💢 Ипотека и реальность 2025 года. Почему банки начали снижать ставки по жилищным кредитам? Настолько всё плохо?

В последние недели сразу несколько крупных банков — Сбер, ВТБ и Абсолют — заявили о снижении ставок по ипотеке:

⚡ Сбербанк уменьшил ставку в зависимости от первоначального взноса на 1–1,5 п.п., на первичном рынке минимальная ставка теперь составляет 28,7%

⚡ ВТБ улучшил условия по комбинированной ипотеке, снизив ставку для ИЖС. Например, ставка по «семейной» ипотеке в Москве, СПб и области теперь начинается с 9,5%, что на 2,5 п.п. ниже прежнего уровня

⚡Абсолют Банк также подтвердил намерение снижать ставки, а МТС-Банк, по словам менеджеров, «ждет подходящего момента»

Хорошие новости? Да. Решает ли это что-то? Нет. Фундаментально вообще ничего не поменялось. Какая разница, уменьшили ли они ставку на 2 п.п. или нет?

🧠 Минимальная ставка на первичном рынке после «снижения» от Сбера теперь составляет 28,7%. Двадцать восемь. Запятая. Семь. Процентов. Это ставка или годовой налог на мечту? Кто в здравом уме может подумать, что это приведет к увеличению объёма выдачи ипотек?

По данным ЦБ, ипотечные выдачи:

🔻 В ноябре 2024 года объем кредитов составил 274 млрд руб.

🔻 В декабре — 291 млрд руб.

🔻 В январе 2025 — всего 127 млрд руб. (!), что на 50–65% ниже, чем годом ранее.



Сейчас банки понимают, что если не оживить ипотеку хотя бы символическим снижением, то падение продолжится. Главное, чтобы этого хватило...