🚢 Совкомфлот и санкции. Как компания потеряла половину прибыли в самый выгодный год для танкерного бизнеса? Анализ отчета

Продолжаем разбирать свежие отчёты по МСФО за 2024 год.
Недавно Совкомфлот представил годовой отчет, результаты которого оказались хуже ожиданий. Многие инвесторы рассчитывали на рост, а получили падение всех ключевых показателей.
❗ Падение прибыли, просевшие операционные показатели, нескончаемая волна санкций — все это привело компанию туда, где к сожалению, она сейчас находится.
Что происходит? Почему, несмотря на бешеные ставки фрахта, компания показывает такие слабые результаты и чего ждать в 2025 году? Давайте разбираться..
🩸Разбитые ожидания: почему отчётность Совкомфлота оказалась провальной?
Результаты компании за 2024 год:
🔻 Выручка упала на 18,3%, до 172,5 млрд ₽
🔻 Операционная прибыль рухнула на 54,9%, и теперь составляет 44 млрд ₽
🔻 Скорр. чистая прибыль упала на 48,8%, до 43,3 млрд ₽
Достаточно сильное падение, даже относительно других компаний, которые сталкивались с схожими проблемами. Интересно ещё то, что в отчетность включены разовые списания в 6,9 млрд ₽, но даже если их убрать, фундаментальных проблем это не решает.
Тут надо понимать, что Совкомфлот — далеко не IT-компания, здесь нет истории про "временное падение с последующим скачком". Если прибыль падает, значит, операционная эффективность страдает.
🚧 Санкции, фрахт и конкуренция: почему риски только растут?
На первый взгляд, санкции против российских перевозчиков дали обратный эффект — фрахтовые ставки взлетели. Сейчас перевозка нефти обходится в 10,2$ за баррель против 7,2$ в начале 2024 года. Казалось бы, сильный позитив
❗Но тут есть свое но...
Рост фрахта — это не успех Совкомфлота, а временный эффект от дефицита судов. Очередной пакет санкций ударил по 54 танкерам компании — больше половины её танкерного флота, который должен был обеспечивать основную выручку.
Также не забываем про другие проблемы:
⚠️ Мировые ставки на танкеры класса Aframax (основа флота Совкомфлота) начали снижаться. По сути, если тренд продолжится, доходность перевозок упадёт даже без отмены санкций.
⚠️ Риски возвращения конкурентов. Если санкционное давление вдруг ослабнет (предпосылки есть), рынок мгновенно наводнится танкерами. Это может обрушить «премии», которые сейчас получает Совкомфлот, и вернёт его в жесткую конкуренцию с мировыми игроками.
Пока у рынка нет уверенности, сможет ли компания компенсировать потери от простаивающих судов. Понять мы это сможем, лишь после публикации отчетности за 1-й квартал 2025 года. А пока ждём
💼 Дивиденды и Долги. Почему инвесторы могут остаться с носом
Казалось бы, дивиденды — вот главный козырь Совкомфлота. Компания объявила базу в 46,2 млрд ₽, что эквивалентно 9,7 ₽ на акцию (≈10,1% доходности).
💡Но тут начинается самое интересное.
По словам менеджмента — итоговая рекомендация может быть ниже, поскольку будет учитывать "достаточность капитала" и санкционные риски.
💭 Перевожу на нормальный язык: Совкомфлот НЕ УВЕРЕН, что отдавать все деньги акционерам — хорошая идея.
Сейчас чистый долг компании составляет всего 3 млрд ₽, а на процентных разницах удалось заработать 5,8 млрд ₽. Но если выплатить 46,2 млрд ₽ дивидендами, — финансовая подушка исчезнет, и любое ухудшение рынка может резко обострить ситуацию
🤔 Вывод: всё хорошо, пока плохо у конкурентов. Но стоит лишь рынку вернуться к нормальному состоянию, как Совкомфлот может потерять значительную часть доходов. На мой взгляд, справедливая цена акций — 80-85₽ с учётом санкций и рисков 2025 года. Судя по «оптимизму» в геополитике, год может стать ещё сложнее
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Комментарии1
В 24 году выручка сильно сократилась относительно 2023 года, но в том же 23 году был сильный рост как по выручке, так и в прибыли. Не пойму - зачем делать акцент на 23 году, когда он был из динамики пятилетки "выпадающим" с вертикальным ростом по своим показателям - в виду ситуации на мировой арене?
На сколько я могу предположить, аналитик должен смотреть на динамику не одного конкретного года, а на период времени и предшествующих в этом периоде событий в мире, изменений в компании.
Это простой обыватель может "тупо" сравнивать между собой два года без вникания в происходящее.