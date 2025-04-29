🧊 ВКонтакте: хороший отчет = недоверие. Инвесторы хотят изменений, а получают отговорки, допэмиссию и накрученную аудиторию. Что происходит?

За последние две недели множество компаний обрадовало нас свежими отчётами за первый квартал 2025 года. Материала много, будем разбираться.
👥 Компания «VK» также опубликовала весьма неплохие результаты за этот период. Здесь и рост выручки, и рост EBITDA, и рост всех ключевых направлений бизнеса. Даже забытая соцсеть чудесным образом растет большими темпами. Но, как обычно это бывает — не без проблем.
Помимо хороших показателей не стоит забывать о существующих рисках, где почётное место занимает допэмиссия, которой менеджмент пытается прикрыть огромные долги. Но обо всём по порядку.
🌀 Результаты. От безысходности к лёгкому воодушевлению? Где прибыль?
Результаты компании за первый квартал:
🔹 Выручка выросла на 16% до 35,5 млрд ₽. Основной драйвер роста — реклама (+21%, 19,8 млрд ₽). Особенно это прослеживается от малого и среднего бизнеса (+29%). Старательно донатят в рекламный кабинет, пытаясь отыскать лидов. Примечательно, что аналитики ждали чуть больше (консенсус-прогноз — около 36 млрд ₽).
🔹 Скорректированная EBITDA выросла в 4,7 раза (по сравнению с прошлым годом, 1,06 млрд ₽)— и составляет 5 млрд ₽. Нечего говорить. Отличные показатели. Также менеджмент спрогнозировал рост до 10 млрд в 2025, что вполне достижимо, если смотреть на сегодняшние результаты.
🔹Рентабельность по EBITDA выросла до 14% против 3% год назад. Компания пытается заработать больше, чем тратит, что похвально.
Неожиданно (для меня) выглядит показатель EV/EBITDA в 24,5. Для сравнения, у Яндекса этот коэффициент ~6,8. То есть за каждый рубль прибыли ВКонтакте хотят в 3,6 раза больше денег, чем за рубль прибыли Яндекса.
Это как раз отражает разное восприятие инвесторов: Яндекс — зрелый бизнес с устойчивой прибылью, а VK — всё ещё «растущая компания» с высокой долговой нагрузкой и рисками.
🚨 Допэмиссия: VK ставит крест на доверии инвесторов?
Самое громкое событие компании за последнее время — планы по допэмиссии. ВК анонсировал новый выпуск акций на сумму до 115 млрд ₽ по цене 324,9₽.
Что это значит?
⚠️ Количество акций увеличится примерно на 50%.
⚠️ Доля текущих акционеров размоется на 33%.
Менеджмент, очевидно, объяснил это «помощью» в закрытие долгов, которые по разным оценкам составляют свыше 100 млрд ₽.
❗Главное, что стоит вынести из этой истории, — это то, что допэмиссия нужна по большей части для закрытия долга, а не для развития. Краткосрочно мы получаем снижение долговой нагрузки, а в долгосрочной перспективе — НИ ЧЕ ГО
Если компания не займётся первопричинами, долг продолжит расти в будущем.
💤 Будущее компании. Какие остались вопросы?
Сейчас на «привлекательность» компании влияют несколько факторов:
⚡ Проблемы с монетизацией. Аудитория у VK огромная — 95% всего Рунета, где 89 млн ВКонтакте, 78 млн VK Messenger. Однако ARPU (выручка на пользователя) низкая по сравнению с Яндексом и Телеграммом, которые монетизируют лучше. Массовость ≠ деньги.
⚡Долги и отсутствие чистой прибыли. Допэмиссия поможет сократить долговую нагрузку. Но если бизнес не станет прибыльным, через год-два компания снова встанет перед теми же проблемами — только база акционеров будет ещё более размыта.
⚡Конкуренция. VK немного выиграла от ухода западных игроков (YouTube, Meta), но конкуренция с Яндексом (Дзен, Кинопоиск) и Telegram (каналы, реклама) усиливается.
Лично у меня нет акций компании. Отчёт получился, конечно, лучше ожиданий, но увы без реальных изменений. Сейчас компания учится балансировать между инвестициями и рентабельностью, но убытки, долги и допэмиссия сильно портят впечатление
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