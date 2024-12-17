Как ФНС не дали включиться в реестр требований из-за просрочки взыскания

Что произошло
У компании была задолженность по налогам, вместе с пенями и штрафами сумма составила 1,628 млн рублей. Поскольку компанию признали банкротом, налоговики попытались с этой задолженностью включиться в реестр требований кредиторов. Однако суды в трех инстанциях удовлетворили требвоания только в части штрафа на 3700 рублей (из 650 199,15 руб.).
Дело в том, что в отношении должника ввели процедуру наблюдения 13.04.2023. До этого в рамках исполнительного производства инспекторы задолженность не смогли взыскать, из-за отсутствия денег на счетах должника. Вновь направить документы для исполнения налоговики должны были в течение 6 месяцев, после окончания производств. Исполнительные производства по задолженности перед бюджетом были окончены 10.03.2021, 08.11.2021, 20.06.2022. Шесть месяцев до введения процедуры наблюдения — 10.10.2022.
Как решили суды
Суд указал что «Утрата возможности принудительного исполнения требований по обязательным платежам исключает возможность их удовлетворения в процедуре банкротства, что в соответствии с положениями статей 71, 100 Закона о банкротстве влечет признание данных требований необоснованными».
В отношении штрафа на сумму 3700 рублей, возможность принудительного взыскания задолженности не была утрачена на момент рассмотрения дела. Исполнительное
производство было возбуждено 27.04.2022, окончено 16.12.2022.
В итоге, ничего в выводах нижестоящих судов суд округа менять не стал.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 30.07.2024 по делу № А19-28362/2022
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