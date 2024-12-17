Как главного бухгалтера должника не стали привлекать к субсидиарной ответственности

Суды в трёх инстанциях отказались привлекать участников должника и его главного бухгалтера к субсидиарной ответственности.

В рамках дела о банкротстве организации, арбитражный управляющий подал заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам должника в размере 79,6 млн рублей. По его мнению, действия этих КДЛ привели к банкротству организации, а именно. совершили сделки, направленные на вывод имущества. Кроме того, по мнению управляющего, эти лица не исполнили обязанность по передаче ему документации и имущества должника.

Суды двух инстанций с одного из контролирующих лиц взыскали убытки в пользу должника в размере чуть более 1 млн рублей. В остальном — отказали. С делом разбирался суд округа.

Собственно, контролирующими лицами были два участника с долями по 50 % в уставном капитале организации-должника (позднее единственным участником стал один из них, с него и взыскали убытки.), а также главный бухгалтер.

Суды напомнили, что п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве контролирующим лицом называет лицо, которое:

являлось руководителем должника или его управляющей организации, либо членом исполнительного органа, ликвидатором или членом ликвидационной комиссии;

имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами долей уставного капитала ООО, или более, чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица, либо имело право избирать (назначать) руководителя должника;

извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в п. 1 ст. 53.1 ГК РФ.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно из-за действий или бездействия КДЛ. К примеру, вследствие того, что это лицо совершило сделки, причинившие существенный вред кредиторам. При этом, действия или бездействие контролирующего лица стоит оценивать с точки зрения добросовестного и разумного осуществления им прав и исполнения возложенных на него обязанностей

В этом деле по заявлению конкурсного управляющего был оспорен ряд сделок должника, произведенных участниками, в том числе в свою пользу. С них деньги уже были взысканы. Для субсидиарной ответственности суды причин не нашли — сделки, совершенные участниками, к объективному банкротству бы не привели, проблема компании была в другом.

Главного бухгалтера суды вообще не касались в своих выводах, его к субсидиарной ответственности также не привлекли. Суд округа выводы нижестоящих судов оставил в силе.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.10.2024 по делу № А82-23284/2018

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