Субсидиарная ответственность бухгалтера: реальный кейс на 3,3 млн

Когда банкротится компания, все в первую очередь смотрят на директора. Но субсидиарная ответственность главного бухгалтера — это не миф, а суровая реальность. Реальный судебный кейс показывает, как совмещение должностей и сомнительные схемы приводят к личной финансовой ответственности.

Завязка: схема с «фирмой-прокладкой»

Игрок №1: муниципальное предприятие (должник), поставляющее коммунальные услуги.

Игрок №2: небольшая фирма, созданная для сбора платежей от населения за эти услуги.

Интрига: директором этой фирмы-сборщика была главный бухгалтер муниципального предприятия.

Схема работала просто: фирма собирала с населения деньги, оставляла себе вознаграждение, а остальное должна была перечислять МУПу. Но до МУПа дошли далеко не все деньги, что привело к его банкротству.

Куда делись 3,3 миллиона?

Недостача составила 3,26 миллиона рублей. Эти деньги просто не дошли до счетов муниципального предприятия. В итоге конкурсный управляющий инициировал привлечение бухгалтера к субсидиарной ответственности наравне с директором.

Позиции в суде: попытка уйти от ответственности

Директор: «Я не при чём. Фактически всем руководила главный бухгалтер».

Главный бухгалтер: «Я была просто бухгалтером в МУПе. Это не моя зона ответственности. Субсидиарная ответственность бухгалтера в данном случае незаконна».

Что решил суд? Субсидиарная ответственность главного бухгалтера доказана

Суды всех инстанций пришли к выводу: виноваты оба.

Почему виноват директор? Он заключил договор и не контролировал поступление всех собранных средств.

Почему виноват бухгалтер? Она, будучи одновременно и бухгалтером МУПа, и директором фирмы-сборщика, прекрасно знала о реальном положении дел. Она видела, что деньги от населения поступают, но на счета МУПа в полном объёме не перечисляются.

Суд установил, что если бы эти 3,26 миллиона рублей поступили на счёт предприятия, оно смогло бы избежать банкротства.

Итог: на директора и главного бухгалтера была возложена солидарная субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве на всю сумму недостачи.

Этот кейс — яркое напоминание о том, что статус «просто бухгалтер» не освобождает от ответственности, если вы участвуете в схеме, которая наносит ущерб компании. А субсидиарная ответственность главного бухгалтера при банкротстве становится всё более частой практикой в судах.



Постановление АС Дальневосточного округа от 12.05.2025 по делу № А04-2017/2019



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