🧊 ВКонтакте: хороший отчет = недоверие. Инвесторы хотят изменений, а получают отговорки, допэмиссию и накрученную аудиторию. Что происходит?

За последние две недели множество компаний обрадовало нас свежими отчётами за первый квартал 2025 года. Материала много, будем разбираться.

👥 Компания «VK» также опубликовала весьма неплохие результаты за этот период. Здесь и рост выручки, и рост EBITDA, и рост всех ключевых направлений бизнеса. Даже забытая соцсеть чудесным образом растет большими темпами. Но, как обычно это бывает — не без проблем.

Помимо хороших показателей не стоит забывать о существующих рисках, где почётное место занимает допэмиссия, которой менеджмент пытается прикрыть огромные долги. Но обо всём по порядку.