Главного бухгалтера не привлекли к субсидиарной ответственности — не нашли доказательств

Тот факт, что главбух была в родственных отношениях с гендиректором, сам по себе поводом для субсидиарной ответственности служить не может.

В деле о банкротстве завода конкурсный управляющий подал в суд заявление о привлечении главного бухгалтера к субсидиарной ответственности на основании п. 2 ст. 61.11 закона о банкротстве. Он указал, что главный бухгалтер была в должности не менялся с апреля 2012 года, отвечала за ведение бухгалтерского и налогового учета должника, и за все это время в бухгалтерских документах не была отражена дебиторская задолженность по одному из должников. По мнению управляющего, именно действия главбуха повлекли обстоятельства, из-за которых возникла неплатежеспособность должника.

Суды эти доводы сочли несостоятельными, поскольку:

не было доказано, что главный бухгалтер обладала полномочиями по даче обязательных для исполнения должником указаний, или каким-то иным образом могла определять его действия;

тот факт, что главбух была в родственных отношениях с гендиректором, еще не означал, что она являлась контролирующим должника лицом;

главбух сама включилась в реестр кредиторов с требованием на 442 тысячи рублей;

не было доказательств искажений бухгалтерской отчетности, которые вели к субсидиарной ответственности именно главного бухгалтера.

Содержание бухгалтерской отчетности отражало разрешение вопросов обычной хозяйственной деятельности должника. Интересов должника или его кредиторов не было нарушено. Подписание таких документов не подтверждает возможности главбуха определять действия должника и влиять на процесс управления.

В итоге, по заявлению конкурсного управляющего в трёх инстанциях суды отказали.

Постановление АС Московского округа от 03.06.2024 по делу № А40-108590/2017.