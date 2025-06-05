Основания для привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность главного бухгалтера организации-должника возможна в случаях, когда вследствие его действия (бездействия) должник не имеет возможности исполнить свои обязательства перед кредиторами. При этом, главный бухгалтер не обязательно может являться контролирующим должника лицом (КДЛ).

Когда возможно привлечение главного бухгалтера к субсидиарной ответственности

Так, для контролирующего должника лица неправомерные действия (бездействие) могут выражаться:

в виде принятия решений, ключевых для должника, с нарушением принципов разумности или добросовестности. В частности, они могут выражаться в одобрении, согласовании или заключении заведомо невыгодных для должника сделок. Или сделок, обязательства по которым другая сторона заведомо не способна исполнить (к примеру, с так называемой «технической компанией», «фирмой-однодневкой»;

в виде указания совершить операции, которые явно приведут к убыткам;

в виде создания и поддержания системы управления, нацеленной на систематическое извлечение прибыли третьим лицом. При этом, все это происходит во вред должнику и его кредиторам.

Важно: главный бухгалтер может и не быть в статусе контролирующего должника лица. Но привлечь к субсидиарной ответственности его могут в случаях:

если он намеренно искажал или уничтожал бухгалтерскую отчетность;

если он извлекал существенную выгоду из заключенных должником сделок.

Как можно избежать привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности

Главный бухгалтер, чтобы избежать привлечения к субсидиарной ответственности, при наличии указанных выше обстоятельств, вправе ссылаться на факторы:

в компании изменились условия ведения бизнеса;

в стране финансовый кризис;

случились аварии, стихийные бедствия, иные события, повлиявшие на бизнес;

другие события.

Что говорит судебная практика о привлечении главного бухгалтера у субсидиарной ответственности

Судебная практика по привлечении к субсидиарной ответственности главного бухгалтера достаточно разная, каждый раз зависит от конкретных обстоятельств дела.

Так, в деле № А56-7805/2023 (Постановление АС Северо-Западного округа 20 мая 2024 года) — главного бухгалтера не смогли привлечь к субсидиарной ответственности на 1,75 млрд рублей, несмотря на вступивший в законную силу приговор по факту хищения средств. Суды не признали главного бухгалтера контролирующим должника лицом.

В другом деле № А63-577/2015 (Определение СКЭС ВС РФ от 07.07.2022 № 308-ЭС16-6482(23,26)), главного бухгалтера привлекли к субсидиарной ответственности, при этом контролирующим должника лицом он не являлся.

Обстоятельства для привлечения выявили следующие:

намеренное искажение информации в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности;

ненадлежащее хранение документов, что, в свою очередь, существенно затруднило формирование и реализацию конкурсной массы;

отсутствие проведения ежегодного обязательного бухгалтерского аудита, что привело к искажению отчетности;

создание формального документооборота, что привело к выводу денежных средств со счетов должника в пользу технических компаний.

В ещё одном деле № А56-123508/2019 (Постановление АС Северо-Западного округа от 14.02.2025 № Ф07-17482/2024) главного бухгалтера не привлекли к субсидиарной ответственности, несмотря на доказанные факты искажения информации. Однако заявитель не сумел доказать, как искажение информации повлияло на доведение должника до банкротства. Кроме того, статус КДЛ в этом случае также не был доказан.

Источник: О привлечении главного бухгалтера к субсидиарной ответственности (Петренко Д.Н.) («Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2023, № 1).

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