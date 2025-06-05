Основания для привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности
Когда возможно привлечение главного бухгалтера к субсидиарной ответственности
Так, для контролирующего должника лица неправомерные действия (бездействие) могут выражаться:
в виде принятия решений, ключевых для должника, с нарушением принципов разумности или добросовестности. В частности, они могут выражаться в одобрении, согласовании или заключении заведомо невыгодных для должника сделок. Или сделок, обязательства по которым другая сторона заведомо не способна исполнить (к примеру, с так называемой «технической компанией», «фирмой-однодневкой»;
в виде указания совершить операции, которые явно приведут к убыткам;
в виде создания и поддержания системы управления, нацеленной на систематическое извлечение прибыли третьим лицом. При этом, все это происходит во вред должнику и его кредиторам.
Важно: главный бухгалтер может и не быть в статусе контролирующего должника лица. Но привлечь к субсидиарной ответственности его могут в случаях:
если он намеренно искажал или уничтожал бухгалтерскую отчетность;
если он извлекал существенную выгоду из заключенных должником сделок.
Как можно избежать привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности
Главный бухгалтер, чтобы избежать привлечения к субсидиарной ответственности, при наличии указанных выше обстоятельств, вправе ссылаться на факторы:
в компании изменились условия ведения бизнеса;
в стране финансовый кризис;
случились аварии, стихийные бедствия, иные события, повлиявшие на бизнес;
другие события.
Что говорит судебная практика о привлечении главного бухгалтера у субсидиарной ответственности
Судебная практика по привлечении к субсидиарной ответственности главного бухгалтера достаточно разная, каждый раз зависит от конкретных обстоятельств дела.
Так, в деле № А56-7805/2023 (Постановление АС Северо-Западного округа 20 мая 2024 года) — главного бухгалтера не смогли привлечь к субсидиарной ответственности на 1,75 млрд рублей, несмотря на вступивший в законную силу приговор по факту хищения средств. Суды не признали главного бухгалтера контролирующим должника лицом.
В другом деле № А63-577/2015 (Определение СКЭС ВС РФ от 07.07.2022 № 308-ЭС16-6482(23,26)), главного бухгалтера привлекли к субсидиарной ответственности, при этом контролирующим должника лицом он не являлся.
Обстоятельства для привлечения выявили следующие:
намеренное искажение информации в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности;
ненадлежащее хранение документов, что, в свою очередь, существенно затруднило формирование и реализацию конкурсной массы;
отсутствие проведения ежегодного обязательного бухгалтерского аудита, что привело к искажению отчетности;
создание формального документооборота, что привело к выводу денежных средств со счетов должника в пользу технических компаний.
В ещё одном деле № А56-123508/2019 (Постановление АС Северо-Западного округа от 14.02.2025 № Ф07-17482/2024) главного бухгалтера не привлекли к субсидиарной ответственности, несмотря на доказанные факты искажения информации. Однако заявитель не сумел доказать, как искажение информации повлияло на доведение должника до банкротства. Кроме того, статус КДЛ в этом случае также не был доказан.
Источник: О привлечении главного бухгалтера к субсидиарной ответственности (Петренко Д.Н.) («Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2023, № 1).
Еще больше интересного — в телеграм-канале.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию