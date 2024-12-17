Увольнение не спасёт от субсидиарной ответственности

Бывшего главного бухгалтера, сына генерального директора привлекли к субсидиарной ответственности по долгам организации-банкрота. Факт его увольнения роли не сыграл.

Конкурсный управляющий организации-банкрота подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц — руководителя и главного бухгалтера. Суд первой инстанции признал доказанными основания для субсидиарной ответственности только руководителя, в отношении главного бухгалтера отказал. Однако в отношении главного бухгалтера в итоге отказ отменили и в рамках обособленного спора отправили дело на новое рассмотрение. В итоге дело дошло до суда округа.

Как было установлено, главный бухгалтер приходится сыном руководителю организации-должника, занимал эту должность с апреля 2010 года по февраль 2017-го. Далее по декабрь 2018-го занимал должность финансового директора, а в последний день 2018 года трудовой договор с ним был расторгнут по инициативе работника. По мнению конкурсного управляющего, бывший главбух фактически исполнял обязанности гендиректора, и являясь главным бухгалтером и финансовым директором должника не мог не знать о противоправной цели сделок, направленных на причинение вреда имущественным интересам кредиторов. Также конкурсный управляющий указывал на факты искажения главбухом бухгалтерской и налоговой отчетности, а также факты сокрытия этой документации.

«Апелляционный суд отметил, что [ФИО] в силу занимаемой им должности не мог не знать об ухудшающемся финансовом состоянии общества, о наличии обязательств у должника и должен был осознавать, что имущества у должника недостаточно для погашения всех требований кредиторов, должен был знать об ущемлении интересов кредиторов должника, тем не менее, получил безвозмездно имущество, в том числе денежные средства должника».

Конкурсный управляющий также доказал, что ответчик даже после расторжения трудового договора продолжил осуществлять контрольно-распорядительный функции в отношении должника.

В итоге, суд округа бывшему главбуху по его кассационной жалобе отказал, постановление о привлечении к субсидиарной ответственности оставил в силе.

Постановление АС Московского округа от 19.12.2024 по делу № А40-249557/19

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