🏳️ Инфляция «в нуле», а экономика уже устала расти. Почему Минфин скорректировал бюджет не в пользу простых людей.. Что происходит?

Итак, вот и завершился апрель с весьма неплохими результатами по инфляции. По итогу, получили 0,5%, что немного лучше, чем в марте (0,65%)
👀 Минфин на фоне этого оптимизма обновляет параметры бюджета, делает ставку на стабильность рубля и нефти в 2025 году.. и это под новые угрозы введения вторичных санкций и увеличение добычи нефти от ОПЕК+. Что снова происходит во внутренней экономике страны, и как внешние факторы повлияли на корректировку бюджета? Традиционно всё по порядку.
Что нового по недельной инфляции?
🔹 Недельная инфляция — 0,11% (против 0,09%, 0,11%, 0,16% ранее). Снова сидим в боковике. Темпы по сравнению с началом месяца немного замедлились, но позитива тут мало.
🔹 Годовая инфляция — 10,34% (неделей ранее 10,35). Формально — небольшое снижение, но, по сути, ничего не изменилось. Продолжаем ждать снижение, которое обещала ЦБ в мае.
🔹 Продовольственные товары — рост 0,18%, что немного ниже прошлой недели (0,21%). Как ни странно, плодоовощная продукция наконец-то показала нулевой рост (0,0%). Подешевели томаты (-3,7%), огурцы (-6,7%), но картошка (+2,7%) и морковь (+2,7%) всё компенсировали. Остальные продукты (без овощей) выросли на 0,2%. Баранина (-0,4%), масло (-0,1%), сахар (-0,1%) также немного подешевели. В целом — типичная картина, где-то выросло, где-то упало, но общий вектор не поменялся.
Получили немного меньше, чем ожидали, — и это, единственный повод для хоть какого-то оптимизма. Если судить по риторике и прогнозу ЦБ, ожидаем активного снижения в мае. Если, конечно, всё наоборот не получится.
🏛️ Корректировка бюджета: «рост» за счёт кассовых вливаний
Минэкономразвития представило "новый макропрогноз", а Минфин — обновлённый бюджет на 2025-й. И вот тут начинается самое интересное.
👤 По статистике спад экономики страны в 2022 году составил всего 1,2% (изначально 2,1%), а 2023-й и 2024-й в плюсе: +3,6% +4,3% соответственно. А теперь правительство закладывает +2,5% на 2025 год на фоне "многочисленных опасений".
Что критически поменялось? Как так получилось, что после 2022 года, экономика вдруг начала расти? А тут всё просто.
❗ Многие трактуют этот рост, смотря в телевизор, где им рассказывают про 3-4 экономику мира. Хотя он никогда и не был фронтальным, а скорее точечным. Правительство вливает деньги в отдельные секторы, в том числе странные, вроде производства металлических изделий (не учитывая машины и оборудования), показывая тем самым красивую статистику. То есть деньги льются туда, где можно быстро показать прирост, но не туда, где нужен эффект в будущем.
ЦБ, в свою очередь, получается душит эту накачку высокой ключевой ставкой. А у нас сейчас одна из самых жёстких монетарных политик в мире. В результате — вроде рост, но при этом малый бизнес не знает, где брать деньги, ипотеку кроме льготной никто не берёт (80-85% льготные), а двузначная инфляция стала нормой.
А это я ещё не привожу в пример падение обрабатывающей промышленности, которая за три года показала рост в 18%, а сейчас упала до 4%.
Как думаете, сможет ли инфляция показать наконец-то снижение в мае, как прогнозировал ЦБ❓
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Комментарии1
Семен, спасибо, всегда с интересом вас читаю.
Думаю, что нет. Такой профессиональный анализ не делала, но цены в потребительской корзине неуклонно растут и это, полагаю, все замечают.
Лайк поставила, ❤😊 на канал в ТГ подписалась. Иметь осведомленность о такой информации считаю для себя важным.