🛒 X5 Group: дивиденды выделили, деньги сожгли, долги нарастили. Правда ли, что слабый отчёт может стать началом конца «щедрой» политики компании?

Пока рынок в ожидании переговоров в Стамбуле, немного разберём недавний отчёт за 1-й квартал компании ИКС5

🏳️ На радость критикам — отчёт вышел плохим. Действительно плохим по многим причинам. Здесь и падение EBITDA, и растущий долг, и "МЕГАсмутные" перспективы будущего... В общем, всё плохо, пока не попытаться нормально понять, что к чему (а это у нас не любят)

Что на самом деле происходит с X5? Будут ли в дальнейшем дивиденды или пора искать на рынке что-то другое? Давайте разбираться..