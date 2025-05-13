🛒 X5 Group: дивиденды выделили, деньги сожгли, долги нарастили. Правда ли, что слабый отчёт может стать началом конца «щедрой» политики компании?

Пока рынок в ожидании переговоров в Стамбуле, немного разберём недавний отчёт за 1-й квартал компании ИКС5
🏳️ На радость критикам — отчёт вышел плохим. Действительно плохим по многим причинам. Здесь и падение EBITDA, и растущий долг, и "МЕГАсмутные" перспективы будущего... В общем, всё плохо, пока не попытаться нормально понять, что к чему (а это у нас не любят)
Что на самом деле происходит с X5? Будут ли в дальнейшем дивиденды или пора искать на рынке что-то другое? Давайте разбираться..
🧊 Блеск выручки, нищета прибыли: что получили в первом квартале?
Результаты 1-го квартала X5:
🔺Выручка выросла на 20,7% год к году до 1,07 трлн ₽. Обычный результат для ритейла. Отражает расширение сети, рост инфляции и увеличение онлайн-продаж.
🔻Скорр. EBITDA снизилась на 8% до 51,1 млрд ₽. Основное давление оказал рост операционных расходов, особенно затрат на персонал (+36,7% г/г), что связано с нехваткой кадров и ростом зарплат на фоне низкой безработицы.
🔻 Свободный денежный поток (FCF): обвалился на 86,4% до 2,6 млрд ₽ из-за роста капитальных затрат (+23,6% до 47,8 млрд ₽), направленных на экспансию и сделки M&A.
🔻Чистая прибыль сократилась на 24% до 18,4 млрд ₽. Без учёта курсовых разниц прибыль составила всего 13 млрд ₽. Рынок ожидал большего...
Очевидно, отчёт не очень хороший. В данный момент компания тратит больше, чем зарабатывает, но если вспомним конкурентов, все не так уж и плохо!
🌪️ Проблемная стратегия. Куда X5 тратит миллиарды? Действительно ли все так плохо?
Сегодня X5 удерживает долю рынка ≈ 13–14% (по итогам 2024 года), но у компании есть весомые проблемы, подрывающие ее перспективы:
❌ Рост издержек. Ритейл — низкомаржинальный бизнес, а затраты на персонал (+36,7%), растут быстрее выручки из-за дефицита кадров и необходимости повышать зарплаты + дорожает логистика и энергоносители.
❌ Слабый денежный поток. FCF на уровне 2,6 млрд ₽ почти исчез из-за высоких Capex, а это усиливает зависимость от заёмного капитала.
❌ Рост долговой нагрузки. ND/EBITDA на уровне 1,71 после див. выплат — проблема. Если EBITDA продолжит снижаться, дивиденды за 2025 год могут быть сильно меньше или вообще отменены.
Однако, конечно, есть и позитив:
✅ Выручка растёт быстрее рынка. Рост на 20,7% опережает динамику экономики и конкурентов. X5 успешно захватывает долю рынка, несмотря на замедление потребительского спроса. Рост, вероятно, обусловлен экспансией сети + онлайн-продажами
✅ Инвестиции в будущее. Капитальные затраты (47,8 млрд ₽, +23,6%) уходят на модернизацию, цифровизацию и сделки M&A. Менеджмент прогнозирует, что Capex в 2025 не превысит 5% выручки. Это укрепляет конкурентные позиции, особенно в сегменте дискаунтеров, где спрос растёт из-за снижения покупательной способности
На данный момент всё указывает на непростую ситуацию после выплат дивидендов, особенно в краткосрочной перспективе. На этом фоне видим снижение объёмов и «слабость роста» на общем оптимизме рынка
🧨 Дивиденды: эффектная подача перед возможной отменой
Менеджмент X5 считает комфортным диапазон ND/EBITDA 1,2–1,4 для продолжения дивидендной политики. А вот после выплаты разового дивиденда (доходность ≈ 20%) долг вырастет до 432 млрд ₽, а ND/EBITDA — до 1,71, что, соответственно, выходит за рамки
Логичный вопрос: а что в таком случае будет с дивидендами за 2025 год❓
Как известно: чистый долг с учётом арендных обязательств достиг 935 млрд ₽ (ND/EBITDA = 2,34). Текущая динамика (падение EBITDA и рост долга) очень хорошо нам намекает на негативный сценарий.
К слову, менеджмент сам это не исключает...
🤔 В общем и целом отчёт слабый. Субъективно считаю, что компания не перестала быть хорошей. Конечно, риски (отмена дивов и т. д.) реальны, но долгосрочный потенциал сохраняется. За эти дни критики было много, но как говорится критиковать не всегда = анализировать. X5 остаётся лидером рынка с сильной стратегией: инвестиции в Capex и фокус на устойчивое развитие в будущем.
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