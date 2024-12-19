🧩 Сбербанк: рекордные кредиты, падающий портфель и манипуляции с капиталом. Разбор отчёта + перспективы

Компания поставила рекорд по выдаче кредитов, но прибыль почти не изменилась. Почему? И как манипуляции с облигациями повлияют на дивиденды? Смотрим..

17 января – Сбербанк представил декабрьский отчёт за 2024 год по РПБУ. После просмотра главных тезисов сразу стало понятно, что скучно не будет.

Для начала данные:

🔼 Чистый процентный доход : вырос на 12,4% по сравнению с декабрем 2023 года, составив 244,5 млрд рублей. Тут очевидно: кредитный портфель рос, несмотря на высокую ключевую ставку.

🔼 Чистый комиссионный доход : вырос на 4,2%, достигнув 72,3 млрд рублей. Однако отмечу, что в годовом выражении рост снизился на 10,1%. Сейчас составляет 746,4 млрд рублей.

🔻 Расходы на резервы : в декабре 2024 года составили всего 1,4 млрд рублей, что существенно ниже, чем в предыдущие месяцы. Скажем спасибо хорошей волатильности рубля

🔼 Чистая прибыль: выросла на 1,7%, достигнув 117,6 млрд рублей. Относительно небольшой рост можно объяснить повышением оперативных расходов + снижением комиссионных доходов.

Хорошие результаты. Однако при анализе этого отчёта некоторые детали сильно озадачили многих инвесторов.

Как капитал вырос на 267 млрд рублей, а прибыль практически не изменилась❓

Дело в том, что часть облигаций переводится в категорию «удерживаемые до погашения». Это позволяет учитывать их по номинальной стоимости, но не отражать прибыль от их переоценки в отчёте о доходах. Этот «фокус» позволяет банку формально улучшить показатели, не показывая реального прироста доходов. Гении, что тут сказать..

🔮 Кредиты, кредиты и ещё раз кредиты: что вообще происходит?

Недавно в статье про недельную инфляцию рассказывал о росте кредитного портфеля, опираясь на данные отчёта. Если коротко в декабре:

💼 Розничное кредитование (займы физическим лицам) снизилось на 0,1%, ранее в ноябре был рост на 0,5%.

💼 Корпоративное кредитование (займы бизнесу) упало ещё сильнее — на 1,4% против роста на 1% в ноябре.

Но, как уже выяснили — снижения как такового нет. В декабре Сбербанк выдал кредитов на рекордные 2,4 трлн рублей — это максимум за последние два года, а снижение портфеля связано не с отсутствием кредитования, а с тем, что компании закрывали кредиты быстрее, чем брали новые. В общем и целом боялись декабрьского повышения ключевой ставки, но после решения (сохранить 21%) уменьшили активность.

🗿 Дивиденды: снова ожидания ≠ реальность

С учётом декабрьского отчёта, дивиденды могут составить 34,6 рубля на акцию, но.. это лишь прогноз по РПБУ. Реальные дивы будут зависеть от результатов отчётности по МСФО, которые могут быть (но это не точно) значительно лучше.

Сейчас акции Сбербанка торгуются по 0,93 от капитала. Это всё ещё дёшево, учитывая перспективы и место в банковском секторе страны.

Но что будет дальше❓

По сути, мы уже видим, как высокая ключевая ставка неохотно, но замедляет кредитование. Если ЦБ не начнёт снижать ставку в ближайшие месяцы, мы можем увидеть сильное снижение розничного и корпоративного кредитования. Очевидно, для всего банковского сектора это будет очень больно.

🤔 В итоге имеем компанию с хорошим отчётом, но со специфическими, хотя и достаточно распространенными проблемами для банковского сектора. Ближайший ключевой драйвер — февральское заседание ЦБ. Повышение ставки сильно ударит по основному источнику прибыли, а именно по процентному доходу, но мы, конечно, будем надеемся на лучшее.

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