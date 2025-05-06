🛒 МАГНИТ наращивает выручку, долги, магазины... кроме прибыли и доверия инвесторов. Как компания разозлила рынок, опубликовав странный отчет?

Компания наконец-то опубликовала отчёт за 2024 год, который лично я ждал чуть больше обычного.

🌫️ Результаты неплохие... относительно прошлых результатов. А вот на фоне конкурентов немного сдали. Магнит также продолжает наращивать выручку и инвестировать в развитие, но вот снижение чистой прибыли и рост долговой нагрузки вызывают МАССУ негативных эмоций

С выходом отчета акции сразу упали на 4%, что прямо отражает "небольшое разочарование" инвесторов.

Действительно ли отчет получился таким плохим или произошла очередная переоценка ожиданий? Давайте разбираться..