное коллекторское агентство Сбербанка, созданное в 2013 году. АБК занимает значительное положение на рынке, что подтверждается его ранним включением в официальный реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в декабре 2016 года, где ему был присвоен второй порядковый номер.

Примечательно, что в реестре ФССП АБК обозначено желтым цветом, что, согласно классификации службы, указывает на повышенный риск для должников, связанный с потенциально более жесткими методами взыскания. Хотя методы физического воздействия давно остались в прошлом, не стоит ожидать исключительно мягкого подхода со стороны АБК. Компания обладает значительными ресурсами, включающими собственные инновационные IT-решения и передовые речевые технологии, что позволяет ей эффективно обрабатывать большие объемы информации и взаимодействовать с должниками на различных уровнях.

Разветвленная региональная сеть и наличие крупного call-центра, расположенного в Орле, обеспечивает широкий охват территории и оперативность реагирования. Активное участие АБК в социальной деятельности и членство в профессиональных ассоциациях демонстрируют стремление компании к соблюдению этических норм и профессиональных стандартов. С лета 2024 года компанию возглавляет Максим Колосков, имеющий значительный опыт работы в Сбербанке, что говорит о преемственности и стратегическом развитии агентства.

Взаимодействие АБК с должниками основывается на двух основных моделях сотрудничества с банком: агентском договоре и договоре цессии. В случае агентского договора АБК действует как представитель Сбербанка, занимаясь взысканием долга в пользу банка. Договор цессии, в свою очередь, предполагает полный выкуп права требования на долг АБК, после чего агентство самостоятельно осуществляет взыскание. Такой подход позволяет Сбербанку эффективно управлять портфелем проблемной задолженности, передавая часть рисков и ответственности профессиональному коллектору.

АБК активно использует стратегию массовой покупки проблемных кредитов, что свидетельствует о масштабе его деятельности и влиянии на рынок.

Процесс взыскания долгов в АБК разделен на несколько этапов, которые можно условно классифицировать как "мягкое" (soft collection) и "жесткое" (hard collection) взыскание. На этапе soft collection используются преимущественно автоматизированные методы: автоматические звонки робота-коллектора, SMS-уведомления и напоминания о просрочке платежа. Цель этого этапа – напомнить должнику о задолженности и побудить его к добровольному погашению. Если же должник не реагирует на "мягкие" методы, включается этап hard collection, который может включать в себя более настойчивые телефонные звонки от живых операторов, письменные уведомления, а также, при необходимости, обращение в судебные инстанции. Этот этап начинается обычно после 2-3 пропущенных платежей, и его интенсивность может варьироваться в зависимости от размера задолженности и истории взаимодействия с должником.

Таким образом, АБК использует комплексный подход, стремясь к максимально эффективному и законному возврату долгов, применяя методы, варьирующиеся от автоматизированных напоминаний до судебного преследования. Однако, желтый цвет в реестре ФССП служит напоминанием о потенциально серьезных последствиях игнорирования требований АБК.