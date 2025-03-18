🚢 Совкомфлот и санкции. Как компания потеряла половину прибыли в самый выгодный год для танкерного бизнеса? Анализ отчета

Делает вывод Bloomberg

На первый взгляд, санкции против российских перевозчиков дали обратный эффект — фрахтовые ставки взлетели. Сейчас перевозка нефти обходится в 10,2$ за баррель против 7,2$ в начале 2024 года. Казалось бы, сильный позитив

❗Но тут есть свое но...

Рост фрахта — это не успех Совкомфлота, а временный эффект от дефицита судов. Очередной пакет санкций ударил по 54 танкерам компании — больше половины её танкерного флота, который должен был обеспечивать основную выручку.

Также не забываем про другие проблемы:

⚠️ Мировые ставки на танкеры класса Aframax (основа флота Совкомфлота) начали снижаться . По сути, если тренд продолжится, доходность перевозок упадёт даже без отмены санкций.

⚠️ Риски возвращения конкурентов. Если санкционное давление вдруг ослабнет (предпосылки есть), рынок мгновенно наводнится танкерами. Это может обрушить «премии», которые сейчас получает Совкомфлот, и вернёт его в жесткую конкуренцию с мировыми игроками.

Пока у рынка нет уверенности, сможет ли компания компенсировать потери от простаивающих судов. Понять мы это сможем, лишь после публикации отчетности за 1-й квартал 2025 года. А пока ждём