⚡ Возвращение западных IT-компаний. «Они уничтожат импортозамещение». Почему это бред, в который верят все больше людей!?

Казалось бы, санкции работают, импортозамещение набирает обороты, но разговоры о возвращении западных IT-компаний не утихают. Насколько это реально?

Рынок обожает фантазировать. Особенно в моменты, когда появляется хоть малейший шанс на "потепление" отношений с Западом. Вот и сейчас заговорили о том, что иностранные IT-компании могут вернуться в Россию и снова занять все ключевые ниши.

💭 Как по мне, сама идея о полном возвращении западных IT слишком раздута. Это предположение не выдерживает даже минимального анализа

Ни Microsoft, ни Google, ни Oracle не мечтают снова зайти на российский рынок. Они ушли не по собственному желанию, и возвращение для них – это не бизнес-решение, а политическое противостояние с множеством факторов.

Почему я считаю, что возвращение зарубежных IT-компаний – это бред, который разгоняют те, кто не понял, в каком мире мы теперь живём❓ Давайте смотреть..

🚫 Запрет на уровне США: почему СМИ игнорируют фактор внутренних санкций?

Первая и главная причина: политика Вашингтона запрещает ЛЮБЫЕ "камбэки".

⚠️ OFAC (Минфин США) в сентябре усилил контроль за поставками ПО и IT-услуг в Россию. Теперь под удар попадают даже косвенные транзакции – если банк или партнер помогает обходить ограничения, его ждут санкции.

Как это работает?

🩸 Любая компания, решившая вернуться в Россию, рискует попасть под вторичные санкции. Это означает отключение от долларовых платежей и запрет на работу в США.

🩸 Госдеп не позволит транснациональным корпорациям влезать в "токсичные" сделки. Даже если они захотят, их просто не пустят обратно.

🩸 Политические риски для IT-компанй слишком большие. Одно дело – терять скромненькую прибыль от закрытия российского рынка, и совсем другое – потерять поддержку инвесторов и столкнуться с юридическими проблемами в Европе и США.

Но... Россия также заявляет о нежелании возврата!

🇷🇺 После выхода западных IT страна вложила МЕГАбольшие деньги в импортозамещение. Тысячи компаний уже перешли на российский софт, а госструктуры и критическая инфраструктура с 1 января 2024 года полностью обязаны использовать отечественные технологии. А вот хотели ли они этого... у них не спросили)

В общем, даже если завтра США вдруг каким-то чудом снимут все санкции (что маловероятно), мало кто захочет снова пересаживаться на иностранные технологии, рискуя, что завтра их опять заблокируют. Времени потребуется много, так как доверие не приходит сразу.

💲 Бизнес не пойдет туда, где невыгодно. Посмотрите на цифры.

Теперь можно перейти к самой интересной части – к деньгам.

Если посмотреть на официальные данные, то увидим, что до событий 2022 года доля выручки иностранных IT-компаний на российском рынке составляла:

🔹 SAP – 2% от глобальной выручки

🔹 Microsoft – 0,85-0,95%

🔹 HP – 0,9%

🔹 Oracle – 0,3%

🔹 Google – 0,7%

Вопрос: будут ли они рисковать всей своей глобальной бизнес-моделью ради такой «огромной» прибыли? Очевидно, нет.

Даже если гипотетически представить, что какая-нибудь западная компания захочет вернуться, что скажут её акционеры, регуляторы, клиенты❓

Всё по старой схеме: в Европе и США такие компании сразу объявят «спонсорами режима», и они потеряют поддержку фондов, которые управляют основным капиталом. Это потери намного больше, чем любые гипотетические прибыли в России.

🤔 Лично я это вижу как классическое противостояние «слухов и предположений» против «фактов и здравого смысла». Санкции, особенно от стран ЕС, полноценно никто не снимет, даже после окончания конфликта. Поэтому думаю, что в ближайшее время это будет давить на наши IT-компании, но как только рынок поймёт, что массового перехода не будет, всё вернётся на своё место.

Как думаете, смогут ли западные IT-компании полностью занять ключевые ниши в России?

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