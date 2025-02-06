💣 Падение нефти до 75$. Почему Трамп возомнил себя господином нефтяного рынка? Что происходит?

Вот я и добрался до "уникальных" событий на рынке нефтяного сектора.
Что происходит в мире❓
Трамп вернулся — и первым делом достал из шкафа старый-добрый инструмент давления: пошлины. Новая серия санкций против Китая (10% на импорт) вызвала ответную реакцию: Пекин ввел ограничения на американскую нефть и СПГ.
🛢️ По сути, реальный объем американских поставок в Китай — скромные 250 тыс. баррелей в сутки. Но сам факт того, что крупнейший импортер нефти (Китай) теперь конфликтует с крупнейшим производителем (США), вызывает нервозность, а главное — страх у всего рынка.
Пока китайцы ушли на праздники в честь Лунного Нового года, розничные инвесторы немного боятся, что после праздников спрос может не только не восстановиться, но и сильно снизиться.
💲 Доллар и избыток нефти: ОПЕК+ просто не справляется.
ОПЕК+ привычно изображает контроль над ситуацией и пытается этому противодействовать путём сокращения добычи. Но, как оказалось, их усилия сводятся к нулю, пока США, Гайана, Иран и Россия (через теневые схемы) заливают рынок сырьем, провоцируя переизбыток.
🌐 Штаты поставили новый рекорд по добыче: 13,2 млн баррелей в сутки — и останавливаться не собираются
🌐 Гайана, неожиданно (для меня) ставшая нефтяным игроком, выдает 700 тыс. баррелей в сутки, и это только начало
🌐 Иран сумел обойти часть санкций и умудрился нарастить экспорт до 1,5 млн баррелей в сутки — спасибо азиатским покупателям
🌐 Россия, понятное дело, тоже не будет сидеть и смотреть на новые санкции. Через новые "логистические пути" также увеличился экспорт на 41,7%.
Всемирный банк прогнозирует, что в 2025 году избыток нефти составит 1,2 млн баррелей в сутки — такого дисбаланса не было со времён пандемии.
❗ Также есть ещё одна проблема, которую многие упускают — нефть дорожает далеко не для всех.
Доллар продолжает укрепляться благодаря высоким ставкам ФРС, а значит, страны, покупающие нефть за евро, юани и рубли, получают, очевидно, более дорогой баррель
✖️ Для ЕС и Китая это уже серьёзный фактор, который сдерживает спрос.
✖️ Чем сильнее доллар, тем меньше реальная потребность в дорогой нефти у импортеров.
Рынок видит это — и, соответственно, это способствует падению котировок.
🇨🇳 Китай — не спаситель, а источник проблем
Ситуация у Китая сейчас, мягко говоря, не очень.. Почему?
Производство падает второй месяц подряд.
Рынок недвижимости в неожиданном кризисе, а многие застройщики — банкроты на грани закрытия
Власти вливают 3 трлн юаней для стимулирования экономики, но все это обесценивается новыми событиями с "торговой войной"
⚠️ Но самое главное — Sinopec (крупнейшая нефтяная корпорация Китая) прогнозирует, что пик потребления нефти в стране наступит в 2025–2027. Дальше — спад из-за электромобилей и СПГ
Смешно осознавать, что китайцы, которых считали "спасителями" в нефтяном секторе, сами больше не верят в безграничный рост спроса. А ведь совсем недавно было иначе...
🤔 В итоге мое мнение сформировалось так, что — виноваты все. Однако для пущего хайпа МЫ, конечно, больше всех обвиним Трампа и его политику. России вообще грех жаловаться: частичная адаптация + изменение вектора на Азию дают хорошие плоды. Продолжаем следить за действиями ФРС и Китая. Думаю, они покажут направление цены.
Как думаете, какой будет цена нефти к концу года?
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Комментарии1
Семен, очень интересно. Пишите, с удовольствием почитаю