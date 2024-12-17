Как ФНС не дали включиться в реестр требований из-за просрочки взыскания

У компании была задолженность по налогам, вместе с пенями и штрафами сумма составила 1,628 млн рублей. Поскольку компанию признали банкротом, налоговики попытались с этой задолженностью включиться в реестр требований кредиторов. Однако суды в трех инстанциях удовлетворили требвоания только в части штрафа на 3700 рублей (из 650 199,15 руб.).

Дело в том, что в отношении должника ввели процедуру наблюдения 13.04.2023. До этого в рамках исполнительного производства инспекторы задолженность не смогли взыскать, из-за отсутствия денег на счетах должника. Вновь направить документы для исполнения налоговики должны были в течение 6 месяцев, после окончания производств. Исполнительные производства по задолженности перед бюджетом были окончены 10.03.2021, 08.11.2021, 20.06.2022. Шесть месяцев до введения процедуры наблюдения — 10.10.2022.