🏚️ «Нового жилья — не будет». Паника девелоперов, которые не справляются с ключевой ставкой. К чему привело падение спроса на ипотеки?

Ну что, рынок недвижимости снова оказался на грани полного блэкаута.. по крайней мере так заявляют девелоперы

👤 По словам вице-премьера Хуснуллина, уже в ближайшие 2–3 года мы можем столкнуться с резким снижением ввода жилья. На языке рынка это означает дефицит. На языке людей — невозможность купить новую квартиру, даже если очень хочется.

Дело в том, что ему начали поступать жалобы от «неизвестных» людей, о том что как-то все сложновато... Ипотека сократилась вдвое, новые строительные проекты сворачиваются, а застройщики фиксируют падение продаж.

Что происходит с рынком? Действительно ли назревает кризис или это очередная песня про «бедных и несчастных девелоперов»? Давайте смотреть...