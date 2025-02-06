💣 Падение нефти до 75$. Почему Трамп возомнил себя господином нефтяного рынка? Что происходит?

Трамп вернулся и устроил хаос на нефтяном рынке: санкции, конфликты и падение цен. Почему нефть снова летит вниз и кто действительно в этом виноват? Смотрим..

Вот я и добрался до "уникальных" событий на рынке нефтяного сектора.

Что происходит в мире❓

Трамп вернулся — и первым делом достал из шкафа старый-добрый инструмент давления: пошлины. Новая серия санкций против Китая (10% на импорт) вызвала ответную реакцию: Пекин ввел ограничения на американскую нефть и СПГ.

🛢️ По сути, реальный объем американских поставок в Китай — скромные 250 тыс. баррелей в сутки. Но сам факт того, что крупнейший импортер нефти (Китай) теперь конфликтует с крупнейшим производителем (США), вызывает нервозность, а главное — страх у всего рынка.

Пока китайцы ушли на праздники в честь Лунного Нового года, розничные инвесторы немного боятся, что после праздников спрос может не только не восстановиться, но и сильно снизиться.

💲 Доллар и избыток нефти: ОПЕК+ просто не справляется.

ОПЕК+ привычно изображает контроль над ситуацией и пытается этому противодействовать путём сокращения добычи. Но, как оказалось, их усилия сводятся к нулю, пока США, Гайана, Иран и Россия (через теневые схемы) заливают рынок сырьем, провоцируя переизбыток.

🌐 Штаты поставили новый рекорд по добыче: 13,2 млн баррелей в сутки — и останавливаться не собираются

🌐 Гайана , неожиданно (для меня) ставшая нефтяным игроком, выдает 700 тыс. баррелей в сутки, и это только начало

🌐 Иран сумел обойти часть санкций и умудрился нарастить экспорт до 1,5 млн баррелей в сутки — спасибо азиатским покупателям

🌐 Россия, понятное дело, тоже не будет сидеть и смотреть на новые санкции. Через новые "логистические пути" также увеличился экспорт на 41,7%.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2025 году избыток нефти составит 1,2 млн баррелей в сутки — такого дисбаланса не было со времён пандемии.

❗ Также есть ещё одна проблема, которую многие упускают — нефть дорожает далеко не для всех.

Доллар продолжает укрепляться благодаря высоким ставкам ФРС, а значит, страны, покупающие нефть за евро, юани и рубли, получают, очевидно, более дорогой баррель

✖️ Для ЕС и Китая это уже серьёзный фактор, который сдерживает спрос.

✖️ Чем сильнее доллар, тем меньше реальная потребность в дорогой нефти у импортеров.

Рынок видит это — и, соответственно, это способствует падению котировок.

🇨🇳 Китай — не спаситель, а источник проблем

Ситуация у Китая сейчас, мягко говоря, не очень.. Почему?

Производство падает второй месяц подряд. Рынок недвижимости в неожиданном кризисе, а многие застройщики — банкроты на грани закрытия Власти вливают 3 трлн юаней для стимулирования экономики, но все это обесценивается новыми событиями с "торговой войной"

⚠️ Но самое главное — Sinopec (крупнейшая нефтяная корпорация Китая) прогнозирует, что пик потребления нефти в стране наступит в 2025–2027. Дальше — спад из-за электромобилей и СПГ

Смешно осознавать, что китайцы, которых считали "спасителями" в нефтяном секторе, сами больше не верят в безграничный рост спроса. А ведь совсем недавно было иначе...

🤔 В итоге мое мнение сформировалось так, что — виноваты все. Однако для пущего хайпа МЫ, конечно, больше всех обвиним Трампа и его политику. России вообще грех жаловаться: частичная адаптация + изменение вектора на Азию дают хорошие плоды. Продолжаем следить за действиями ФРС и Китая. Думаю, они покажут направление цены.

Как думаете, какой будет цена нефти к концу года?

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