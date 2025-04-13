🏚️ «Нового жилья — не будет». Паника девелоперов, которые не справляются с ключевой ставкой. К чему привело падение спроса на ипотеки?

Ну что, рынок недвижимости снова оказался на грани полного блэкаута.. по крайней мере так заявляют девелоперы
👤 По словам вице-премьера Хуснуллина, уже в ближайшие 2–3 года мы можем столкнуться с резким снижением ввода жилья. На языке рынка это означает дефицит. На языке людей — невозможность купить новую квартиру, даже если очень хочется.
Дело в том, что ему начали поступать жалобы от «неизвестных» людей, о том что как-то все сложновато... Ипотека сократилась вдвое, новые строительные проекты сворачиваются, а застройщики фиксируют падение продаж.
Что происходит с рынком? Действительно ли назревает кризис или это очередная песня про «бедных и несчастных девелоперов»? Давайте смотреть...
💣 Ввод жилья, паника людей, падение спроса на ипотеку. Что происходит?
По данным застройщиков и министерств, впервые за 5 лет рынок перестал расти, а количество новых проектов сократилось на 24%. Если ранее рынок демонстрировал какой-никакой рост, то в 2025 году тенденция несколько изменилась. Как говорят аналитики от РБК — девелоперы либо приостанавливают начатые объекты, либо отказываются от новых.
❗Главная причина — обвал ипотечного спроса. Объем выдачи жилищных кредитов упал в два раза по сравнению с прошлым годом, включая индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В марте ипотек было выдано на сумму 248,7 млрд рублей, что на 43,7% меньше по сравнению с мартом 2024 года. Из этой суммы 149,5 млрд рублей составила льготная ипотека, которая заняла 87% от общего объёма выдачи ипотечных кредитов.
Проблемы, конечно же, подтверждают и сами застройщики. Куда же без них? Согласно опросу, проведённому в феврале 2025 года:
🔻 63% девелоперов не выполнили планы по продажам новостроек в январе.
🔻 50% не смогли запустить запланированные проекты, что стало худшим показателем за последние месяцы.
🏳️ 40 мер помощи, или как девелоперы шантажируют государство
По словам того же Хуснуллина, правительство осознаёт масштаб проблемы и готовит пакет из 40 мер поддержки строительной отрасли. Детали, конечно, пока не раскрываются, но речь может идти о:
💣 Субсидировании ипотечных ставок
💣 Всевозможных льготах для застройщиков
💣 Увеличении финансирования инфраструктуры.
Как всегда, государство разговаривает с бизнесом, а не с людьми. О покупателе снова никто не подумал. Ну это ладно
На бумаге, очевидно, звучит как поддержка. По факту — ещё один цикл заливания кризиса чужими деньгами. Цель не сделать жильё доступным, а спасти конкретные ФИО из списка крупнейших застройщиков.
По итогу имеем два сценария:
Государство будет вливать деньги в застройщиков, хоть как-то удерживая рынок на госпомощи. Цены останутся высокими, ипотека — недоступной, ввод жилья — на минимуме.
Девелоперы начнут скидывать "вторичный неликвид", чтобы латать балансы. Люди получат устаревшие, непривлекательные объекты. Но зато по ценам, на которые пока ещё хватает кредитного лимита.
🤔 Если действительно верить официальной статистике и словам Хуснуллина, то дела обстоят не особо хорошо. Миллионы квадратных метров строятся, а доступного жилья всё меньше. И теперь государству придётся решать не только "как помочь застройщику", а как объяснить людям, почему при миллионах построенных квадратов — им не на что купить жильё. Хотя второго мы вряд ли дождёмся.
Как думаете, спасут ли 40 мер поддержки рынок недвижимости?
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