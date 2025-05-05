🏳️ Инфляция «в нуле», а экономика уже устала расти. Почему Минфин скорректировал бюджет не в пользу простых людей.. Что происходит?

🏛️ Корректировка бюджета: «рост» за счёт кассовых вливаний

Минэкономразвития представило "новый макропрогноз", а Минфин — обновлённый бюджет на 2025-й. И вот тут начинается самое интересное.

👤 По статистике спад экономики страны в 2022 году составил всего 1,2% (изначально 2,1%), а 2023-й и 2024-й в плюсе: +3,6% +4,3% соответственно. А теперь правительство закладывает +2,5% на 2025 год на фоне "многочисленных опасений".

Что критически поменялось? Как так получилось, что после 2022 года, экономика вдруг начала расти? А тут всё просто.

❗ Многие трактуют этот рост, смотря в телевизор, где им рассказывают про 3-4 экономику мира. Хотя он никогда и не был фронтальным, а скорее точечным. Правительство вливает деньги в отдельные секторы, в том числе странные, вроде производства металлических изделий (не учитывая машины и оборудования), показывая тем самым красивую статистику. То есть деньги льются туда, где можно быстро показать прирост, но не туда, где нужен эффект в будущем.

ЦБ, в свою очередь, получается душит эту накачку высокой ключевой ставкой. А у нас сейчас одна из самых жёстких монетарных политик в мире. В результате — вроде рост, но при этом малый бизнес не знает, где брать деньги, ипотеку кроме льготной никто не берёт (80-85% льготные), а двузначная инфляция стала нормой.

А это я ещё не привожу в пример падение обрабатывающей промышленности, которая за три года показала рост в 18%, а сейчас упала до 4%.

Как думаете, сможет ли инфляция показать наконец-то снижение в мае, как прогнозировал ЦБ❓

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