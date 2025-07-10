Субсидиарная ответственность бухгалтера: реальный кейс на 3,3 млн
Завязка: схема с «фирмой-прокладкой»
Игрок №1: муниципальное предприятие (должник), поставляющее коммунальные услуги.
Игрок №2: небольшая фирма, созданная для сбора платежей от населения за эти услуги.
Интрига: директором этой фирмы-сборщика была главный бухгалтер муниципального предприятия.
Схема работала просто: фирма собирала с населения деньги, оставляла себе вознаграждение, а остальное должна была перечислять МУПу. Но до МУПа дошли далеко не все деньги, что привело к его банкротству.
Куда делись 3,3 миллиона?
Недостача составила 3,26 миллиона рублей. Эти деньги просто не дошли до счетов муниципального предприятия. В итоге конкурсный управляющий инициировал привлечение бухгалтера к субсидиарной ответственности наравне с директором.
Позиции в суде: попытка уйти от ответственности
Директор: «Я не при чём. Фактически всем руководила главный бухгалтер».
Главный бухгалтер: «Я была просто бухгалтером в МУПе. Это не моя зона ответственности. Субсидиарная ответственность бухгалтера в данном случае незаконна».
Что решил суд? Субсидиарная ответственность главного бухгалтера доказана
Суды всех инстанций пришли к выводу: виноваты оба.
Почему виноват директор? Он заключил договор и не контролировал поступление всех собранных средств.
Почему виноват бухгалтер? Она, будучи одновременно и бухгалтером МУПа, и директором фирмы-сборщика, прекрасно знала о реальном положении дел. Она видела, что деньги от населения поступают, но на счета МУПа в полном объёме не перечисляются.
Суд установил, что если бы эти 3,26 миллиона рублей поступили на счёт предприятия, оно смогло бы избежать банкротства.
Итог: на директора и главного бухгалтера была возложена солидарная субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве на всю сумму недостачи.
Этот кейс — яркое напоминание о том, что статус «просто бухгалтер» не освобождает от ответственности, если вы участвуете в схеме, которая наносит ущерб компании. А субсидиарная ответственность главного бухгалтера при банкротстве становится всё более частой практикой в судах.
Постановление АС Дальневосточного округа от 12.05.2025 по делу № А04-2017/2019
Еще больше интересного — в телеграм-канале
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии3
виновата эта женщина не потому что бухгалтер, а потому что сознательно согласилась быть гендиром прокладки.
Здесь же не домохозяйки ваши посты читают, не надо выдавать теплое за мягкое.
"тебя посодют а ты не воруй" (с)
что-то дела не смог найти...
Итог расскажите - "сколько лет дали"?