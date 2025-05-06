🛒 МАГНИТ наращивает выручку, долги, магазины... кроме прибыли и доверия инвесторов. Как компания разозлила рынок, опубликовав странный отчет?

Компания наконец-то опубликовала отчёт за 2024 год, который лично я ждал чуть больше обычного.
🌫️ Результаты неплохие... относительно прошлых результатов. А вот на фоне конкурентов немного сдали. Магнит также продолжает наращивать выручку и инвестировать в развитие, но вот снижение чистой прибыли и рост долговой нагрузки вызывают МАССУ негативных эмоций
С выходом отчета акции сразу упали на 4%, что прямо отражает "небольшое разочарование" инвесторов.
Действительно ли отчет получился таким плохим или произошла очередная переоценка ожиданий? Давайте разбираться..
Результаты за 2024 год:
🔺Выручка выросла на 20,3% до 3,05 трлн ₽. Спасибо классическому расширению сети (28,7 тыс. магазинов) + росту онлайн-продаж и увеличению среднего чека (инфляция как никак)
🔺EBITDA увеличилась на 3,4% до 172,1 млрд ₽. Но рентабельность упала с 6,42 до 5,98% во втором полугодии 2024 года. Сейчас может быть хуже.
🔺Операционная прибыль выросла на 6,2% до 144,3 млрд ₽. Традиционно для сектора.
🔻Чистая прибыль снизилась на 24% до 44,334 млрд ₽. Объясняется это ростом процентных расходов (+20% из-за увеличения долговой нагрузки) и снижение процентных доходов (-32%).
❌ Чистый долг вырос с 180,8 млрд ₽ в 2023 году до 252,4 млрд ₽ в 2024 году. Общий долг составляет 411,9 млрд ₽, из которых 259,2 млрд ₽ нужно рефинансировать в течение 12 месяцев.
⚙️ Странное развитие. "Азбука вкуса" + B1 — это расширение или потеря фокуса?
"Магнит" активно диверсифицирует бизнес, чтобы охватить разные сегменты рынка. Можно отметить два ключевых направлений:
📍 Покупка "Азбуки вкуса". Компания приобрела контрольный пакет за 30–35 млрд ₽ (по разным оценкам). Сделка может увеличить выручку и EBITDA на 3,5% (около 100 млрд ₽ выручки "Азбуки" + 3 трлн у "Магнита") и чистую прибыль на 5–7% благодаря высокой марже "Азбуки" (3–4% против 1,5% у "Магнита"). Ноооо... Давайте не будем забывать каким бизнесом занимается Магнит. Риски включая различия в управлении и клиентской базе нельзя отрицать.
📍 Развитие дискаунтеров B1. Запуск сети B1 ориентирован на привычный эконом-сегмент, где потребителей существенно больше. В 2024 году открыто 300 магазинов B1, что немного уравнивает позиции Магнита в конкуренции с Пятёрочкой и Светофором.
В моменте интересно будет понаблюдать, как компания справится с "разными" направлениями. Конечно, ритейл есть ритейл, но бизнес-стратегия всё-таки другая.
💣 Дивиденды: платить нельзя сократить. Где поставим запятую?
В 2024 году совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 560₽ на акцию (доходность 12,47%). Это решение поддержано дивидендами от дочерних компаний (59 млрд ₽) и прибылью по РСБУ (63,8 млрд ₽ за 2024 год).
Какие есть проблемы?
🚫 Отрицательного FCF (-25,7 млрд рублей), что ограничивает свободные средства.
🚫 Высокая долговая нагрузка: Чистый долг/EBITDA вырос до 1,47x.
🚫 Рефинансирование долга. Это в свою очередь увеличивает процентные расходы.
Какие есть сценарии в 2025 году?
Базовый сценарий (реалистичный): Выплата 50% от прибыли РСБУ — это примерно 310₽ на акцию (доходность ≈ 6,9%). Для этого потребуется 31,6 млрд ₽, что нормально при денежных средствах в 159,5 млрд ₽.
Оптимистичный сценарий (маловероятный): Выплата 100% прибыли по РСБУ даст 626,95₽ на акцию (доходность 14,1%). Учитывая необходимость рефинансировать долг и финансировать CAPEX — бред
Негативный сценарий (шанс есть): Дивиденды либо сократят, либо отменят, чтобы направить средства на погашение долга. Это, очевидно, разочарует акционеров, но укрепит финансовую устойчивость.
🤔 Лично мне интересно было посмотреть на результаты конкурента X5. В феврале немного снизил долю Магнита в портфеле, но справедливости ради ожидал результатов хуже. Снижение прибыли + рост долга + отрицательный FCF давит на инвесторов, которые в основном покупают ради дивидендов. Теперь ждём результатов первого квартала.
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Начать дискуссию